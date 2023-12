Serie B – Fiorenzuola supera la Bakery Piacenza

Sedicesimo ed ultimo turno dell’anno solare 2023 per il campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West, e per la Bakery Basket Piacenza e derby in casa dei Fiorenzuola Bees. I padroni di casa partono forte mentre i biancorossi litigano con il ferro almeno in un paio di penetrazioni. Wiltshire è l’unico che riesce a trovare il fondo della retina prima in appoggio e poi dall’arco. Sul 13-5 al 5’, coach Salvemini preferisce interrompere la gara con un timeout. Dopo svariati minuti a bocca asciutta, Piacenza infila7 punti consecutivi grazie ai liberi di Criconia e Soviero e la tripla di El Agbani. Il successivo furto con schiacciata di Besedic vale il -3, dopo che la Bakery aveva toccato anche il -12. Criconia inaugura il secondo periodo con la bomba, mentre Soviero semina il panico: 20-19 e sospensione per Fiorenzuola. La gara vive di strappi, El Agbani infila il tiro pesante del pari 24, ma i Bees replicano e allungano sul +5, e questa volta sono i biancorossi a fermare la gara. Causa alcune amnesie difensive i padroni di casa tornano sul +11, ma è ancora una tripla di El Agbani ad interrompere parzialmente l’emorragia ospite, perché Fiorenzuola raggiunge anche il +13. L’ultimo canestro del primo tempo è di Manenti, che appoggia al vetro un rimbalzo offensivo.

Dopo 2’ di polveri bagnate, Salvemini decide di chiamare timeout. Fiorenzuola prova l’allungo sul 52-35, e allora è capitan Mastroianni a suonare la carica con la tripla dall’angolo e il contropiede dopo il recupero. La Bakery inizia a difendere sul serio, con la pressione sa tutto campo e le rubate a metà campo di Maglietti e Soviero che ricuciono fino al 53-47 del 25’, con un parziale aperto di 12-1. Il tecnico di Preti pareggia quello di Maglietti, mentre Manenti dalla linea della carità segna il -4. Sono i liberi che tengono a galla i Bees, mantenendo all’ultimo pit stop un cospicuo bottino di vantaggio. L’ultima frazione è una lunga bagarre, non a caso dopo 5’ di gioco il parziale è appena di 8-2 per i padroni di casa. L’unico a segnare tra le fila dei biancorossi è Manenti, che si muove bene in post e fissa il punteggio sul 67-55. Dalla lunga distanza Fiorenzuola realizza il +15, ma col tecnico a Sabic allo striscione degli ultimi 2’ si arriva sul parziale di 70-58. A 50” dal termine Mastroianni confeziona un gioco da 4 punti che rimanda ancora la conclusione del giallo. Nell’azione difensiva Soviero scippa il pallone, ma nella transizione commette fallo di sfondamento. Lì si spengono i sogni di rimonta.

Fiorenzuola Bees-Bakery Piacenza 77-65

Parziali: 19-14; 44-33; 59-51.

Fiorenzuola: Voltolini 16, Bottioni 6, Sabic 16, Seck 13, Giacchè, Gaye, Re, Venturoli ne, Preti 14, Bettiolo ne, Ricci 6, Biorac 6. All. Dalmonte.

Piacenza: Besedic 5, El Agbani 9, Criconia 13, Maglietti 3, Mastroianni 11, Manenti 9, Marchiaro, Wiltshire 5, Barattieri ne, Soviero 10, Molinari ne, Ringressi ne. All. Salvemini.

Arbitri: Stefano Pulina di Rivoli (TO) e Claudio Marconetti di Rozzano (MI).

