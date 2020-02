Serie B – Formia torna alla vittoria superando la Stella Azzurra

Torna a sorridere il Meta Formia, che tra le mura amiche, in occasione della 22esima giornata del

girone D della serie B Old Wild West, ha la meglio su una mai doma Stella Azzurra Roma con il

punteggio di 80 a 70.

Primo quarto a due facce, con i romani che provano a piazzare subito un break (0-5 in apertura di

quarto), e i formiani che pian piano ricuciono e mettono la testa avanti, per il 19-18 di fine frazione.

Secondo quarto che ricalca quanto visto nel primo, con nessuna delle due compagini che riesce a

prendere vantaggio sull’altra. Sugli scudi Longobardi – 12pti e 3rim con il 56% dal campo – per i

padroni di casa, Rupil – 10pti con il 100% da 3 – per gli ospiti.

Terzo quarto che segue il leitmotiv dell’incontro, con le squadre che rispondono colpo su colpo senza

riuscire a piazzare il break. Si entra negli ultimi 10 minuti di gara sul risultato di 57 a 56.

Nel quarto periodo Formia trova la forza di imporsi, aumentando l’intensità difensiva e riuscendo a

correre bene in contropiede, trovandosi sul +11(73-62) a metà frazione. Partita che viene così

condotta fino alla fine, per l’80-70 finale.

Meta: Cimminella 6(4 palle rubate), Tartaglione n.e., Tibs, Coronini 4(12ass, 8rim), Papa,

Melchiorri 4, Porfido 10(8rim), Meschino n.e., Botteghi 15(6rim), Longobardi 19(7rim), Polidori M.

n.e., Gentili 22(7ass).

All: Lico Vice All: Di Rocco 2°Ass: Polidori C.

Stella: Innocenti 3, Ndzie 4, Nafea 4, Rupil 22, Visintin 10, Ghirlanda 10, Scarponi n.e., Kuusmaa

n.e., Bocevski , Gianni 4, Reale 4.

All: Prosperi.

Parziali: 19-18; 16-16; 22-22; 23-14.

Arbitri: Castellano V. di Legnano e Fabbri G. di Cecina.

UFFICIO STAMPA META FORMIA BASKETBALL