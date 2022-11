Serie B – Fragonara trascina Borgomanero alla vittoria contro Oleggio

Una corsa e una lotta per 40 minuti con un finale che ha tenuto acceso eccome la speranza. Nella sesta giornata di campionato l’Oleggio Magic Basket cede al College Basketball Borgomanero 85-79; gli Squali dovranno resettare molto velocemente perché si gioca fra tre giorni, in casa contro Gallarate.

In campo per College ci sono Attademo, Longo, Loro, Ghigo e Benzoni, per gli Squali quintetto solito con Buono, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ingrosso. Il primo a forare la retina è Maruca (0-2), ma il tempo di poche azioni ed è subito battaglia (5-2), Maruca e Colussa al ferro ricuciono subito le distanze (5-6), ma i padroni di casa sorpassano di nuovo (13-7). Capitan Giacomelli segna dalla lunetta e dall’arco (13-12), due triple casalinghe creano di nuovo distanza, Maruca e Ingrosso dalla lunetta accorciano (19-17). Il primo finale si chiude con un tiro di Ferrari a segno da oltre la metà campo (22-17). College va per il 24-17, Ingrosso e Giacomelli ricuciono di nuovo e sul 24-22 è pausa per coach Di Cerbo. Pochi istanti dopo la pausa è per Nava perché College risponde con un contro parziale che vale il 29-22. Colussa costretto al riposo per tre falli e oltretutto la spalla dolorante si fa purtroppo sentire. Buono sfodera prima la tripla, poi un gioco da due punti ed è di nuovo contatto grazie anche a Guardigli da sotto (33-32). Ingrosso dalla lunetta pareggia i conti a un minuto e mezzo dalla fine (38-38). Intervallo da 41-40.

Alla ripresa è Seck a sorpassare (41-42) e la situazione rimane per qualche azione in equilibrio con entrambe le squadre a trovare tiri sfortunati dall’arco che creano un po’ di confusione (47-46). Si sblocca Loro al ferro ed è pausa Squali (49-47). Maruca si sblocca da tre (52-49), chiude il terzo quarto Ghigo ai liberi (56-49). College fissa per la prima volta la doppia cifra di vantaggio (62-51) e fa valere la corsa come miglior arma. Gli Squali continuano la lotta, Seck dall’area capitalizza, lo stesso fa Ingrosso in lunetta (67-59), anche se gli Squali dopo meno di due minuti di gioco sono già in bonus e dopo tre ci arriva anche College (saranno 58 in tutto i falli fischiati a fine gara). Si comincia a girare in lunetta, la frazione è di per sé equilibrata ma c’è di mezzo un divario che rimane (74-66). Il finale si accende, dal 79-71 Maruca, Ingrosso e capitan Giacomelli portano gli Squali all’82-79 e tutto può ancora ribaltarsi. Guardigli va a segno, ma poi, a circa 30 secondi, gli viene fischiato un fallo antisportivo che di fatto mette il sigillo sul match: 85-79.

College Basketball Borgomanero – Oleggio Magic Basket: 85-79 (22-17; 41-40; 56-49)

College: Pettinaroli, Cecchi 10, Piscetta, Benzoni 18, Longo 7, Ghigo 10, Loro 9, Attademo 2, Fragonara 23, Ferrari 6. All. Di Cerbo.

Oleggio: Ingrosso 17, Giacomelli 14, Colussa 2, Restelli 2, Ballarin ne, Maruca 18, Palestra ne, Guardigli 5, Temporali, Seck 10, Buono 11. All. Nava.

Elena Mittino

Responsabile Ufficio Stampa

OLEGGIO MAGIC BASKET