Serie B – Gallarate doma Langhe Roero

Riparte la Serie B e S. Bernardo Langhe Roero in trasferta a Gallarate va molto vicino al primo successo stagionale. Per la seconda volta di fila la gara è punto a punto per quaranta minuti, con super avvio LRB e match aperto fino alla volata decisa da Passerini.

La partita

Infuocato avvio per i piemontesi a suon di triple: Sirchia e Cravero per lo 0-8 e l’ex Casale si ripete per il 2-11. Poi i lombardi provano a schiudersi ed entrare in partita, ma questa volta è Manna a colpire per due volte dall’arco (8-19). In un amen Gallarate si rifà sotto (20-22), Sirchia però sulla sirena trova il +5 al decimo: 20-25. Con LRB a tirare 7/11 dal perimetro nella frazione (Gallarate ½).

I locali riprendono l’inerzia e sorpassano con un 7-0. Corgnati, Mobio e Merello non ci stanno e restituiscono il break con gli interessi (0-10) ed è nuovo vantaggio viaggiante (27-35). Elkazevic stoppa un tentativo avversario e dall’altra parte trova dai 6,75 m il 28-38. Tuttavia, con un antisportivo a favore, Gallarate inizia a costruire un 17-0 che vale il 45-38 alla pausa.

La forbice continua ad aprirsi nella ripresa e i lombardi si portano sul +14 (57-43). Un Merello preziosissimo in serata brucia i 24” per il 65-45. Cravero a ruota abbatte la doppia cifra (65-56), ma un rimbalzo sanguinoso resta nella terra di nessuno; ne approfittano gli avversari per il 67-56 al trentesimo.

Si entra nei dieci minuti decisivi. Elkazevic ci crede e corregge al volo, Corgnati accorcia ancora ed è -6 (61-67)! Immenso, enorme, rammarico poi per tre azioni con il possibile -4 fallito in contropiede e due ottimi tiri aperti sputati dal ferro. Non si scompone Gallarate che se la vede brutta, ma con Passerini si riallontana: 74-61. Passerini è ancora una sentenza quando trova il +17 che chiude il match a due minuti dalla fine (79-62). Cravero ed Elkazevic tengono aperto uno spiraglio (79-68), ma non c’è più tempo: finisce 82-69.

Altro stop, ma la S. Bernardo arriva sempre più vicina al primo successo stagionale.

Esse Solar Gallarate – S.Bernardo Langhe Roero 82-69 (20-25, 25-13, 22-18, 15-13)

Esse Solar Gallarate: Federico Passerini 17 (1/4, 5/8), Shaquille Hidalgo quiroz 15 (4/8, 0/1), Andrea Filippi 14 (7/10, 0/1), Federico De bettin 12 (2/4, 1/1), Riccardo Antonelli 8 (4/9, 0/0), Matteo Clerici 8 (1/3, 2/6), Dejan Bresolin 4 (2/3, 0/0), Lorenzo Ielmini 2 (1/2, 0/1), Marco Calzavara 2 (1/1, 0/1), Francesco Gravaghi 0 (0/0, 0/0), Edoardo Magnani 0 (0/0, 0/0), Matteo Basso 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 39 9 + 30 (Federico Passerini 8) – Assist: 22 (Federico De bettin 9)

S.Bernardo Langhe Roero: Alessandro Sirchia 13 (2/6, 3/7), Francesco Cravero 11 (4/6, 1/2), Matteo Corgnati 9 (1/8, 2/5), Adnan Elkazevic 9 (3/3, 1/1), Tommaso Merello 9 (0/2, 3/3), Giorgio Manna 6 (0/4, 2/5), Alleia ivan Mobio 6 (0/0, 2/3), Mattia Castellino 4 (1/2, 0/2), Valerio Longo 2 (1/5, 0/0), Haward Obakhavbaye 0 (0/2, 0/0), Aaron Lomele 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 3 / 5 – Rimbalzi: 30 8 + 22 (Valerio Longo 8) – Assist: 18 (Alessandro Sirchia, Matteo Corgnati 4)

