Serie B – Gallarate s’impone contro Oleggio

Finisce in trionfo per il BasketBall Gallarate la sfida dal sapore di playoff contro Oleggio, con i ragazzi di coach Stefano Gambaro che si impongono per 86-70 sulla Mamy.eu.

Primo quarto subito in salita per i padroni di casa che a metà tempo si trovano sotto 10-18, con Oleggio che trova grande linfa nel tiro da tre punti con Colussa, Giacomelli e soprattutto Maruca. L’ingresso di Riky Antonelli porta fisico e centimetri in area prr Gallarate, non solo in attacco ma anche in difesa e con una rubata di De Bettin il BBG torna a contatto 18-22. Oleggio riallunga con Maruca ma una tripla di Passerini tiene Gallarate a contatto sulla sirena, 21-26.

Il secondo periodo inizia con un parziale di 9-0 dei galletti che porta i padroni di casa sul 30-26. Seck sblocca Oleggio ma l’asse De Bettin- Hidalgo porta Gallarate ad allungare sul +14 sul 46-32. Due palle perse nel finale di tempo permettono a Oleggio di accorciare a -10 sul 46-36 .

Terzo quarto che inizia subito con una fiammata dei galletti che, con due triple di Hidalgo e Passerini e un jumper del solito De Bettin, toccano il +15 sul 54-39. Oleggio si rifà sotto sul 54-44 ma ci pensa ancora una volta Hidalgo a ristabilire le distanze con l’ennesima tripla della sua gara che porta Gallarate sul 62-46. Divario che si amplia fino al +21 sulla tripla di Clerici per il 68-47 della sirena.

Ultimo quarto completamente in controllo per i padroni di casa che toccano anche il +26 sul 75-49 prima di allentare un po’ la presa ma senza perdere mai le redini del match fino all’86-70 di fine partita, siglato dalla tripla di Alessio Paparella, giovanissimo under biancoblu, che fa esplodere un Pala Esse Solar gremito.

IL TABELLINO

BASKETBALL GALLARATE – OLEGGIO BASKET 86-70 (21-26; 46-36; 68-47; 86-70)

Gallarate: Hidalgo 31, De Bettin 16, Ielmini, Passerini 8, Antonelli 6, Paparella 3, Clerici 11, Filippi 4, Trentini 2, Bresolin ne, Gravaghi 2, Calzavara 3. Coach: Gambaro

Oleggio: Ingrosso 4, Giacomelli 10, Colussa 5, Restelli 12, Ballarin, Maruca 20, Palestra, Introini, Guardigli 3, Temporali 2, Seck 6, Buono 8. Coach: Nava.

