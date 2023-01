Serie B – Gara al cardiopalma, la RSR batte Fiorenzuola dopo un overtime

Altra vittoria per la Real Sebastiani Rieti che batte, al termine di una gara tiratissima la Pallacanestro Fiorenzuola per 91-87. Match che ha avuto bisogno di un overtime per essere deciso con le Bees emiliane che sono state letteralmente trascinate dal loro centro Giorgi, autore di ben 44 punti. Per Rieti una buona prova del collettivo, su tutti Ceparano, autore di due rimbalzi fondamentali nell’Overtime. Prossimo appuntamento per Rieti, giovedì 26 gennaio alle ore 20.30 nel quarto di finale di Coppa Italia.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Gara partita subito forte, Tripla di Giorgi per Fiorenzuola, a segno Tomasini, Matrone e Chinellato per Rieti, 6-3. Tripla di Giacchè e two & one di Nic Mastrangelo dopo un altro canestro di Chinellato, 11-6. Partita che si mantiene estremamente godibile e a 3′ e 30” dalla fine del primo quarto siamo sul 16 pari. Vantaggio delle bees con i due liberi messi a segno da Giorgi, 16-18. Paesano non ci sta e, approfittando dell’assist di Chinellato, inchioda a canestro, 18-18. Il “Barba” riporta avanti i suoi con un canestro in palleggio, arresto e tiro, 20-18. Bushati inventa e Paesano non sbaglia, 22-18. Si chiude il primo quarto sul +4 Real.

Il secondo quarto non è da meno e comincia subito con tre canestri, uno per Rieti due per Fiorenzuola, 24-22. 1/2 dalla lunetta per la RSR e altra tripla di Giorgi, pareggio a quota 25. Paesano corregge a canestro il tiro di Bushati, 27-25. Ricci impatta nuovamente e poi completa il sorpasso con un 1/2 ai liberi, 27-28. Canestro e libero aggiuntivo segnato da Ceparano, 30-28. Tiro da tre di Ceparano, solo retina per il n.25, +5 Rieti. Vantaggio rimpolpato da Piccin con un’altra tripla, 36-28. Il solito Giorgi accorcia da sotto, 36-30. Chinellato da due e segna anche un libero per fallo tecnico, 39-30. Matrone fa 1/2 dai 5.8, 40-30. Altra bomba di Giorgi e Fiorenzuola a -7. Fallo su tiro da tre e tecnico alla panchina, Giorgi fa 3/4, 40-36. Primi punti in maglia Sebastiani per Bushati, 2/2 ai liberi 42-36. Two & one di Giorgi che chiude il primo tempo sul 42-39.

SECONDO TEMPO

Mastrangelo, Casagrande, Piazza e Pederzini stappano subito il terzo quarto, 46-43. Pareggio agguantato da Giacchè con una tripla, 46-46. Vantaggio Bees con i due liberi di Giorgi, 46-48. Inarrestabile Giorgi da sotto, canestro e fallo, libero aggiuntivo segnato e +5 Fiorenzuola. Bomba di Tomasini che riavvicina Rieti a -2. Tecnico a Paesano, Giorgi non sbaglia il libero, 49-52. Impreciso Ceparano ai liberi, 50% per il n.25, 50-52. Stoppata di Ceparano a Giorgi, contropiede e canestro di Matrone, 52 pari. Al solito Giorgi, risponde Matrone, 54-54. Bomba del cobra Bushati, 57-54. Ricci e Re riportano avanti Fiorenzuola, 57-58. Giacchè realizza, 57-60. Ceparano penetra ed appoggia, 59-60. Bushati si libera e va tutto solo a canestro, due punti facili, 61-60. Giorgi segna un’altra tripla (31 per lui fino ad ora), 61-63. Risponde Bushati da fuori, 64-63.

La tripla di Tomasini apre il quarto quarto, 67-63. Altra tripla, questa volta segna Mastrangelo, 70-63. Paesano realizza da sotto, 72-63. Giorgi ancora una volta preciso dalla linea della carità, 72-65. Two & one di Pederzini, 72-68. Chinellato sguscia via e realizza sotto canestro, 74-68. Ancora Chinellato, questa volta dall’angolo, 76-68. Piccin inchioda a canestro, +10 Rieti. Giorgi torna a segnare, 78-70. Giacchè suona la carica, Giorgi colpisce ancora da sotto, 78-75. La bomba di Giorgi porta la gara in parità, 78-78 ad un minuto dalla fine. Termina così, si va all’overtime.

OVERTIME

Giorgi porta avanti Fiorenzuola, 78-80. Re fa 1/2 ai liberi, 78-81. Impatta Tomasini con il two & one, 81 pari. Bushati si guadagna due liberi, e fa 1/2, 82-81. Impeccabile dalla lunetta il capitano Piazza, 84-81. Pederzini fa 1/2, 84-82. Giorgi pareggia ancora, 84-84. Ora è una sfida di nervi, Tomasini fa 1/2, 85-84. Poi il “Barba” fa 2/2, 87-84. Piazza mette due possessi di distanza fra le due squadre, 88-84. Pederzini realizza da fuori, 88-87. Altro 1/2 di Tomasini, 89-87. Freddissimo il capitano Ale Piazza ai liberi, 91-87. Si chiude così, la RSR vince anche con Fiorenzuola.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs PALLACANESTRO FIORENZUOLA 91-87 (parziali: 22-18; 20-21; 22-24; 14-15; OT 13-9).

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 8, Tomasini 20, Pavicevic, Paesano 9, Piccin 5, Chinellato 13, Mazzotti, Matrone 7, Piazza 7, Ceparano 11, Leonetti, Bushati.11

Coach: Sandro Dell’Agnello.

PALLACANESTRO FIORENZUOLA: Casagrande 5, Akililu, Re 5, Buci, Devic, Caverni, Pederzini 8, Giacchè 16, Giorgi 44, Bettiolo, Ricci 9.Coach: Gianluigi Galetti

ARBITRI: Spinelli di Roma (RM) e Tommasi di Veroli (FR)

NOTE: Nell’ OT Re (F) uscito per 5 falli

Area Comunicazione RSR