Serie B – Geko contro Fiorenzuola si giocherà al PalaPuca

Si torna al PalaPuca! Nel pomeriggio dagli uffici comunali preposti è arrivato l’agognato VIA LIBERA che ha di fatto ratificato l’agibilità dell’impianto di via Marconi, che dunque sabato sera ospiterà il match tra Geko e Fiorenzuola valido per la 29^ giornata del campionato di Serie B Nazionale.



Cantone e compagni potranno tornare a “casa”, e giocare sul parquet amico del PalaPuca le ultime 4 gare interne della stagione regolare che potrebbero regalare a club e piazza una storica qualificazione ai playoff.

“Con il passare dei giorni ci eravamo quasi rassegnati – dice oggi Vittorio Di Donato, GM della PSA – ed infatti oggi avevamo iniziato a lavorare allo spostamento della prossima partita ad Aversa, dove nell’ultimo mese abbiamo già affrontato Crema e Piombino. E invece stasera è arrivata questa bella notizia che ovviamente ci riempie di gioia. Questa agibilità rinnovata è importantissima per l’intero progetto PSA, di cui questo palasport è il fulcro, ed è ovviamente preziosa per la squadra che potrà giocarsi quest’ultimo scorcio di campionato sul suo campo, davanti ai suoi tifosi, in quell’atmosfera unica che si è creata qui al PalaPuca e che non vedo l’ora di ritrovare sabato. Abbiamo sentito la città vicina in questi giorni, la aspettiamo sugli spalti!”.



Ufficio Comunicazione PSA Sant’Antimo