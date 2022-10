By

La PSA comunica che, a causa di un intervento inderogabile per la sostituzione del parquet del PalaPuca, fortemente danneggiato dal forte temporale abbattutosi sul territorio il 25 settembre scorso, il match con la Diesel Tecnica Sala Consilina, valido per la 2^ giornata di ritorno del campionato di Serie B, sarà giocato sabato 8 ottobre alle ore 18:30 al PalaTrincone di via Miccoli, a Pozzuoli.

Ufficio Comunicazione Partenope Sant’Antimo