Serie B – Geko tra Angri e Avellino, il punto di coach Gandini

Archiviato con soddisfazione il primo test match prestagionale con l’Angri Pallacanestro, la Geko rientrerà in palestra questo pomeriggio dopo 36h di meritato riposto per poi tornare in campo domani sera al PalaDelMauro per un nuovo scrimmage con la Del Fes Avellino (ore 18). Avversaria di categoria superiore dunque dopo l’esordio di sabato, contro una squadra considerata tra le big designate del prossimo campionato di Serie B Old Wild West. A fare il punto della situazione in casa Geko, all’inizio di una settimana importante che condurrà i santantimesi al debutto in Supercoppa di sabato prossimo (al PalaEdilgen con Pozzuoli) è coach Marco Gandini.

“L’amichevole con Angri ci ha dato delle buonissime sensazioni sia in merito al lavoro fisico che stiamo facendo sia per l’attitudine mostrata dai ragazzi – dice il coach -. Ovviamente dobbiamo migliorare tanto nelle esecuzioni sia in attacco che in difesa, ridurre e limare gli errori che abbiamo fatto in entrambe le metà campo. Andiamo ad Avellino con questo obiettivo, senza preoccuparci troppo di quello che sarà il risultato ma pensando principalmente al nostro modo di stare in campo, al nostro modo di interpretare la partita e le situazioni che ci offrirà, e alla capacità di avere buone ripetizioni sia in difesa che in attacco perchè solo costruendo delle abitudini potremo avere un campionato adeguato al nostro potenziale e alle nostre aspettative. In questo momento della stagione dobbiamo pensare solo a noi stessi a migliorare in tutti quegli aspetti del gioco, in quei dettagli, che ci porteranno poi ad avere continuità in un campionato che sarà lungo e difficile”.



Ufficio Comunicazione Partenope Sant’Antimo