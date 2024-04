Serie B – Gema Montecatini corsara sul campo di Omegna

La Paffoni Fulgor Basket cade al Pala Cipir, ma lo fa dopo una prova encomiabile, beffata dall’ultimo tiro di Kosic che, dopo aver danzato sul ferro per svariate volte, viene respinto dagli dei del basket. Nel tempo supplementare la Gema gioca con maggior lucidità e precisione, andando a vincere 90 a 87 la maratona di Gravellona.

Primi due minuti densi di errori al tiro, poi Torgano sblocca la Fulgor e la sfida si accende. A mettere definitivamente in partita un pubblico già caldo e molto presente sugli spalti ci pensa Damir Hadzic, due triple consecutive per il primo vantaggio Paffoni sul 13 a10. Montecatini, però, risponde colpo su colpo e al primo mini intervallo è 21 a 18 per i termali. Nel secondo quarto la Paffoni cresce, ma non sfrutta a pieno il passaggio a vuoto offensivo dei primi minuti della Gema, che inchiodata a quota 22 dopo il libero di Mazzantini resiste ai tentativi di allungo di Balanzoni e compagni. Fazioli e Baldassarre infuocano il Pala Cipir con due triple consecutive per il +6 rossoverde, ma Savoldelli spegne gli entusiasmi rispondendo con la stessa moneta. Alla pausa lunga la lotta è viva: 39 a 34 Paffoni. Nel terzo quarto Marco Torgano sale in cattedra e la Paffoni risponde con la circolazione di palla all’aggressività difensiva della Gema: tre triple del tiratore in maglia numero 8 portano a tre possessi di vantaggio la Fulgor. Passoni mostra tutto il suo talento, Mazzantini la sua concretezza: Montecatini è di nuovo a -2 e coach Eliantonio chiama timeout. La sospensione ridà certezze alla Fulgor: Coltro si guadagna un paio di giri in lunetta superando la pressione fallosa degli esterni termali, mentre Hadzic firma la tripla del primo (e unico) vantaggio in doppia-cifra del match, sul 60 a 50 è lo staff tecnico di Montecatini a fermare la contesa. Passoni segna in uscita dai blocchi, Pirani da vicino e sulla palla persa a metà campo è ancora Passoni a punire i rossoverdi. La schiacciata del -3 precede l’errore da vicino di Solaroli e il successivo canestro di Pirani chiude il terzo periodo, riappaiano in un amen le squadre (60-59). Corgnati riporta in vantaggio Gema e solamente un canestro di Balanzoni sblocca la Fulgor fermando il 13-0 di break di Montecatini. Si procede punto a punto, Mazzantini segna un pesante canestro da oltre l’arco per il +4, ma il Pala Cipir spinge la Paffoni, che accorcia e pareggia con Kosic. Angelucci segna ancora da tre, ma Kosic è on fire e con l’ennesima tripla di Hadzic la Fulgor pareggia a quota 78. Recupero Paffoni, fallo conquistato da Balanzoni che a momenti si porta a casa il ferro del Pala Cipir e viaggio in lunetta dal peso specifico enorme: due su due del capitano e timeout Gema. La difesa della Paffoni si perde Passoni dopo il minuto e nell’altra metà campo la palla va a Kosic: palleggio, passo di separazione, la palla esce dalle mani e si appoggia sul ferro una, poi due e infine tre volte, sputando la conclusione del mancino sloveno e mandando le squadre al supplementare (80-80). I 5’ di extratime vedono la Fulgor perdere subito Balanzoni per falli e andare all’inseguimento di una cinica Gema. Torgano segna la tripla che la riapre, a poco meno di 30’’ dalla fine sul -3. 0 su 2 in lunetta dopo il fallo sistematico da parte degli ospiti e 2 su 2, invece, per Kosic. Sulla rimessa la Paffoni raddoppia ma non riesce a spendere fallo, Montecatini muove la palla e lancia in contropiede Mastrangelo che segna il canestro del 90 a 87 finale.

Paffoni Fulgor Omegna – Gema Montecatini 87-90 (18-21, 21-13, 21-25, 20-21, 7-10)

Paffoni Fulgor Omegna: Zan Kosic 16 (5/7, 1/7), Damir Hadzic 15 (0/1, 5/7), Jacopo Balanzoni 15 (6/11, 0/0), Marco Torgano 15 (0/2, 5/7), Patrick Baldassare 9 (2/2, 1/2), Andrea Picarelli 7 (1/2, 0/5), Mattia Coltro 5 (1/1, 0/0), Filippo Fazioli 3 (0/0, 1/3), Manuele Solaroli 2 (1/2, 0/1), Daniel Trebeschi 0 (0/0, 0/0), Dimitrije Jokovic 0 (0/0, 0/0), Issa Fomba 0 (0/0, 0/0)

Gema Montecatini: Lorenzo Passoni 26 (4/7, 5/7), Nicola Mastrangelo 13 (1/4, 3/6), Nicola Savoldelli 10 (2/4, 2/6), Kirill Korsunov 9 (3/7, 1/1), Saverio Mazzantini 8 (2/2, 0/5), Matteo Corgnati 8 (3/4, 0/3), Marco Di pizzo 7 (2/4, 0/0), Simone Angelucci 5 (1/4, 1/1), Federico Pirani4 (2/4, 0/0), Lorenzo Dell’anna 0 (0/0, 0/1)

UFF. STAMPA FULGOR BASKET