Serie B – Gema Montecatini, vittoria convincente contro Oleggio

In Toscana si interrompe la striscia di vittorie degli Squali. Nella 13esima giornata di campionato l’Oleggio Magic Basket perde a casa della Gema Montecatini 91-74. Gli Squali, dopo un inizio in salita, hanno giocato un grande secondo quarto annullando le distanze, ma hanno faticato di nuovo dopo l’intervallo.

In campo per la Gema Savoldelli, Digno, Neri, Duranti e Infante; per gli Squali Restelli, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ingrosso. Dopo il 3-2 la Gema prova subito a impostare il ritmo (11-2); sblocca Maruca in lunetta (11-3), poi c’è Seck dall’arco per il 13-6, ma la Gema continua ad andare a segno (21-10) e chiude in vantaggio 28-16. Quattro punti in fila di Buono riaprono i giochi (28-22), è un parziale di 0-9 con due bombe in fila di Maruca che tolgono ogni distanza e fanno iniziare il punto a punto (30-31). Digno e Savoldelli rimangono a contatto, Colussa anche (36-37), il secondo finale dice 42-41.

Gli Squali lasciano negli spogliatoi un po’ di aggressività ed energia e la Gema non aspetta: Ingrosso e Maruca siglano il 42-45, poi è un parziale di 20-2 che rilancia i padroni di casa prima per il 57-47 con coach Nava a chiamare la pausa e poi per il 62-47. Capitan Giacomelli spezza per fortuna la corsa ma non capitalizza dalla lunetta (62-49) e Zanini punisce da tre (67-49). Il terzo quarto finisce 71-54. Il quarto periodo torna a essere assolutamente equilibrato, ma il divario accumulato è troppo; Colussa dall’area e Buono in lunetta per il 76-60, Ingrosso e Molteni vanno da tre (81-65). Gli Squali ora realizzano, ma anche dall’altra parte si fa allo stesso modo e le distanze rimangono: finale 91-74.

Gema Montecatini – Oleggio Magic Basket: 91-74 (28-16; 14-25; 29-13; 20-20)

Gema: Infante 6, Neri 7, Guerra 7, Duranti 21, Marengo 7, Saltelli 17, Digno 7, Albelli, Rinaldi, Zanini 5, Molteni 9, Ghiarè 5. All.

Oleggio: Buono 8, Colussa 10, Ingrosso 9, Palestra 2, Temporali, Restelli 4, Introini, Guardigli 4, Giacomelli 2, Maruca 22, Seck 11, Ballarin 2. All. Nava.

Elena Mittino

Responsabile Ufficio Stampa

OLEGGIO MAGIC BASKET