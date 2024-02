Serie B – Gemini Mestre domina il derby con la Virtus Padova

Nel terzo quarto lo sguardo passionale della Gemini si trasforma in amore allo stato puro. Aromando allarga subito il divario dopo un tentativo fallito di Antelli, Bianconi sbaglia da 3 e dall’altra parte Smajlagic traduce un rimbalzo offensivo nel vantaggio in doppia cifra che costringe De Nicolao a chiamare tempo. La pausa non frutta a Padova con Bocconcelli che prima ruba palla in difesa e poi segna da 3, Scanzi è l’ultimo a issare bandiera bianca ma la Gemini è on fire e colpisce ancora da 3 con Caversazio e Smajlagic facendo vedere una difesa coriacea e un attacco spietato dall’arco. In un amen la Gemini scappa, Mazzucchelli e Bocconcelli, entrambi in entrata, portano Mestre sul 57-38 con 4’ a fine periodo, Padova allora fa “all in” giocandosi l’asso di cuori Scanzi nel tiro da 3, iniziativa che produce frutto perché il numero 16 ospite con 2 bombe consecutive riavvicina i suoi; ma anche Ciocca ha qualche asso nel mazzo di San Valentino che in questa serata prende il volto di Sebastianelli che, con una bomba ed un altro canestro dalla lunga nonché uno sfondamento preso in difesa, rispedisce indietro la Virtus con periodo che si conclude con Mestre sopra di 21 con una Gemini spesso spettacolare.