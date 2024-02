Serie B – Gemini Mestre, vittoria all’ultimo respiro su Andrea Costa Imola

Il basket però è uno sport che non perdona se cali il ritmo, capace di regalare sorprese e delusioni quando ormai credi che il risultato sia acquisito; la Gemini ha il pregio di continuare a crederci anche quando ormai la gara sembra già in ghiaccio. Pellicano apre l’ultimo quarto con una tripla, Imola sembra però non curarsene e replica subito con il solito Corcelli dall’arco. Mestre sbaglia il successivo possesso ma è poi è brava in difesa a stoppare Corcelli, Smajlagic allora ne mette 2 con l’Andrea Costa che comincia ad incepparsi con un fallo in attacco sulla possibile nuova replica. Smajlagic invece non perdona e ne mette altri 2, Martini sbaglia da sotto sull’altro fronte e Bocconcelli piazza un’altra tripla che vale il 70-58. L’obiettivo è ancora lontano ma all’orizzonte si vede qualcosa. Marangoni spara una tripla che sbatte sul ferro, Mestre ragiona e libera Sebastianelli un attimo troppo tardi, bomba a bersaglio ma palla partita dalle mani oltre il limite 24’’ e canestro annullato con conseguenti imprecazioni di Ciocca e di tutto il popolo mestrino, sembra il segnale dell’ennesima trasferta no. Invece Mestre è granitica mentalmente, pallone recuperato e finalizzazione di Caversazio in sottomano per il 70-60 con 6’33’’ alla sirena, ovvero dai che forse ce la giochiamo. Aukstikalnis cerca di inventarsi qualcosa senza successo, Imola non gioca più di squadra, Caversazio prova la tripla senza fortuna, Aromando cattura anche il rimbalzo offensivo ma non riesce a segnare, Ranuzzi spreca dall’altra parte, anche Mestre però si complica la vita e sciupa così due palloni consecutivi per il possibile -8. Fazzi da 3 risveglia Imola che, con metà quarto da giocare, torna così sul +13 (73-60), sembra finita ma non per Bocconcelli che risponde subito presente dall’arco mettendo un’altra tripla che si rivelerà decisiva. Mestre deve fare fallo, Aukstikalnis mette due liberi (75-63), Caversazio penetra e fa -10. La Gemini continua a crederci e ruba un pallone prezioso, anche Imola esaurisce il bonus ma Caversazio ancora da 3 sbatte sul ferro, la Gemini deve difendere forte e Pellicano paga dazio: 5° fallo con 3’08’’ da giocare, entra capitan Mazzucchelli, sarà l’eroe di serata, ovvero stavolta anche il dio del basket si è ricordato di noi. Corcelli va in lunetta ma produce un sanguinoso 0/2 e sull’azione successiva un rimbalzo offensivo di Aromando si trasforma nel -8. Imola comincia a tremare, palla persa e bomba pesantissima di Smajlagic (75-70) con 2’20’’ da giocare, ovvero partita davvero riaperta e inerzia tutta dalla parte di Mestre. Il PalaRuggi comincia a vedere le streghe, Ranuzzi da sotto sbaglia, Bocconcelli dall’altra parte mette un’altra tripla colossale con 100’’ da giocare. L’Andrea Costa cerca punti dai suoi lunghi, Crespi appoggia a tabellone il canestro del 77-73, Smajlagic subisce fallo e ai liberi è gelido, ancora -2 in un amen. Imola attacca, l’ordine è di fare fallo su Crespi che non trova nel tiro libero il suo massimo, Aromando esegue ma per gli arbitri è antisportivo, sembra la solita beffa con 1’12’’ da giocare. Crespi invece regala a Mestre uno 0/2, palla di nuovo a Imola, Mazzucchelli fa un fallo stavolta “normale” ancora su Crespi che dai liberi ne mette 1 su 2, ovvero 78-75. Mestre attacca, capitan Mazzucchelli, 0 punti fino a là dimostra tutto il suo carattere: Smajlagic attira la difesa e scarica al capitano la palla della bomba del pareggio, 78-78 a 49’’, il primo dopo il 2-2 di avvio match. Imola ci riprova ma ormai la Gemini sente di potercela fare, ancora fallo su Crespi e nuovo 1/2 del lungo di casa dalla lunetta. Mestre ha il pallone del sorpasso con 37’’ da giocare, sembra un sogno dopo quello che è successo nel terzo quarto, Mestre gira palla e ancora Mazzucchelli mette la bomba della gloria, 79-81 per la Gemini a 19’’, l’incubo vissuto da Mestre a Vicenza – Gemini sempre avanti tranne negli ultimi secondi – si concretizza per l’Andrea Costa. La Gemini per gioire però deve non subire canestro, Imola si affida a Aukstikalnis che trova anche un tiro frontale che però si stampa sul ferro, a rimbalzo è bagarre, Imola ci prova anche con Corcelli che però tira cortissimo, esplode la gioia della Gemini che porta a casa una vittoria fondamentale per la classifica – settimo posto e +6 sull’ultimo posto playout dove stazionano Padova e Ravenna che hanno contro Mestre anche una peggior differenza canestri – ma che è ancora più importante per il morale, perché sfata il tabù delle trasferte nel modo più assurdo e più complicato, ma anche nel modo più emozionante per il tifo mestrino, dimostrando quel carattere e quella voglia di lottare che è il diktat assoluto per i fedeli biancorossi, capaci di non abbandonare mai la squadra qualsiasi cosa sia capitata negli ultimi decenni.