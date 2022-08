Serie B – Gianmarco Petitto nuovo assistente allenatore della Luciana Mosconi Ancona

Ancora un volto nuovo nello staff tecnico della Luciana Mosconi Ancona 22/23. La Società dorica infatti comunica che l’incarico di assistente allenatore sarà affidato al tecnico lombardo Gianmarco Petitto che è dunque il primo collaboratore di coach Piero Coen.

Allenatore nazionale dal 2017, Petitto nasce e cresce cestisticamente nella Libertas Cernusco sul Naviglio dove smessi i panni di giocatore veste quelli di allenatore delle giovanili e collaboratore della prima squadra. Il suo percorso tecnico lo porta poi a Bergamo dove rimane cinque stagioni facendo l’assistente della formazione che dalla Serie C arriva in A2 al fianco di Cesare Ciocca e parallelamente guida le formazioni orobiche giovanili ed è Responsabile del settore Minibasket. Trascorre poi un biennio dividendosi tra il team di Serie A2 della Blu Basket Treviglio, dove è sempre assistente e nel secondo anno raggiunge anche i playoff per l’A1 all’ombra di Adriano Vertemati, e le squadre under della BluOrobica Bergamo. Nel 2020 assume l’incarico di Reponsabile del Settore Giovanile della Geas Sesto S.Giovanni facendo anche il vice di Cinzia Zanotti, head coach della storica Società sestese con un passato da giocatrice anche nell’allora Ancona Basket.

Petitto ad Ancona avrà mansioni di natura tecnica anche all’interno del CAB Stamura e ha già preso contatto con la sua nuova realtà professionale. Nelle scorse settimane infatti il tecnico milanese ha fatto parte dello staff tecnico protagonista dell’”Alessandro Pajola Basketball Camp“, evento che ha chiamato al Palarossini un centinaio di giovani cestisti per una settimana di allenamenti.