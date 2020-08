Serie B – Giovedì riparte la stagione dell’Use Computer Gross Empoli

Giovedi prossimo 27 agosto prende il via al Pala Sammontana la nuova stagione dell’Use Computer Gross. La squadra del confermato coach Alessio Marchini, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, riprende infatti gli allenamenti in vista del prossimo campionato di serie B. Il lavoro, davvero, non mancherà per il tecnico spezzino visto che il gruppo è stato profondamente rinnovato. Sarà infatti la prima volta a Empoli per Francesco Villa, Federico Ingrosso, Lorenzo Turini, Lorenzo Restelli e Riccardo Crespi ed a dare loro il benvenuto nello spogliatoio saranno i confermati Daniele Sesoldi, Enrico Vanin, Alessandro Antonini, Francesco Falaschi e la pattuglia dei giovani con Simone Cerchiaro, Marco Mazzoni, Luca Giannone, Giovanni Bellucci, Andrea Landi e Leonardo Berti. Per quanto riguarda lo staff di Alessio Marchini, il coach avrà come assistenti Cosimo Corbinelli e Luca Valentino, preparatore fisico il confermato Diego Alpi e, per quanto riguarda lo staff medico, il dottor Paolo Miccinesi ed i fisioterapisti Nilo Rosselli ed Andrea Baldinotti.

E siamo al girone, con l’Use Computer Gross che è stata inserita in quello A che, rispetto all’anno scorso, ha come novità le emiliane e comprende: Piemonte (Alba, Alessandria, Omegna, Oleggio), Toscana (San Miniato, Libertas Livorno, Cecina, Firenze, Chiusi, Empoli, Piombino) ed Emilia (Cesena, Faenza, Rimini, Imola, Ozzano). In attesa di definire, anche in base ai protocolli, le amichevoli, sono stati ufficializzati i gironi della Supercoppa del Centenario che vedrà coinvolte le 64 squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie B. L’Use Computer Gross figura nel girone con Chiusi e Pino Firenze ed il primo turno, in gare di sola andata, si giocherà l’11, il 18 ed il 25 ottobre.

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa