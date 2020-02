Serie B – Giulianova ce la mette tutta, ma ad avere la meglio è Civitanova

Una Globo Giulianova tutta cuore e grinta ha fatto letteralmente sudare le proverbiali sette camicie alla Virtus Civitanova prima di cedere i due punti in palio con il punteggio finale 80-73. Un -7 maturato quasi tutto negli ultimi 7′ di gara, dove i padroni di casa sono stati più cinici e precisi nei momenti clou.

In casa Globo Giulianova, molto buone la prestazioni di Balic (22 punti con ottime percentuali al tiro), Genovese (19 punti), Hidalgo (11 punti) e Piccoli, che lanciato in quintetto ha portato a casa 8 punti e 8 rimbalzi, nel complesso comunque di una buonissima prova del collettivo.

I padroni di casa, guidati da un Pierini in ottima serata (21 punti) e da un chirurgico Valerio Amoroso (12 punti), sono stati più precisi nei momenti decisivi della gara, sfruttando al meglio i 15 rimbalzi in più (di cui 9 in attacco) conquistati rispetto ad una Globo che comunque ha venduto la pelle molto cara.

Partita praticamente alla pari per 32′ di gara, con Civitanova a gestire con costanza un paio di possessi di vantaggio e la Globo attaccata tenacemente alla gara. La svolta la dava Rocchi che segnava la tripla del +6 (65-59 al 32′) prologo del +11 firmato da Pierini (70-59 al 34′). I giallorossi di coach Ciocca con uno scatto d’orgoglio si riportavano sul -5 (70-75 al 37’40) ma i padroni di casa si appoggiavano al loro uomo di maggiore esperienza: Valerio Amoroso. L’ex giocatore di Montegranaro segnava infatti 5 punti in fila lanciando i suoi fino al 80-73 che chiudeva la gara.