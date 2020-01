Serie B – Giulianova fa suo lo scontro salvezza a Montegranaro

Montegranaro,26 Gennaio – Fallisce ancora l’appuntamento con i due punti la Premiata

che cade in casa per mano di ragazzi di coach Ciocca dopo una gara tirata fino

all’ultimo come spesso successo quest’anno alla Bombonera. L’obiettivo per la Sutor era

anche quello di resettare la mente dopo la brutta sconfitta di Faenza e l’avversario che

si presentava sul parquet del palas veregrense era appunto il Giulianova Basket 85 che,

in settimana, aveva integrato il roster con l’arrivo di Genovese che si è poi rivelato

quanto mai decisivo nell’economia del match. All'andata i ragazzi di coach Ciarpella

giocarono una delle migliori prestazioni lontano dalle mura amiche, con i primi tre

quarti molto positivi prima di subire l'inevitabile ma inutile rimonta abruzzese nell'ultimo

periodo.

Bisognava vincere e convincere quindi per tornare a riprendere il rullino di marcia ma

anche stavolta la Premiata non è riuscita a tenere la giusta intensità e concentrazione

per tutti i 40 minuti cedendo così il passo ad un Giulianova più cinico.

Solito quintetto titolare schiarato da coach Ciarpella che prevedeva Caverni in cabina

di regia con ai suoi lati il duo tutto veregrense Lupetti-Ciarpella ad agire sotto le plance

Panzieri e Polonara. Parte forte Giulianova che accende i motori con Hidalgo ma per la

Sutor c’è Caverni a rispondere e dopo poco più di 3 minuti la gara va sul 4-6. La gara

continua su ritmi non troppo elevati nella prima parte del quarto e le squadre se la

giocano punto a punto fino all’ultimo minuto e mezza quando le bombe prima di Villa e

poi di Genovese danno una botta di vita al match che conclude il suo primo quarto sul

18-17 per la Sutor con Markus che fallisce l’appoggio a canestro finale. Il secondo

periodo inizia con Francesco Villa che prima trova una tripla e poi fornisce l’assist per

Panzieri che mette dentro il canestro che vale il 26-21 dopo 3 minuti. Coach Ciocca

chiama subito un time out che si rivela quanto mai provvidenziale perché quando

scocca la metà del quarto Giulianova rimette in equilibrio il match con Hidalgo e la

bomba di Genovese. La sosta ora la chiama Ciarpella ma non sortisce gli stessi effetti

perché se prima Villa e capace di rispondere alla tripla di Piccone poi la Premiata vive

un momento di buio assoluto. Trascinata da un Genovese stratosferico la formazione

abruzzese sfrutta al meglio tutti gli errori gialloblù e inizia ad allargare la forbice del

distacco che dopo il canestro di Balic tocca il +10 prima della sirena dell’intervallo lungo.

La Bombonera capisce il momento di difficoltà e inizia ad incitare i ragazzi di coach

Ciarpella che rientrano per il secondo tempo con tutt’altro piglio. Panzieri in apertura

risponde al meglio alla bomba di Chiti e poi continua a macinare dei punti che

avvicinano la Sutor a Giulianova. Gli abruzzesi provano a tenere duro con la bomba di

Balic e le folate offensive di Genovese ma la Premiata a piccoli passi si avvicina sempre

più e prima la bomba di Panzieri e poi quella di Lupetti avvicinano i gialloblù fino al 53-

54. Sul finale di periodo sono ancora i due gialloblù a recitare una parte da assoluti

protagonisti con il veregrense Lupetti che si presenta dalla Lunetta e fa 3 su 3 piazzando

così il sorpasso sul 58-56. I tifosi della Bombonera ora ci credono e gli ultimi dieci minuti

di gara iniziano con Jovovic che prova a dare una spallata alla gara che però viene

ammortizzata bene da Hidalgo e compagni. Si procede quindi punto a punto ma per la

Sutor inizia a mancare un po' di benzina e gli errori iniziano a farsi vedere come quelli

decisivi di Polonara prima e Rovatti poi che vengono sfruttati da Giulianova al meglio.

All’ultimo giro di orologio Caverni saluta il match per il quinto fallo sul 70-73 per gli

abruzzesi coach Ciarpella chiama un time out. Al rientro Piccone allunga a 75 poi

Panzieri realizza la tripla della speranza ma per la Sutor non basta perché Fall si

guadagna un fallo che lo porta sulla lunetta e sancisce coì il 73-77 che permetta al

Giulianova di sbancare la Bombonera.

La Sutor fallisce l’appuntamento ancora una volta con i due punti e non riesce a

regalarsi la prima gioia in questo 2020. Ora per i ragazzi di coach Ciarpella si apre una

settimana infernale che li porterà mercoledì sera prima sul parquet della Bakery

Piacenza poi tra sette giorni su quello della Goldengas Senigallia per due sfide dove ci

saranno in palio punti pesantissimi.

Al termine della gara in sala stampa per la Sutor Basket Montegranaro è intervenuto il

capitano Riccardo di Angilla:

“Purtroppo, questo è un momento particolare della stagione dove non riusciamo a

raggiungere dei risultati – dichiara Di Angilla – non siamo capaci di tenere il campo per

quaranta minuti fatti di intensità e in un campionato così non ci si può permettere

nessun tipo di calo. Contro Giulianova abbiamo subito un parziale negativo di 10 punti in

cinque minuti, poi per rientrare è stata difficile e di conseguenza quando te la giochi

punto a punto può capitare che non ti porti la vittoria a casa. Ora è il momento di

essere più cattivi sin dall’inizio perché è l’unico modo per tornare a vincere. Tutte le

partite da ora in poi saranno delle finali per noi e dovremo affrontarle nella maniera più

feroce possibile, quindi che sia mercoledì a Piacenza o tra sette giorni a Senigallia

dobbiamo assolutamente tornare a casa con due punti perché oltre a mancarci come

il pane sarebbero di vitale importanza per accrescere la fiducia del gruppo”.

SUTOR PREMIATA MONTEGRANARO – GIULIANOVA BASKET 85 73-77

Sutor Premiata Montegranaro: Lupetti 6, Ragusa, Villa 14, Di Angilla 2, Jovovic 7, Ciarpella

F. 2, Caverni 13, Polonara 4 , Rovatti 8, Panzieri 17,Lucangeli n.e.,Palmieri n.e.

coach: Marco Ciarpella

Giulianova Basket 85: Hidalgo 18, Piccone 12, Chiti 9, Markus, Piccoli n.e., Balic 7, Fall 6,

Sebastianelli n.e., Gobbato 3, Genovese 22

coach: Cesare Ciocca

1° Arbitro: Paolo Sordi di Casalmorano (CR)

2°Arbitro: Jacopo Spinelli di Cantù (CO)

Parziali: 18/17,13/24,27/15,15/21

Progressivi: 18/17,31/41,58/56,73/77