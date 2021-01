Serie B. Gli MVP della 6a giornata dei Gironi A & B

GIRONE A-1. JACOPO BALANZONI (Paffoni Omegna). Nella Paffoni in ripresa dopo un inizio di campionato difficile c’è la firma indelebile del suo centro Jacopo Balanzoni. Nella vittoria della squadra di Andreazza a Cesena il lungo di Tradate ha fatto registrare una prova da 20 punti e 8 rimbalzi per un 30 di valutazione. Balanzoni è al suo terzo anno di fila ad Omegna e sta viaggiando a medie abituali allo standard di uno dei giocatori più importanti della categoria. 13.8 punti e 7.7 rimbalzi in queste prime giornate che lo mettono al 1°posto nella classifica dei giocatori con miglior valutazione del girone (19), e sia in quella dei miglior rimbalzisti difensivi che in quella delle stoppate.

GIRONE A-1. ALBERTO BEDIN (Sinermatic Ozzano). Colpo esterno per la New Flyng Balls di coach Grandi in quel di Livorno. Vittoria in trasferta convivendo con una situazione assenze piuttosto pesante per gli emiliani che sono trascinati da Alberto Bedin 19 punti (8/9 dal campo), 14 rimbalzi e 33 di valutazione per il centro ex Olginate e Cento che ha raggiunto il primo posto nella classifica dei migliori rimbalzisti del Girone (12.2 di media) viaggiando anche a 14.8 punti a uscita. Per l’under classe 1999 valutazione media di 23.4 e primo posto anche in questa classifica di specialità.

GIRONE B-1. ALBANO CHIARASTELLA (Fortitudo Agrigento). L’esperienza dell’ala italo-argentina fa la differenza nella vittoria della Fortitudo Agrigento in casa contro Torrenova. Chiarastella fa registrare un tripla doppia confezionando 19 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. 8/8 da due punti, 1/2 da tre e 39 di valutazione per il giocatore che ha deciso in estate di rimanere in forza alla Fortitudo (2°anno di fila dopo il biennio a Biella e precedentemente altre 6 stagioni in Sicilia) nonostante il riposizionamento in B e le tante richieste dall’A2. In queste prime 6 giornate di campionato Chiarastella viaggia a 12.3 punti di media. E’ lui il miglior rimbalzista del girone (9.3).

GIRONE B-2. EMANUELE ROSSI (RISO SCOTTI PUNTO EDILE PAVIA). Altro elemento di provata esperienza ad ergersi come il migliore di giornata. Pavia vince in casa contro Fiorenzuola cogliendo il suo secondo sigillo stagionale. Prova corale per la squadra di coach Fabio Di Bella nella quale si eleva la miglior prestazione stagionale di capitan Lele Rossi. Doppia-doppia per l’esperto lungo lombardo (17 punti e 13 rimbalzi) con un 6/9 da campo, 5/6 dalla lunetta e 28 di valutazione finale. Rossi in estate ha scelto la proposta dell’Omnia dopo un ottimo campionato in B a Cento che ha fatto seguito alle esperienze in A2 di Treviglio e Imola. Per lui fino a questo momento 10.7 punti e 9.7 rimbalzi di media a partita.