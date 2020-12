Serie B – Golfo Piombino conferma la fiducia a coach Fabbri

La società Basket Golfo Piombino smentisce categoricamente le voci di un possibile avvicendamento dell’attuale coach della squadra Enrico Fabbri. Voci comparse su alcuni media e prive di alcun fondamento. La società, conscia delle grandi difficoltà derivanti dal covid, che hanno coinvolto la stragrande maggioranza della squadra e hanno costretto la stessa ad uno stop forzato di tutte le attività per oltre un mese, conferma la sua fiducia nella guida tecnica, fiducia mai venuta meno.

La squadra ed il suo staff, con grande spirito e compattezza di gruppo, che da sempre contraddistinguono la linea di questa società, stanno mettendo in campo tutte le energie disponibili, per recuperare la condizione ottimale prima possibile, ma gli strascichi lasciati dal coronavirus, hanno effetti che rendono difficile questo percorso e a questi poi si sono aggiunti infortuni di alcuni giocatori, in queste prime uscite, che hanno creato ulteriori difficoltà.

Dopo lo stop natalizio, la squadra tornerà ad allenarsi, dal primo giorno in cui sarà possibile, per le normative sugli spostamenti legate al covid, lunedì 28 dicembre, agli ordini di coach Enrico Fabbri.

Uff stampa Golfo Basket Piombino