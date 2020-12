Serie B – Grande vittoria per Oleggio che sconfigge Cesena a domicilio

Difesa, gioco di squadra, compatti nelle difficoltà: un’ottima partita. Nella seconda giornata di

campionato l’Oleggio Magic Basket mette ko Cesena vincendo 51-66.

Cesena in campo con Battisti, Borsato, Terenzi, Chiappelli e Marini; Oleggio con De Ros, Somaschini,

Giacomelli, Pilotti e Airaghi. L’avvio è capitan-show: Pilotti sporca la prima retina, poi ruba palla e spara

da 3 (0-5). Cesena non tarda a rispondere e quando recupera al 6-5 coach Pastorello richiama i suoi.

Airaghi da sotto, una buona difesa degli Squali si trasforma in una tripla di Ielmini e Negri ai liberi firma

il 6-12. E’ proprio Negri che poi riposa un po’ per due falli commessi in pochi secondi, è Dell’Agnello a

girare più volte in lunetta e chiudere 11-12.

Il capitano ancora da tre, poi è Giacomelli a conquistare due punti e a servire l’assist perfetto ad

Airaghi (13-19). Cesena ricuce con Marini e Dell’Agnello, De Ros rimette un possesso di distanza (18-

21). Cesena alza il ritmo e Marini impatta sul 21-21 con time out di coach Pastorello. Dell’Agnello

ancora ai liberi mette la freccia, ma Ghigo e De Ros hanno due “frecce” da tre punti l’una e Di Lorenzo

richiama i suoi (24-27). E’ battaglia punto a punto con Cesena ad agganciare e Ielmini da tre e poi

Giacomelli ai liberi a tenere, anche se minima, la distanza (28-31).

Alla ripresa Somaschini infila una tripla (30-34), poi gli Squali per qualche azione girano a vuoto in

attacc ma in compenso mostrano sempre una difesa efficace tenendo così a bada i Tigers per un po’.

Airaghi con tre falli è costretto a riposare, riprende il botta e risposta punto a punto fino al 37-38, poi è

mini parziali biancorosso: la palla gira bene e Negri si appende al ferro, poi Giacomelli nel traffico

piazza un canestro perfetto e Cesena è richiamata in panchina (37-42); Airaghi fissa il massimo

vantaggio (37-44), Alessandrini trova un canestro, poi Negri è preciso ai liberi e Airaghi invece dal

pitturato (39-48), l’ultimo tiro è di Dell’Agnello (41-48).

Dopo pochi istanti coach Pastorello richiama subito i suoi che ritrovano immediata energia, il rientro

mostra ancora una gran difesa degli Squali che però devono fare i conti con un po’ di falli, quattro per

Negri e poi Airaghi, gli Squali non trovano la via e Cesena impatta sul 48-48, coach Pastorello richiama

immediatamente i suoi, Cesena prova ad alzare la pressione ma Giacomelli risponde con gioco da tre

punti (48-51). Anche Pilotti commette il quarto fallo, gli Squali si compattano e ai liberi di Marini

risponde De Ros dalla distanza e poi il capitano da sotto (50-56) ed è time out per i padroni di casa.

Giacomelli è perfetto da tre, Terenzi gira in lunetta e il suo canestro (51-61) è l’ultimo a firma di

Cesena, gli Squali piazzano un altro meraviglioso parziale ed è festa biancorossa: 51-66.

Tigers Cesena – Oleggio Magic Basket: 51-66 (11-12; 28-31; 41-48)

Cesena: Dagnello, Trapani 2, Battisti, Borsato 4, Alessandrini 2, Terenzi 4, Tedeschi ne, Marini 16,

Chiappelli 8, Dell’Agnello 15. All. DI Lorenzo.

Oleggio: Giacomelli 15, Ferrari ne, De Ros 13, Okeke, Pilotti 10, Somaschini 3, Romano, Ghigo 3, Airaghi

8, Boglio, Ielmini 6, Negri 8. All. Pastorello.