Serie B – Green Basket, proroga agibilità PalaMangano: la nota del Presidente Mantia

Anche quest’anno l’esito è rimasto in bilico fino all’ultimo, ma a differenza delle passate stagioni nelle quali Green Basket Palermo si è ritrovata costretta ad ‘emigrare’ o chiudere le porte al pubblico in occasione della sua prima gara casalinga in campionato, quest’anno i biancoverdi riusciranno ad accogliere il proprio pubblico in quella che è l’ideale casa del basket palermitano e, di conseguenza, quella della società biancoverde.

In data odierna, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha espresso “parere tecnico favorevole finalizzato alla proroga dell’agibilità per lo svolgimento di manifestazioni sportive del PalaMangano sino al 16 gennaio 2023”.

Una corsa contro il tempo che permetterà a Green Basket Palermo di ospitare sul proprio parquet il derby di domenica alle ore 19 contro Virtus Ragusa, valevole per la seconda giornata del Campionato Nazionale di Serie B Old Wild West.



«Sembra assurdo dover gioire di qualcosa che in altre parti d’Italia è scontato – commenta il numero uno biancoverde Fabrizio Mantia -. Finalmente lo possiamo dire: giocheremo al PalaMangano. Il percorso pieno di ostacoli che ha portato finalmente ad ottenere l’agibilità è stato fortemente voluto dal Sindaco Roberto Lagalla, e ha visto l’assessore allo Sport Sabrina Figuccia in prima linea a profondere ogni energia possibile nel raggiungimento dell’obiettivo che, ahimè, tanti anni di incuria e scarsa manutenzione del PalaMangano avevano reso quasi irrealizzabile».

«Voglio altresì ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile ciò, compreso le maestranze – prosegue il presidente Mantia – ma consentitemi in particolare modo di ringraziare il Dott. Macchiarella di Amg e i funzionari dell’Ufficio Sport del Comune di Palermo. Adesso è tempo di parlare di basket. Vi aspettiamo al palazzetto numerosi questa domenica, fischio d’inizio della nostra Serie B casalinga alle ore 19».

Lorenzo Anfuso

Addetto Stampa Green Basket Palermo