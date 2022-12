Serie B – Harakiri DelFes: Salerno recupera dal -19 ed espugna il Del Mauro

Partita pazza quella andata in scena al PalaDelMauro questa sera, con la DelFes Avellino battuta dalla Virtus Arechi Salerno col punteggio finale di 67-70. Gara che ha visto una sola squadra in campo nel primo periodo, chiuso con un eloquente 28-10 per la IVPC: partita chiusa? Macché, la formazione blaugrana, scivolata fino al -19 nel corso del secondo periodo, si è scossa e, grazie ai punti di Moffa (18 alla fine per lui) e Donadoni (16), ha pian piano risalito la china, fino a pareggiare e a sorpassare Avellino nell’ultimo quarto, regalandosi un finale in volata. Decisiva la tripla di Laquintana a 14” dalla sirena, unitamente allo 0/2 dalla lunetta di Vitale sul possesso successivo. Non sono bastati i 14 punti a testa di Eliantonio e Valentini alla DelFes, che ha gettato alle ortiche una ghiotta occasione per rientrare in zona Playoff, incappando nella terza sconfitta di fila tra le mura amiche; la Virtus Arechi, con il successo odierno, aggancia gli stessi biancoverdi in classifica.

STARTING FIVE

IVPC: Vitale, Bianco, Petrucci, Carenza, Eliantonio

Lars: Bottioni, Laquintana, Donandoni, Rinaldi, Zucca

PRIMO TEMPO – Avvio di match equilibrato, con protagonisti Eliantonio da una parte e la coppia Donadoni-Laquintana dall’altra: al 3’ è 6-4. Salerno con le polveri bagnate al tiro, ne approfitta la DelFes, che grazie a Carenza e Petrucci prova a dare il primo strappo all’incontro, portandosi a +9 al 6’. Nonostante il timeout chiamato da coach Ponticiello, la musica non cambia, anzi, la Virtus Arechi continua a sparacchiare in fase offensiva, complice anche un signora difesa irpina, e la IVPC allunga il proprio break addirittura fino al 14-0 firmato da cinque punti in fila di Vitale al 7’ (22-6). Salerno chiude il parziale negativo dalla lunetta con Laquintana, ma dall’altra parte Avellino non si ferma e chiude un super primo periodo sul 28-10. Si sblocca la formazione ospite da oltre l’arco, ma la DelFes risponde colpo su colpo e la prima bomba di Arienti vale il nuovo +18 irpino al 13’ (33-15). Rinaldi prova a rimettere in corsa la Lars, che, tuttavia, in difesa soffre oltremodo la fisicità sotto canestro di Valentini, che ricaccia indietro gli avversari e fissa al 15’ il punteggio sul 40-24. Dopo la tripla di Petrucci, Salerno trova risorse da Donandoni e Laquintana, che le permettono di reggere l’urto biancoverde e di ricucire lo strappo fino al -10: la DelFes è cala un po’ di lucidità e torna negli spogliatoi sul 44-34.

SECONDO TEMPO – Pronti via, Moffa piazza due bombe e riporta gli ospiti completamente in partita, prima del canestro di Eliantonio che fissa il punteggio sul 48-41 del 22’. È un’IVPC diversa da quella del primo tempo e lo si vede anche da una banale palla persa da parte di Vitale, con la Virtus Arechi che ne approfitta per tornare addirittura a -1 grazie alla terza tripla in fila di un Moffa on fire: al 24’ è 48-47. La reazione biancoverde è firmata da Bianco, che con due canestri consecutivi riconsegna 6 punti di vantaggio ad Avellino (53-47) al 27’. Sul finire di periodo, sale in cattedra Rinaldi, che con due triple in fila porta Salerno in vantaggio, ma dall’altra parte è Valentini a ridare la leadership del match alla IVPC, che chiude sul +1 il terzo periodo (55-54). In avvio di ultimo quarto, dopo un canestro di Valentini, gli ospiti rispondono con Donadoni e l’ennesima tripla di Moffa per il +4 al 33’ (57-61). La partita è molto intensa e la tensione condiziona le scelte offensive di entrambe le squadre, con la DelFes che, però, riesce a pareggiare grazie ad una tripla di Arienti: al 36’ è 61-61. Bottioni catalizza in due punti un rimbalzo offensivo, dall’altra parte risponde Marra per la nuova parità quando si entra negli ultimi 3’ di gara (63-63); dopo un acceso batti e ribatti, Carenza riporta in vantaggio la IVPC, ma nel possesso successivo la Virtus trova con Laquintana la tripla del contro-sorpasso a 14’’ dalla sirena; all’ultimo possesso Vitale si butta dentro procurandosi un fallo, ma il play biancoverde sbaglia entrambi i liberi, decretando il successo della Lars, che vince con il finale di 67-70.

IVPC DelFes Avellino – Lars Virtus Arechi Salerno 67-70

Parziali: 28-10; 44-34; 55-54

AVELLINO: Venga, Caridà 1, Bianco 3, Petrucci 6, Valentini 14, Arienti 6, Carenza 6, Eliantonio 14, Marra 6, Vitale 11. Coach: Benedetto.

SALERNO: Beatrice, Bottioni 5, Laquintana 12, Peluso, Donadoni 16, Moffa 18, Rinaldi 11, Sulina n.e., Zucca 4, Kader n.e., Capocotta 4. Coach: Ponticiello.