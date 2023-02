Serie B – Harakiri Oleggio sul campo di Langhe Roero

Bravi a rimontare, ma fatale il quarto quarto. II Pala958 di Corneliano d’Alba rimane inespugnabile per gli Squali, che non riescono a calare il poker: contro Langhe Roero finisce 74-71, i primi due punti della giovane formazione.

Squali in campo come al solito con Restelli, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ingrosso; per Langhe ci sono Castellino, Cravero, Corgnati, Longo e Manna.

E’ Giacomelli a forare per primo la retina dall’arco e a fare il bis (2-6), Langhe ricuce 7-8 e si continua punto a punto (13-13 con Maruca dall’arco), mini parziale di Langhe che vale il 25-20, Colussa da tre accorcia 27-25, ma il primo finale è di casa : 30-25. Makke tiene il parziale aperto (32-25). È poi un nuovo parziale di casa di 8-1 che consegna a Langhe il massimo vantaggio 43-31 e coach Nava richiama gli Squali in panca. L’arco fa sorridere ancora Langhe (46-33), poi i biancorossi si compattano e danno il via alla rimonta: con Colussa, Buono e Maruca è 46 pari, non solo, sempre Colussa mette la freccia dalla lunetta e all’intervallo è 48-52.

Ci vuole un minuto per sporcare il tabellone e ci pensa Giacomelli ancora da tre (48-55), Maruca dalla lunetta tocca la doppia cifra di vantaggio (53-63), da entrambe le parti si bisticcia un po’ col canestro, poi è Cravero a segnare (56-63). Nel finale gli Squali sono bravi a gestire (59-67). Solo 4 punti messi a segno per i biancorossi negli ultimi dieci minuti, quattro punti che costano caro con un canestro che sembra avere un tappo sopra. Seck va per il 61-69 e sempre lui mette a segno il tiro per il 61-71 quando mancano 7 minuti sul cronometro. Da allora i tanti errori al tiro danno linfa ai padroni di casa che corrono e a poco dalla fine sono sul 72-71. Ingrosso sbaglia dalla lunetta, Giacomelli è bravo a rubar palla ma dall’altra parte non si capitalizza. Si appende al ferro Mobio che chiude il match: 74-71.

Langhe Roero Basketball – Oleggio Magic Basket: 74-71 (30-25; 18-27; 11-15; 15-4)

Langhe: Mobio 13, Makke 3, Castellino 4, Manna, Corgnati 20, Longo 10, Lomele, Obakhavbaye 2, Sirchia 12, Pecchenino, Cravero 10. All. Jacomuzzi.

Oleggio: Ingrosso 8, Giacomelli 9, Colussa 20, Restelli 1, Ballarin 2, Maruca 14, Palestra ne, Introini ne, Guardigli ne, Temporali ne, Seck 12, Buono 5. All. Nava.

Elena Mittino

Responsabile Ufficio Stampa

OLEGGIO MAGIC BASKET