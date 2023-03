Serie B – Herons Montecatini continua a scalare la classifica, a Gallarate decima vittoria in fila

Finisce con una sconfitta per il BasketBall Gallarate per 61-67 la sfida contro Herons Montecatini dopo 40’ di battagli.

Primo quarto di grandissima intensità e qualità dei galletti che fin dai primi secondi mettono in campo una difesa fisica e aggressiva uno contro uno che mette in grande difficoltà il gioco di Herons. In attacco Gravaghi parte subito bene, trovando due triple che a metà tempo portano Gallarate sul 10-5. Il trend non cambia nemmeno con il primo giro di cambi, con Passerini che, ispiratissimo, colpisce dall’arco e porta i biancoblu sul 20-13 della sirena.

Il secondo periodo inizia con un parziale di 0-12 a favore di Herons che passa avanti 20-24. Gravaghi sblocca la sterilità offensiva dei ragazzi di coach Gambaro ma Arrigoni allunga sul 22-27. Filippi e Hidago riportano a contatto i padroni di casa sul 26-27. Punteggio che rimane in bilico fino alla fine del periodo, con De Bettin e Passerini che riavvicinano Gallarate sul 32-33 di fine quarto.

Terzo quarto molto fisico, Montecatini aumenta la pressione difensiva e cerca di scappare sul 42-50 grazie alla triple del solito Giancarli, in gran giornata, sfruttando i troppi liberi lasciati sul ferro dal BBG. Il trend negativo alla lunetta perdura per i galletti fino alla sirena, con Herons che allunga sul 45-53.

Nel quarto quarto i primi punti di Gallarate arrivano dopo 5 minuti con De Bettin che sblocca la sterilità offensiva dei suoi. Gravaghi e ancora De Bettin segnano da tre e da -17 portano Gallarate a riaccorciare sul 53-62. De Bettin prende per mano la squadra e con altre due bombe porta i suoi fino al 59-64 sul quale, però, Montecatini trova un gioco da tre punti con fallo tecnico alla panchina che gli permette di scappare definitivamente fino al 61-67 finale.

IL TABELLINO

BASKETBALL GALLARATE – HERONS MONTECATINI 61-67 (20-13; 32-33; 45-53; 61-67)

Gallarate: Antonelli 4, Passerini 10, Hidalgo 7, De Bettin 17, Calzavara ne, Gravaghi 13, Bresolin ne, Ielmini 2, Paparella ne, Clerici, Filippi 7, Trentini 1.

Montecatini: Natali 5, Carpanzano 6, Giancarli 14, Chiera 10, Giannini 2, Torrigiani ne, Arrigoni 10, Bechi 3, Lorenzi ne, Nnabuife, Lorenzetti 9, Dell’Uomo 8.

