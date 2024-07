Serie B – Herons Montecatini giocherà al PalaTagliate di Lucca nel 2024-25

FABO Herons Montecatini comunica con grande soddisfazione che il campo di gioco per il campionato di Serie B Nazionale 2024-25 sarà il PalaTagliate di Lucca, vista l’indisponibilità del Palaterme per i lavori di manutenzione straordinaria.

La società ringrazia sentitamente l’Amministrazione Comunale di Lucca nelle persone del Sindaco Mario Pardini e dell’Assessore allo Sport Fabio Barsanti per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati.

Arriviamo da mesi di fitto e costruttivo dialogo sia con l’Amministrazione Comunale appunto che con le società di pallacanestro del capoluogo lucchese che hanno portato al risultato auspicato e che consentiranno alla nostra squadra e a tutti i tifosi rossoblù di avere una casa all’altezza della situazione, a poca distanza da Montecatini Terme e dalla Valdinievole.

Per gli appassionati meno giovani si tratta di un emozionante tuffo nel passato che rinverdisce i fasti di quando il Montecatini Sporting Club fu promosso per la prima volta in serie A2, parliamo del maggio 1987 con il famoso tiro di Andrea Niccolai a Perugia. Il Palazzetto di via Leonardo da Vinci non aveva la capienza minima e la squadra emigrò proprio al PalaTagliate. Ogni domenica migliaia di montecatinesi per 3 anni e mezzo (dal 1987 al marzo 1991, quando venne inaugurato il Palaterme) salivano in macchina, imboccavano l’autostrada direzione mare, per seguire le gesta di Griffin, Knego, Howard e Landsberger, oltre ovviamente agli idoli Boni e Niccolai. Il PalaTagliate evoca ricordi magici per i tifosi della pallacanestro rossoblù, compresa la prima promozione in A1.

“Abbiamo aderito subito con grande entusiasmo alla richiesta – affermano il Sindaco Mario Pardini e l’Assessore allo sport Fabio Barsanti – questa collaborazione ci ricorda i fasti della pallacanestro a Lucca, quando dal 1987 al 1991 il Montecatini Sporting Club fu ospitato per quattro stagioni al Palatagliate – l’impianto di Montecatini era infatti in costruzione – Lucca vide l’emozione della promozione dalla serie A2 alla A1. L’entusiasmo diffuso da quegli eventi fu alla base del rilancio della pallacanestro a Lucca e aprì alla grande stagione degli anni ’90. Un’amicizia che prosegue a tanti anni di distanza e che sarà di nuovo un grande arricchimento sportivo: infatti l’Amministrazione Comunale ha condiviso questa scelta con tutte le società cestistiche del nostro territorio che si sono unite nella decisione che abbiamo preso e che rinnova una collaborazione davvero speciale”.

Dichiarazione del Presidente Andrea Luchi: “Ringrazio di cuore il Sindaco Pardini e l’Assessore Barsanti e tutta l’organizzazione del Comune per la fantastica collaborazione che ci hanno sinora assicurato. Siamo entusiasti di tornare a Lucca dove sono state scritte pagine memorabili della storia rossoblù. Ce la metteremo tutta per rendere le domeniche al PalaTagliate ricche di spettacolo e grandi emozioni. Un grazie anche a Basketball Club Lucca, a Le Mura Spring e a tutte le società di basket lucchesi per l’accoglienza e il fattivo contributo. Sono certo che sarà un’esperienza molto positiva e studieremo tutta una serie di iniziative per creare una vera sinergia con una città prestigiosa e di alto livello come Lucca assieme a tutto il territorio che la circonda”.

Area Comunicazione MTVB Herons Basket