Serie B – Herons Montecatini non fa sconti, Geko al tappeto

Una Geko senza torri, priva di Quarisa e Colussa e con Kamperidis limitato dal mal di schiena, cede di schianto a Montecatini al cospetto degli Herons freschi vincitori della Coppa Italia. Subito in fuga i padroni di casa, i santantimesi sono riusciti a rientrare a -12 a metà del 2’ quarto ma poi sono crollati sotto i colpi di Chiera e Radunic. Negli ultimi 15’ spazio ai più giovani che hanno tenuto il campo con orgoglio.

LA PARTITA – In piena emergenza lunghi, privo degli infortunati Colussa e Quarisa rimasti a casa, coach Gandini parte con un quintetto da corsa con Gallo, Dri, Mennella e con Stentardo a far coppia con Kamperidis sotto le plance; si affida invece al suo starting five classico coach Barsotti, con Benites, Chiera e Natali sul perimetro e la coppia Arrigoni-Radunic a presidiare i tabelloni. Si tira solo dai 6.75 nelle prime 4 azioni della gara, 0/2 per Sant’Antimo, 2/2 per i locali che poi con Chiera fissano l’8-0 dopo 2 minuti e mezzo. Ne passa un altro e gli Herons volano sul 12-2 costringendo la Geko al primo time out della sua partita. Ma la musica non cambia, i campani continuano a sparacchiare dalla lunga (0/6), Montecatini invece segna con continuità e al 5’ Natali firma il 19-2. Per gli ospiti è un inizio shock, Gallo e Mennella provano a scuotere la compagnia ma dall’altro lato Radunic resta un problema (mancano i kg e i cm di Colu e Quarisa) e così al primo gong il risultato è 27-12. Gandini prova a mischiare le sue carte lanciando prima Di Camillo e poi D’Apice, gli Herons rispondono con autorità e al 15’ sono ancora a +18 (37-19). Qui però Gallo e Mennella fanno 6-0 e la Geko torna quanto meno in scia (37-25). Dura poco però, Chiera infila 4 punti consecutivi e rilancia la fuga dei toscani che toccano il +22 (52-30) sulla sirena di metà gara.

L’avvio di ripresa ricalca quello della partita, 8-0 sull’asse Chiera-Radunic e al 22’ Sant’Antimo è doppiata (60-30). Il risultato sembra ormai blindato e le due squadre cominciano a gestire uomini e risorse in vista del prossimo incontro (la 31^ giornata si gioca sabato): sul fronte campano hanno un ottimo impatto Di Camillo, Peluso e un volitivo D’Apice che tengono botta fino alla conclusione del match. Finisce 94-65.

Il dopogara di coach Gandini – “Giocare senza lunghi non è mai semplice, poi alle assenze di Colussa e Quarisa si è aggiunto anche il mal di schiena di Kamperidis e per noi è diventata davvero durissima. Bravissimi loro ad orientare subito la partita come fanno le grandi squadre, noi ora guardiamo al match di sabato che sarà importantissimo per il nostro campionato”.

HERONS MONTECATINI 94

GEKO SANT’ANTIMO 65

(27-12, 52-30; 75-43)

HERONS: Benites 6, Chiera 21, Natali 11, Arrigoni 6, Radunic 23; Giancarli 4, Dell’Uomo 10, Sgobba 8, Lorenzi 3, Rattazzi 2. N.e.: Carpanzano, Lorenzetti. All.: Barsotti.

GEKO: Gallo 16, Dri, Mennella 11, Stentardo 7, Kamperidis 4; Cantone 2, Di Camillo 7, Digno, Ius 4, Peluso 9, D’Apice 5. All.: Gandini.

ARBITRI: Foschini di Russi (RA) e Cieri di Ravenna.

NOTE – Tiri liberi: Herons 21/24, Geko 11/14. Uscito per 5 falli D’Apice.



Ufficio Comunicazione PSA Sant’Antimo