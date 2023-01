Serie B – Herons Montecatini trova due punti importanti contro Legnano

Highlights Herons – Legnano

Partita delicata per i Knights che arrivano da una settimana abbastanza complessa fuori dal campo, ma con alle spalle allenamenti proficui con il gruppo piuttosto in salute.

Il primo quarto non promette una partita spettacolare e la cartina tornasole sono le percentuali al tiro di entrambe le squadre, abbastanza modeste in confronto anche alle numerose palle perse.

Chiera inizia a segnare per gli Herons, mentre per Legnano le responsabilità sono divise tra tutti i Knights che chiudono avanti per 16-17 il primo quarto.

Il secondo periodo sembra ricalcare il primo, ma dopo pochi minuti il primo strappo dei padroni di casa con Chiera e Bechi, porta Montecatini a sfiorare la doppia cifra di vantaggio, con la 3G che arranca e rimane in partita con alcune giocate di Marino e Sacchettini.

Si arriva al 36-30 del 20′, ma le sensazioni non sono positive.

Alla ripresa i Knights non segnano per 3′ minuti e Montecatini inizia a crederci di più.

Chiera segna il primo +10 per la Fabo sul 42-32, poi Giancarli mette il +12 e solo con la spinta di Mazzantini e Antonietti i Knights riescono a ricucire fino ad un insperato -3, prima del 49-44 del 30′.

Ultimo periodo senza storia con Chiera e compagni che costruiscono un parziale di 14-0 nel mezzo della quarta frazione che chiude tutti i giochi, con i Knights in grande difficoltà sulla pressione difensiva incessante dei toscani.

Herons squadra sempre difficile da affrontare per i Knights che, come all’andata, hanno preso oltre 20 palloni, troppi per pensare di vincere fuori casa; inoltre il 9% dall’arco (2/21) non ha aiutato Legnano ad avere qualche speranza di rimanere in gara soprattuto verso la fine.

Una battuta d’arresto dopo un periodo estremamente positivo, che deve essere trasformata in carica per la prossima partita casalinga dei Knights contro la favoritissima Vigevano.

FABO HERONS MONTECATINI – 3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS 68-50 (16-17, 20-13, 13-14, 19-6)

Fabo Herons Montecatini: Adrian Chiera 20 (4/9, 2/5), Antonio Lorenzetti 14 (6/15, 0/0), Marco Arrigoni 9 (3/11, 1/4), Marco Giancarli 8 (1/1, 2/4), Gianluca Carpanzano 8 (3/4, 0/2), Costantino Bechi 7 (2/4, 1/2), Nicola Natali 2 (1/6, 0/3), Daniele Dell’Uomo 0 (0/3, 0/2), Marco Giannini 0 (0/0, 0/1), Scott Nnabuife 0 (0/0, 0/0), Filippo Cei 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Torrigiani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 44 20 + 24 (Antonio Lorenzetti 9) – Assist: 17 (Adrian Chiera, Marco Arrigoni, Marco Giancarli 4)

3G Electronics Legnano Knights: Michael Sacchettini 13 (4/6, 0/0), Saverio Mazzantini 12 (4/5, 1/2), Tommaso Marino 8 (2/5, 0/8), Luca Antonietti 8 (3/3, 0/2), Diego Terenzi 7 (1/6, 1/6), Giacomo Leardini 2 (0/1, 0/1), Juan Marcos Casini 0 (0/0, 0/1), Gian Marco Drocker 0 (0/1, 0/1), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 – Rimbalzi: 32 6 + 26 (Michael Sacchettini, Saverio Mazzantini, Giacomo Leardini 6) – Assist: 8 (Diego Terenzi 3)

