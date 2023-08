Serie B – Herons Montecatini, tutte le amichevoli della preseason 2023

FABO Herons Montecatini rende noto che la stagione sportiva di B Nazionale 2023-24 inizierà ufficialmente venerdì 18 agosto.

Dopo il raduno degli atleti, ed i vari meeting con la dirigenza, coach Barsotti dirigerà il primo allenamento di squadra a partire dalle ore 19:00.

L’allenamento sarà aperto al pubblico e, al termine dello stesso, i tifosi e simpatizzanti Herons potranno incontrare la squadra e lo staff per un primo saluto, per un selfie o per un semplice in bocca al lupo in vista della nuova stagione.



Di seguito il programma delle amichevoli sinora confermate del precampionato dei rossoblù:

Mercoledì 30 agosto ore 18:30 a La Spezia – Serie B Interregionale

Domenica 3 settembre ore 18:00 Pielle Livorno al Palaterme – Serie B Nazionale

Mercoledì 6 settembre ore 19:30 Olimpia Legnaia Firenze al Palaterme – Serie B Interregionale

Sabato 9 settembre ore 21:00 Gema Montecatini al Palaterme – Primo turno Supercoppa

Mercoledì 20 settembre ore 20:30 a Virtus Siena – Serie B Interregionale

Altre amichevoli saranno programmate a seconda dell’andamento della Supercoppa, prevista come sempre con la formula dell’eliminazione diretta.



