Serie B – I Blacks Faenza superano nettamente Lumezzane nel recupero

I Blacks si aggiudicano il recupero di campionato con Lumezzane e salgono al sesto posto insieme a Jesi. I faentini chiudono i conti nel terzo quarto grazie ad un’ottima prova del collettivo, sottolineata dai sei uomini andati in doppia cifra. Applausi anche per la LuxArm che nonostante le assenze (Biancotto, Vecerina, Mastrangelo e Leone) non ha mai mollato fino alla fine.

I Blacks si presentano con un ottimo atteggiamento, ma pagano le basse percentuali offensive ed infatti nel primo quarto a ‘vincere’ sono le difese. Lumezzane è brava nell’aggredire i giocatori faentini non trovando però neanche lei continuità offensiva e così al primo riposo si arriva sul 17-17. I Raggisolaris provano allora ad affidarsi ai lunghi e in un paio di occasioni conquistano un vantaggio di 4/5 punti, sempre vanificato dall’ottima reazione degli ospiti. La strategia regala comunque preziosi tiri liberi e soprattutto costringe Lumezzane a ‘caricare’ molti suoi giocatori di falli. All’intervallo i romagnoli conducono 38-35, con ben 14 punti segnati arrivati dalla lunetta.

Nel terzo quarto i Blacks fanno subito la voce grossa in difesa e in attacco guidati da Vico, autore di 5 punti ad inizio periodo e preciso nel servire 3 assist perfetti (chiuderà con 7). I suoi passaggi sono ben sfruttati da Poggi e dagli altri lunghi e così i Raggisolaris raggiungono il 54-39 grazie ad un break di 13-0. Lumezzane sbatte contro il muro difensivo faentino e perde certezze e lucidità, mentre l’attacco di Faenza gira a mille: la tripla di Siberna allo scadere per il 62-49 mette il punto esclamativo su un terzo periodo da applausi. I Blacks hanno ormai nelle mani l’inerzia e la mantengono fino alla fine toccando anche l’83-61 e dando nel finale la giusta passerella a tanti protagonisti. Negli ultimi minuti entrano anche Naccari, Ballarin e Lanza, quest’ultimo al suo debutto in B Nazionale. Tra i singoli c’è da sottolineare la prova di Aromando con 21 punti segnati, 14 rimbalzi conquistati e 9 falli subiti.

Blacks Faenza – LuxArm Lumezzane 83-63

(17-17; 38-35; 62-49)

BLACKS FAENZA: Galassi 10, Papa 10, Siberna 10, Vico 10, Naccari, Poggi 11, Ballarin, Petrucci 4, Aromando 21, Tomasini ne, Lanza, Pastore 7. All.: Garelli

LUXARM LUMEZZANE: Maresca ne, Niemi 15, Cecchi 9, Leone ne, Arrighini 2, Mastrangelo 8, Di Meco 5, Deminicis 6, Becchetti, Salvinelli ne, Minoli 5, Spizzichini 13. All.: Saputo

Arbitri: Giovagnini – Mamone

NOTE. Tiri da 2: FA: 20/38, LU: 15/35; Tiri da 3: FA: 9/27, LU: 6/19; Tiri liberi: FA: 16/19, LU: 15/17; Rimbalzi: FA: 40, LU: 31.



Ufficio Stampa Raggisolaris Faenza