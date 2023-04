Serie B – I risultati degli anticipi del 25°turno

By

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE A 2022/23 – Anticipi 25^ giornata

S.Bernardo Langhe Roero-3G Electronics Legnano Knights 68-85

Mamy.eu Oleggio-Junior Casale Monferrato 69-56

Campus Varese-Paffoni Fulgor Omegna 79-90

Gema Montecatini-Esse Solar Gallarate 82-79

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE B 2022/23 – Anticipo 25^ giornata

Rimadesio Desio-UBP Petrarca Padova 90-69

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE C 2022/23 – Anticipi 25^ giornata

Real Sebastiani Rieti-General Contractor Jesi 77-79

USE Computer Gross Empoli-Halley Informatica Matelica 51-58

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2022/23 – Anticipo 25^ giornata

BPC Virtus Cassino-Teramo a Spicchi 2K20 98-91 d. 1 t.s.