Serie B – I risultati del trentesimo turno. Le classifiche finali, i tabelloni playoff e gli abbinamenti degli spareggi

By

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE A 2022/23 – Risultati 30^ e ultima giornata

Cipir College Basketball Borgomanero-Gema Montecatini 106-93

LTC Group Sangiorgese Basket-Maurelli Group Libertas Livorno 58-68

Junior Casale Monferrato-3G Electronics Legnano Knights 69-95

Esse Solar Gallarate-Solbat Piombino 74-94

Riso Scotti Pavia-Fabo Herons Montecatini 65-79

Unicusano Pielle Livorno-S.Bernardo Langhe Roero 94-64

Mamy.eu Oleggio-Campus Varese 100-81

Paffoni Fulgor Omegna-Elachem Vigevano 1955 66-72

Classifica finale:

Maurelli Group Libertas Livorno 50 25-5

Elachem Vigevano 1955 46 23-7

Unicusano Pielle Livorno 46 23-7

Fabo Herons Montecatini 42 21-9

3G Electronics Legnano Knights 40 20-10

Solbat Piombino 40 20-10

Paffoni Fulgor Omegna 34 17-13

Gema Montecatini 28 14-16

Riso Scotti Pavia 28 14-16

LTC Group Sangiorgese Basket 26 13-17

Mamy.eu Oleggio 24 12-18

Esse Solar Gallarate 22 11-19

Cipir College Basketball Borgomanero 22 11-19

Junior Casale Monferrato 18 9-21

Campus Varese 8 4-26

S.Bernardo Langhe Roero 6 3-27

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte



I VERDETTI

Qualificate ai playoff: 1 Maurelli Group Libertas Livorno, 2 Elachem Vigevano 1955, 3 Unicusano Pielle Livorno, 4 Fabo Herons Montecatini

Qualificate al turno di ammissione alla B Nazionale 2023/24: 5 3G Electronics Legnano Knights, 6 Solbat Piombino, 7 Paffoni Fulgor Omegna, 8 Gema Montecatini, 9 Riso Scotti Pavia, 10 LTC Group Sangiorgese Basket, 11 Mamy.eu Oleggio, 12 Esse Solar Gallarate

Riposizionate direttamente in Serie B Interregionale 2023/24: 13 Cipir College Basketball Borgomanero, 14 Junior Casale Monferrato, 15 Campus Varese, 16 S.Bernardo Langhe Roero

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE B 2022/23 – Risultati 30^ e ultima giornata

Infodrive Capo d’Orlando-Antenore Energia Virtus Padova 81-84

Agribertocchi Orzinuovi-Rimadesio Desio 82-70

Green Basket Palermo-Gemini Mestre 65-95

Pontoni Monfalcone-LuxArm Lumezzane 70-73

UBP Petrarca Padova-Rucker San Vendemiano 69-59

Bergamo Basket 2014-Logiman Pall. Crema 79-83

Civitus Allianz Vicenza-Lissone Interni Brianza Casa Basket 78-104

Virtus Ragusa-Pall. Viola Reggio Calabria 94-77

Classifica finale:

Agribertocchi Orzinuovi 50 25-5

Gemini Mestre 48 24-6

Rucker San Vendemiano 38 19-11

Rimadesio Desio 36 18-12

Lissone Interni Brianza Casa Basket 36 18-12

Antenore Energia Virtus Padova 36 18-12

LuxArm Lumezzane 34 17-13

UBP Petrarca Padova 30 15-15

Logiman Pall. Crema 28 14-16

Civitus Allianz Vicenza 28 14-16

Pontoni Monfalcone 26 13-17

Infodrive Capo d’Orlando 26 13-17

Virtus Ragusa 24 12-18

Bergamo Basket 2014 20 10-20

Pall. Viola Reggio Calabria 12 6-24

Green Basket Palermo 8 4-26

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte



I VERDETTI

Qualificate ai playoff: 1 Agribertocchi Orzinuovi, 2 Gemini Mestre, 3 Rucker San Vendemiano, 4 Rimadesio Desio

Qualificate al turno di ammissione alla B Nazionale 2023/24: 5 Lissone Interni Brianza Casa Basket, 6 Antenore Energia Virtus Padova, 7 LuxArm Lumezzane, 8 UBP Petrarca Padova, 9 Logiman Pall. Crema, 10 Civitus Allianz Vicenza, 11 Pontoni Monfalcone, 12 Infodrive Capo d’Orlando

Riposizionate direttamente in Serie B Interregionale 2023/24: 13 Virtus Ragusa, 14 Bergamo Basket 2014, 15 Pall. Viola Reggio Calabria, 16 Green Basket Palermo

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE C 2022/23 – Risultati 30^ e ultima giornata

Pall. Goldengas Senigallia-Ristopro Fabriano 60-75

Halley Informatica Matelica-Pallacanestro Fiorenzuola 1972 75-77

Sinermatic Ozzano-General Contractor Jesi 88-81

USE Computer Gross Empoli-Andrea Costa Imola 51-53

Virtus Imola-Bakery Basket Piacenza 76-59

Luciana Mosconi Ancona-Blacks Faenza 73-92

Real Sebastiani Rieti-Tigers Romagna 88-65

Riposa: La Patrie San Miniato

Classifica finale:

Real Sebastiani Rieti 50 25-3

Blacks Faenza 46 23-5

Ristopro Fabriano 38 19-9

Sinermatic Ozzano 34 17-11

General Contractor Jesi 34 17-11

Bakery Basket Piacenza 32 16-12

Virtus Imola 30 15-13

Andrea Costa Imola 28 14-14

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 28 14-14

Luciana Mosconi Ancona 28 14-14

Pall. Goldengas Senigallia 26 13-15

Halley Informatica Matelica 16 8-20

USE Computer Gross Empoli 12 6-22

La Patrie San Miniato 12 6-22

Tigers Romagna 6 3-25

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte



I VERDETTI

Qualificate ai playoff: 1 Real Sebastiani Rieti, 2 Blacks Faenza, 3 Ristopro Fabriano, 4 Sinermatic Ozzano

Qualificate al turno di ammissione alla B Nazionale 2023/24: 5 General Contractor Jesi, 6 Bakery Basket Piacenza, 7 Virtus Imola, 8 Andrea Costa Imola, 9 Pallacanestro Fiorenzuola 1972, 10 Luciana Mosconi Ancona, 11 Pall. Goldengas Senigallia, 12 Halley Informatica Matelica

Riposizionate direttamente in Serie B Interregionale 2023/24: 13 USE Computer Gross Empoli, 14 La Patrie San Miniato, 15 Tigers Romagna

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2022/23 – Risultati 30^ e ultima giornata

BPC Virtus Cassino-CJ Basket Taranto 113-91

White Wise Basket Monopoli-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 54-90

Teramo a Spicchi 2K20-Liofilchem Roseto 60-84

Luiss Roma-Ble Decò Juvecaserta 77-70

Lars Virtus Arechi Salerno-Geko PSA Sant’Antimo 68-64

Adriatica Industriale Corato-Diesel Tecnica Sala Consilina 73-82

Pescara Bk 2.0-Bava Pozzuoli 76-59

Lions Bisceglie-IVPC Del Fes Avellino 95-83

Classifica finale:

Luiss Roma 50 25-5

Liofilchem Roseto 48 24-6

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 46 23-7

Geko PSA Sant’Antimo 40 20-10

Ble Decò Juvecaserta 40 20-10

BPC Virtus Cassino 38 19-11

Lions Bisceglie 36 18-12

IVPC Del Fes Avellino 32 16-14

CJ Basket Taranto 30 15-15

Lars Virtus Arechi Salerno 28 14-16

Diesel Tecnica Sala Consilina 26 13-17

Teramo a Spicchi 2K20 22 11-19

White Wise Basket Monopoli 18 9-21

Adriatica Industriale Corato 14 7-23

Pescara Bk 2.0 8 4-26

Bava Pozzuoli 4 2-28

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

I VERDETTI

Qualificate ai playoff: 1 Luiss Roma, 2 Liofilchem Roseto, 3 Tecnoswitch Ruvo di Puglia, 4 Geko PSA Sant’Antimo

Qualificate al turno di ammissione alla B Nazionale 2023/24: 5 Ble Decò Juvecaserta, 6 BPC Virtus Cassino, 7 Lions Bisceglie, 8 IVPC Del Fes Avellino, 9 CJ Basket Taranto, 10 Lars Virtus Arechi Salerno, 11 Diesel Tecnica Sala Consilina, 12 Teramo a Spicchi 2K20

Riposizionate direttamente in Serie B Interregionale 2023/24: 13 White Wise Basket Monopoli, 14 Adriatica Industriale Corato, 15 Pescara Bk 2.0, 16 Bava Pozzuoli

PLAYOFF

Gli accoppiamenti e le date delle semifinali playoff (serie al meglio delle 5 gare, alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa):

TABELLONE 1

1A Maurelli Group Libertas Livorno – 4B Rimadesio Desio

2A Elachem Vigevano 1955 – 3B Rucker San Vendemiano

TABELLONE 2

1B Agribertocchi Orzinuovi – 4A Fabo Herons Montecatini

2B Gemini Mestre – 3A Unicusano Pielle Livorno

TABELLONE 3

1C Real Sebastiani Rieti – 4D Geko PSA Sant’Antimo

2C Blacks Faenza – 3D Tecnoswitch Ruvo di Puglia

TABELLONE 4

1D Luiss Roma – 4C Sinermatic Ozzano

2D Liofilchem Roseto – 3C Ristopro Fabriano

LE DATE

Domenica 14, martedì 16, venerdì 19, domenica 21, mercoledì 24 maggio

NOTE

Le date indicate possono subire variazioni per eventuali indisponibilità dei campi di gioco.

Gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputano in casa delle squadre con il fattore campo a favore.

Il calendario definitivo dei playoff sarà reso noto nei prossimi giorni dal Settore Agonistico FIP. Gli orari di inizio delle gare saranno a discrezione delle società ospitanti.

In allegato i tabelloni Playoff di Serie B Old Wild West 2023.

AMMISSIONE ALLA B NAZIONALE 2023/24

Gli accoppiamenti e le date del turno di ammissione alla Serie B Nazionale 2023/24 (serie al meglio delle 5 gare, alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa):

Serie al meglio delle 5 gare, alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Le vincenti delle sedici serie (quattro per girone) saranno ammesse alla Serie B Nazionale 2023/24.

Le perdenti saranno riposizionate nel nuovo campionato di Serie B Interregionale per la stagione 2023/24.

GIRONE A

5 3G Electronics Legnano Knights – 12 Esse Solar Gallarate

6 Solbat Piombino – 11 Mamy.eu Oleggio

7 Paffoni Fulgor Omegna – 10 LTC Group Sangiorgese Basket

8 Gema Montecatini – 9 Riso Scotti Pavia

GIRONE B

5 Lissone Interni Brianza Casa Basket – 12 Infodrive Capo d’Orlando

6 Antenore Energia Virtus Padova – 11 Pontoni Monfalcone

7 LuxArm Lumezzane – 10 Civitus Allianz Vicenza

8 UBP Petrarca Padova – 9 Logiman Pall. Crema

GIRONE C

5 General Contractor Jesi – 12 Halley Informatica Matelica

6 Bakery Basket Piacenza – 11 Pall. Goldengas Senigallia

7 Virtus Imola – 10 Luciana Mosconi Ancona

8 Andrea Costa Imola – 9 Pallacanestro Fiorenzuola 1972

GIRONE D

5 Ble Decò Juvecaserta – 12 Teramo a Spicchi 2K20

6 BPC Virtus Cassino – 11 Diesel Tecnica Sala Consilina

7 Lions Bisceglie – 10 Lars Virtus Arechi Salerno

8 IVPC Del Fes Avellino – 9 CJ Basket Taranto

LE DATE

Domenica 14, martedì 16, venerdì 19, domenica 21, mercoledì 24 maggio

NOTE