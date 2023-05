Serie B – I risultati delle Semifinali Playoff/Turno di Ammissione alla B Nazionale 16 maggio

SEMIFINALI PLAYOFF SERIE B OLD WILD WEST 2023 – GARA 2 – MARTEDI’ 16 MAGGIO

TABELLONE 1

Elachem Vigevano 1955-Rucker San Vendemiano 79-57 (Serie: 2-0 Vigevano)

Gara 3: 19/05/2023 20:30 Rucker San Vendemiano-Elachem Vigevano 1955 – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Questa l’altra gara 2 in programma domani, mercoledì 17 maggio:17/05/2023 21:00 Maurelli Group Libertas Livorno-Rimadesio Desio (Serie: 0-1 Desio) – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Al seguente link tutte le informazioni sui playoff di Serie B Old Wild West 2023 nel Tabellone 1 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2023/ita3_a_poff

TABELLONE 2

Agribertocchi Orzinuovi-Fabo Herons Montecatini 73-59 (Serie: 2-0 Orzinuovi)

Gara 3: 19/05/2023 21:00 Fabo Herons Montecatini-Agribertocchi Orzinuovi – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS



Questa l’altra gara 2 in programma domani, mercoledì 17 maggio:17/05/2023 20:00 Gemini Mestre-Unicusano Pielle Livorno (Serie: 1-0 Mestre) – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Al seguente link tutte le informazioni sui playoff di Serie B Old Wild West 2023 nel Tabellone 2 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2023/ita3_b_poff

TABELLONE 4

LUISS Roma-Sinermatic Ozzano 83-72 (Serie: 2-0 LUISS Roma)

Gara 3: 19/05/2023 21:00 Sinermatic Ozzano-LUISS Roma – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS



Liofilchem Roseto-Ristopro Fabriano 83-92 (Serie: 0-2 Fabriano)

Gara 3: 19/05/2023 21:00 Ristopro Fabriano-Liofilchem Roseto – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Al seguente link tutte le informazioni sui playoff di Serie B Old Wild West 2023 nel Tabellone 4 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2023/ita3_d_poff

TURNO DI AMMISSIONE ALLA SERIE B NAZIONALE 2023/24 – GARA 2 – MARTEDI’ 16 MAGGIO

GIRONE A

Solbat Piombino-Mamy.eu Oleggio 73-69 (Serie: 1-1)

Gara 3: 19/05/2023 20:00 Mamy.eu Oleggio-Solbat Piombino – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Queste le altre gare 2 in programma domani, mercoledì 17 maggio:

17/05/2023 20:30 3G Electronics Legnano-Esse Solar Gallarate (Serie: 1-0 Legnano)

17/05/2023 21:00 Gema Montecatini-Riso Scotti Pavia (Serie: 0-1 Pavia)Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Al seguente link tutte le informazioni sul turno di ammissione alla Serie B Nazionale 2023/24 nel Girone A (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2023/ita3_a_pout

GIRONE B

LuxArm Lumezzane-Civitus Allianz Vicenza 83-61 (Serie: 1-1)

Gara 3: 19/05/2023 20:30 Civitus Allianz Vicenza-LuxArm Lumezzane – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Antenore Energia Virtus Padova-Pontoni Monfalcone 75-56 (Serie: 1-1)

Gara 3: 19/05/2023 20:30 Pontoni Monfalcone-Antenore Energia Virtus Padova – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

UBP Petrarca Padova-Logiman Crema 75-91 (Serie: 0-2 Crema)

Gara 3: 19/05/2023 21:00 Logiman Crema-UBP Petrarca Padova – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS Al seguente link tutte le informazioni sul turno di ammissione alla Serie B Nazionale 2023/24 nel Girone B (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2023/ita3_b_pout

GIRONE C

General Contractor Jesi-Halley Informatica Matelica 86-70 (Serie: 1-1)

Gara 3: 19/05/2023 20:30 Halley Informatica Matelica-General Contractor Jesi – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Bakery Basket Piacenza-Pall. Goldengas Senigallia 71-68 (Serie: 2-0 Bakery Piacenza)

Gara 3: 19/05/2023 21:00 Pall. Goldengas Senigallia-Bakery Basket Piacenza – Diretta streaming per abbonati su LNP PASSAl seguente link tutte le informazioni sul turno di ammissione alla Serie B Nazionale 2023/24 nel Girone C (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2023/ita3_c_pout

GIRONE D

BPC Virtus Cassino-Diesel Tecnica Sala Consilina 61-70 (Serie: 1-1)

Gara 3: 19/05/2023 20:00 Diesel Tecnica Sala Consilina-BPC Virtus Cassino – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Ble Decò Juvecaserta-Teramo a Spicchi 2K20 91-82 (Serie: 2-0 Caserta)

Gara 3: 19/05/2023 20:30 Teramo a Spicchi 2K20-Ble Decò Juvecaserta – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

IVPC Del Fes Avellino-CJ Basket Taranto 78-76 (Serie: 2-0 Avellino)

Gara 3: 19/05/2023 20:00 CJ Basket Taranto-IVPC Del Fes Avellino – Diretta streaming per abbonati su LNP PASSAl seguente link tutte le informazioni sul turno di ammissione alla Serie B Nazionale 2023/24 nel Girone D (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2023/ita3_d_pout