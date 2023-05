Serie B – I risultati delle Semifinali Playoff/Turno di Ammissione alla B Nazionale 17 maggio

SEMIFINALI PLAYOFF SERIE B OLD WILD WEST 2023 – GARA 2 – MERCOLEDI’ 17 MAGGIO

TABELLONE 1Maurelli Group Libertas Livorno-Rimadesio Desio 89-57 (Serie: 1-1)

Gara 3: 20/05/2023 20:30 Rimadesio Desio-Maurelli Group Libertas Livorno – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Al seguente link tutte le informazioni sui playoff di Serie B Old Wild West 2023 nel Tabellone 1 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2023/ita3_a_poff

TABELLONE 2Gemini Mestre-Unicusano Pielle Livorno 75-63 (Serie: 2-0 Mestre)

Gara 3: 20/05/2023 21:00 Unicusano Pielle Livorno-Gemini Mestre – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Al seguente link tutte le informazioni sui playoff di Serie B Old Wild West 2023 nel Tabellone 2 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2023/ita3_b_poff

TURNO DI AMMISSIONE ALLA SERIE B NAZIONALE 2023/24 – GARA 2 – MERCOLEDI’ 17 MAGGIO

GIRONE A

3G Electronics Legnano-Esse Solar Gallarate 89-76 (Serie: 2-0 Legnano)Gara 3: 20/05/2023 18:30 Esse Solar Gallarate-3G Electronics Legnano – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Gema Montecatini-Riso Scotti Pavia 76-71 (Serie: 1-1)

Gara 3: 19/05/2023 21:00 Riso Scotti Pavia-Gema Montecatini – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Al seguente link tutte le informazioni sul turno di ammissione alla Serie B Nazionale 2023/24 nel Girone A (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2023/ita3_a_pout

