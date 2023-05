Serie B – I risultati delle Semifinali Playoff/Turno di Ammissione alla B Nazionale del 24 Maggio

By

SEMIFINALE PLAYOFF SERIE B OLD WILD WEST 2023 – GARA 5 – MERCOLEDI’ 24 MAGGIO

TABELLONE 1 Maurelli Group Libertas Livorno-Rimadesio Desio 74-63 – Libertas Livorno vince la serie 3-2

Così la finale (serie al meglio delle 5 partite, alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa, gara 1 domenica 28 maggio):

Maurelli Group Libertas Livorno-Elachem Vigevano 1955

Al seguente link tutte le informazioni sui playoff di Serie B Old Wild West 2023 nel Tabellone 1 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2023/ita3_a_poff

TURNO DI AMMISSIONE ALLA SERIE B NAZIONALE 2023/24

GIRONE A GARA 5 – Mercoledì 24 maggio Solbat Piombino-Mamy.eu Oleggio 88-82 – Piombino vince la serie 3-2

Mamy.eu Oleggio riposizionata in Serie B Interregionale 2023/24

Al seguente link tutte le informazioni sul turno di ammissione alla Serie B Nazionale 2023/24 nel Girone A (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2023/ita3_a_pout

GIRONE B GARA 5 – Mercoledì 24 maggio

Antenore Energia Virtus Padova-Pontoni Monfalcone 83-62 – Virtus Padova vince la serie 3-2

Pontoni Monfalcone riposizionata in Serie B Interregionale 2023/24Al seguente link tutte le informazioni sul turno di ammissione alla Serie B Nazionale 2023/24 nel Girone B (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2023/ita3_b_pout

GIRONE C GARA 3 – Mercoledì 24 maggio

Pallacanestro Fiorenzuola 1972-Andrea Costa Imola 70-54 – Fiorenzuola vince la serie 3-0

Andrea Costa Imola riposizionata in Serie B Interregionale 2023/24Al seguente link tutte le informazioni sul turno di ammissione alla Serie B Nazionale 2023/24 nel Girone C (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2023/ita3_c_pout

GIRONE D GARA 5 – Mercoledì 24 maggio

Ble Decò Juvecaserta-Teramo a Spicchi 2K20 83-65 – Caserta vince la serie 3-2. Teramo a Spicchi 2K20 riposizionata in Serie B Interregionale 2023/24

Al seguente link tutte le informazioni sul turno di ammissione alla Serie B Nazionale 2023/24 nel Girone D (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2023/ita3_d_pout

Guido Cappella

Area ComunicazioneLega Nazionale Pallacanestro