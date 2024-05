Serie B- I risultati di gara 1 dei Quarti Playoff/Gara 3 Primo turno Playout

QUARTI PLAYOFF SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST 2024 – GARA 1 – DOMENICA 5 MAGGIO

TABELLONE 1Caffè Toscano Pielle Livorno-Andrea Costa Imola 79-69 (Serie: 1-0 Pielle Livorno)

Rucker San Vendemiano-Del Fes Avellino 90-69 (Serie: 1-0 San Vendemiano)

Fabo Herons Montecatini-Gemini Mestre 83-76 (Serie: 1-0 Herons Montecatini)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Solbat Piombino 91-97 d. 1 t.s. (Serie: 0-1 Piombino)



Il programma di gara 2:07/05/2024 20:30 Rucker San Vendemiano-Del Fes Avellino (Serie: 1-0 San Vendemiano)

07/05/2024 20:30 Fabo Herons Montecatini-Gemini Mestre (Serie: 1-0 Herons Montecatini)

07/05/2024 21:00 Caffè Toscano Pielle Livorno-Andrea Costa Imola (Serie: 1-0 Pielle Livorno)

07/05/2024 21:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Solbat Piombino (Serie: 0-1 Piombino)

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Al seguente link tutte le informazioni sui playoff di Serie B Nazionale Old Wild West 2024 nel Tabellone 1 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2024/ita3_a_poff

TABELLONE 2General Contractor Jesi-Bakery Basket Piacenza 70-52(Serie: 1-0 Jesi)

Gara 2: 07/05/2024 20:30 General Contractor Jesi-Bakery Basket Piacenza – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Liofilchem Roseto-Geko PSA Sant’Antimo 85-68(Serie: 1-0 Roseto)

Gara 2: 07/05/2024 20:45 Liofilchem Roseto-Geko PSA Sant’Antimo – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Le gare 2 di domani:06/05/2024 20:30 Gema Montecatini-Ristopro Fabriano (Serie: 1-0 Gema Montecatini)

06/05/2024 20:45 Akern Libertas Livorno-Blacks Faenza (Serie: 1-0 Libertas Livorno)

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Al seguente link tutte le informazioni sui playoff di Serie B Nazionale Old Wild West 2024 nel Tabellone 2 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2024/ita3_b_poff

—

1° TURNO PLAYOUT SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST 2024 – GARA 3 – DOMENICA 5 MAGGIO

GIRONE B

Civitus Allianz Vicenza-Lions Bisceglie 83-85 (Bisceglie vince la serie 0-3)

Bisceglie è salva, Vicenza accede al secondo turno

La gara 2 di domani:

06/05/2024 20:30 Pallacanestro Virtus Padova-Logimatic Group Ozzano (Serie: 1-0 Virtus Padova) – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Al seguente link tutte le informazioni sui playout di Serie B Nazionale Old Wild West 2024 nel Girone B (tabellone, formula, calendari):

https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2024/ita3_b_pout

