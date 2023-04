Serie B – Il cuore della IVPC non basta, la capolista LUISS espugna Avellino

Partita dal sapore Playoff quella andata in scena questa sera sui legni del PalaDelMauro, dove la LUISS Roma ha superato la IVPC DelFes Avellino col punteggio di 93-95. Gara davvero scoppiettante e sempre equilibrata, con entrambe le squadre che non hanno lesinato energie, dando vita ad un confronto equilibratissimo, deciso soltanto dai dettagli nei secondi finali: in particolare, nell’ultima azione, Avellino non ha approfittato dell’1/2 ai liberi di Murri, rimediando una palla persa nata da un’incomprensione tra Sandri e Traini, traditi dalla frenesia dell’ultimo possesso, che ha sancito la vittoria di misura della capolista. Per gli ospiti prestazione sontuosa di Pasqualin, che ha chiuso con 27 punti, ben coadiuvato da Jovovic (17) e Legnini (16), mentre alla DelFes non sono bastati ben sei uomini in doppia cifra, su tutti uno strepitoso Eliantonio da 27 punti, proprio come il top scorer avversario. Per la LUISS è quindi un successo che la mantiene da sola al comando della graduatoria del girone D di Serie B, con Avellino che, invece, rimane ferma all’ottavo posto, ultimo utile per l’accesso alla post season, ma che deve comunque essere soddisfatta della prova offerta, avendo tenuto testa per tutto il match ad una grande squadra.

STARTING FIVE

IVPC: Vitale, Caridà, Sandri, Eliantonio, Valentini

LUISS: Pasqualin, Barbon, Fallucca, Jovovic, Perotti

PRIMO TEMPO – Jovovic apre le danze con una pregevole schiacciata, dall’altra parte risponde Vitale con un comodo layup per il 2-2 del 3’. La DelFes ha cominciato la gara con una buona intensità difensiva, grazie, in particolare, alla sostanza di Valentini ed Eliantonio sotto le plance: al 5’ è Verazzo a fissare il punteggio sull’8-3 per gli irpini. Jovovic permette alla LUISS di trovare fluidità offensiva, ma Avellino non demorde e, trascinata dalle triple di Caridà, mantiene quattro lunghezze di vantaggio quando sul cronometro scocca il minuto numero 8 (18-14). Salgono in cattedra gli esterni della formazione capitolina, che grazie alle conclusioni pesanti di Pasqualin e Legnini sorprende la IVPC e mette il muso avanti poco prima della conclusione del primo periodo (19-20). Di Bonaventura subito a segno con un gioco da tre punti, ma dall’altra parte la DelFes fa circolare bene la palla, propiziando le triple aperte di Carenza ed Eliantonio per il 27-23 del 12’. Dopo un 2/2 dalla lunetta di Traini, la LUISS si scuote e grazie alla cena realizzativa di Pasqualin, chiude il parziale di 8-0 biancoverde e torna a -4 al 15’ (33-29). Jovovic torna sul parquet e si fa sentire, firmando il nuovo pareggio, ma Avellino risponde con un bel canestro dalla media di Eliantonio per il 35-33 del 17’. Pasqualin è un rullo compressore per la difesa irpina e, ben coadiuvato dal sempre presente Jovovic lancia a +6 Roma, ma la IVPC trova nelle penetrazioni di un mai domo Traini i punti che le permettono di tenersi a contatto: all’intervallo è 41-43.

SECONDO TEMPO – Eliantonio e Valentini riportano davanti la DelFes, ma dall’altra parte si accende Barbon, che con due triple in fila pareggia nuovamente l’incontro al 23’ (48-48). Sale l’intensità del match, con le due squadre che non si risparmiano: a Traini per la IVPC risponde il solito Pasqualin per la LUISS ed al 26’ il punteggio recita 55-58. Una bomba di Vitale pareggia la gara, ma Roma trova questa volta da Legnini i canestri del nuovo vantaggio esterno, prima della tripla di Verazzo che ristabilisce l’equilibrio al 28’ (63-63); continua a segnare Legnini, ma la DelFes reagisce con i punti di Eliantonio, chiudendo davanti un terzo periodo davvero scoppiettante (67-66). Legnini riprende da dove aveva lasciato, ma la grinta e i punti di un ottimo Verazzo impediscono a Roma di scappare e mantengono la IVPC sul -1 al 33’ (71-72). Avellino ritrova il vantaggio grazie a Valentini e Verazzo, dall’altra parte Fallucca trova la sua seconda tripla di serata e, coadiuvato da Legnini, riporta i capitolini a +2 al 36’ (75-77). Valentini imperfetto ai liberi, ne approfitta la LUISS, che con due canestri in fila di Murri prova a dare una spallata al match, portando a cinque lunghezze il proprio vantaggio, ma la IVPC non molla e con Eliantonio porta nuovamente il match in parità al 38’ (83-83). Nel momento clou torna a Pasqualin, che con cinque punti in fila riporta gli ospiti a distanza di sicurezza quando manca meno di un minuto alla sirena (83-88); Avellino anche questa volta non dá segni di cedimento e, trascinata da un super Eliantonio, arriva a giocarsi la vittoria fino all’ultimo possesso: Murri fa 1/2 ai liberi, ma dall’altra parte una incomprensione tra Sandri e Traini sancisce, di fatto, la vittoria della LUISS, che passa al Del Mauro col finale di 93-95.

IVPC DelFes Avellino – LUISS Roma 93-95

Parziali: 19-20; 41-43; 67-66

AVELLINO: Venga, Caridà 10, Bianco, Valentini 12, Sandri, Eliantonio 27, Verazzo 13, Vitale 11, Signorino n.e., Traini 13, Vukobrat n.e. Coach: Crosariol.

ROMA: Murri 9, Perotti 1, Jovovic 17, Allodi 8, Fallucca 8, Pasqualin 27, Busca n.e., Invernizzi n.e., Barbon 6, Tolino, Di Bonaventura 3, Legnini 16. Coach: Paccariè.