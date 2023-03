Serie B – Il derby di Livorno del 5 aprile tra Libertas e Pielle anche su MS Channel

Libertas Livorno, in collaborazione con LNP, rende noto che il derby del prossimo 5 aprile sarà trasmesso anche sulle piattaforme di Mediasport Group, partner televisivo di Lega Nazionale Pallacanestro. La partita sarà proposta in diretta su MS Channel: sia il canale 814 della piattaforma Sky che, in chiaro, sul canale free dell’offerta satellitare TivuSat. Questo in aggiunta alla tradizionale diretta su LNP PASS.



“A fronte del soldout raggiunto già tre settimane prima della disputa della partita, e dell’eccezionalità del numero di richieste continuate a pervenire dai nostri tifosi e dagli appassionati di pallacanestro, non potevamo restare insensibili all’offrire la visione della gara a quanti non sono riusciti a procurarsi un biglietto – spiega Roberto Consigli, presidente della Libertas – Per una sera la città di Livorno sarà al centro dell’attenzione mediatica che gravita attorno alla pallacanestro ma non solo, perché questo è un evento che va al di là della stracittadina, dopo quanto avvenuto in quello di andata. Ed era giusto fare il possibile per farlo arrivare ad una platea nazionale. Offrendo una ulteriore, nonché unica, occasione di visibilità ai partner di Libertas Livorno ed ai nostri sponsor. Ringrazio LNP che ha dato un supporto immediato e di grande professionalità al nostro desiderio”. In pochi giorni, lavorando in simbiosi con Lega Nazionale Pallacanestro, è stato allestito un format di produzione mai avuto per una gara di stagione regolare del terzo campionato nazionale. Grazie alla disponibilità di Roberto Brusati, AD di Mediasport Group, la gara avrà uno spazio complessivo di quasi due ore e trenta di diretta.



A raccontare il derby tra Libertas e Pielle sarà una voce molto nota come quella di Niccolò Trigari, telecronista ufficiale della stagione LNP; al suo fianco il commento tecnico di coach Nicola Brienza, capoallenatore della Giorgio Tesi Group Pistoia; da bordocampo, i contributi live dalle panchine e le interviste curate da Enrico Bonzanini. La diretta televisiva del derby del 5 aprile dal Modigliani Forum avrà inizio dalle ore 20.20, con palla a due posticipata alle 20.45.

AREA COMUNICAZIONE LNP