Serie B – Il finale sorride a Crema, altro stop Orlandina

La Logiman Pall. Crema batte l’Infodrive Capo d’Orlando al termine di una partita equilibrata e combattuta fino alla fine dei 40’ che si conclude solo sul finale, con i padroni di casa che hanno la meglio sui paladini col punteggio di 95-93. Non bastano all’Infodrive i 22 punti di Vecerina, i 17 punti di Laganà e Sandri e la doppia-doppia da 14 punti e 10 rimblazi di Baldassarre per portare a casa la vittoria. Domenica 11 Dicembre si torna di nuovo in campo, all’Infodrive Arena dove capo d’Orlando sfiderà Rimadesio Desio alle ore 18 per la 12° giornata di Campionato.

Logiman Pall. Crema – Infodrive Capo d’Orlando 95-93 (32-28, 51-50, 77-75)

Logiman Pall. Crema: Fazioli 23 (1/2, 7/11), Stepanovic 19 (3/5, 4/5), Crespi 15 (5/14, 0/1), Wiltshire 13 (1/2, 3/4), Ziviani 12 (2/2, 2/3), Ballati 10 (2/3, 1/4), Esposito 3 (1/2 da 3), Carinelli ne, Guerini ne, Lazukic ne, Ivanaj ne. Coach:Baldiraghi

Infodrive Capo d’Orlando: Vecerina 22 (7/11, 1/3), Sandri 17 (3/7, 2/4), Lagana 17 (0/1, 5/11), Baldassarre 14 (5/10, 0/1), Okereke 11 (5/8), Passera 9 (2/4, 1/2), Triassi 2 (1/1, 0/1), Klanskis 1 (0/1), Binelli (0/2 da 3), Telesca, Pizzurro ne. Coach: Robustelli.

Primo quarto di grande intensità al Palacremonesi di Crema: dopo un minibreak di 8-0 nei primi 2’ di gioco sono Passera, Sandri e Baladassarre a sbloccare l’Infodrive. Una palla recuperata di Passera e un canestro di Okereke registrano il primo vantaggio per l’Orlandina (18-20). Ancora Okereke prova ad allungare le distanze ma due triple di Stepanovic e Fazioli chiudono il primo quarto sul 32-28.

Nel secondo quarto regna l’equilibrio tra le due squadre con Crema che prova ad aumentare il distacco ma Sandri, Vecerina e Laganà riportano Capo d’Orlando sul -1 andando negli spogliatoi col punteggio di 51-50

Al rientro dalla pausa lunga è ancora battaglia aperta tra le due formazioni che giocano minuti intensi di botta e risposta. Stepanovic porta Crema sul +5 ma due triple di Laganà tengono viva la speranza a 1’ dalla fine. È ancora un canestro di Stepanovic a pochi secondi dalla fine che condanna Capo d’Orlando: al Palacremonesi passa Crema col risultato finale di 95-93.

Ufficio Stampa Infodrive Capo d’Orlando