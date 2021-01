Serie B – Il girone di ritorno di Molfetta si apre con una sconfitta contro Ruvo

Inizia con una sconfitta il girone di ritorno della Pavimaro Pallacanestro Molfetta che, al Pala Poli, viene sconfitta dalla Talos Basket Ruvo con il punteggio di 86-90.

Coach Carolillo inizia la partita con: Dell’Uomo, Mazic, Gambarota, Bini e Visentin; Coach Ponticello risponde con: Basile, Ciribeni, Cantagalli, Kekovic, Obinna; partono bene i biancorossi con i canestri di Dell’Uomo e Visentin (9-4), gli ospiti reagiscono subito affidandosi a Kekovic e la tripla di Gambarota sulla sirena del primo quarto fissa il punteggio sul 25-23.

A inizio secondo periodo Ruvo allunga nel punteggio con i canestri di De Leone (27-34), Molfetta mette a segno un parziale di 7-0 con la tripla di Calisi e impatta a quota 34, prima dei cinque punti in fila sul finire del quarto di Ippedico che mandano le due squadre all’intervallo lungo sul 38-46.

Nel terzo quarto i biancorossi non riescono più a far canestro con continuità e Ruvo ne approfitta per allungare e raggiungere il massimo vantaggio di serata sul 45-58 con le triple di Cantagalli e De Leone, ma sul finire di quarto Molfetta riesce a ridurre lo svantaggio con Gambarota e Dell’Uomo e le due squadre vanno all’utlimo mini riposo sul 61-67.

Negli ultimi dieci minuti di gioco la Pavimaro Molfetta ci prova a rientrare definitivamente in partita, le triple di Gambarota e Dell’Uomo regalano il meno sei ai biancorossi (69-75), ma dall’altra parte uno scatenato Basile dall’arco dei sei e settantacinque riporta i suoi sul più undici (69-80), i biancorossi ci provano fino alla fine ma il finale al Pala Poli è 86-90 per la Talos Basket Ruvo.

La Pavimaro Pallacanestro Molfetta non riesce a replicare il successo di Catanzaro, prossimo impegno per i biancorossi domenica ore 18.00 in trasferta a Reggio Calabria.Serie