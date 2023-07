Serie B – Il Pala Facchetti di Treviglio ospiterà le gare interne di Brianza Casa Basket

Brianza Casa Basket 2022, è lieta di comunicare, che in virtù delle nuove disposizioni dei Campionati di Serie B Nazionale per la stagione 2023-2024, riguardanti la capienza minima di 800 posti degli impianti di gioco, giocherà le proprie partite casalinghe di campionato, il sabato sera, presso l’impianto del Pala Facchetti di Treviglio.

Si intende ringraziare l’Ufficio Sport del Comune di Treviglio per la collaborazione fornita.

Il Pala Facchetti di Treviglio, situato in Via del Bosco, offre una capienza di 2840 posti per gli eventi sportivi: un impianto di fama nazionale, perfettamente già operativo per le competizioni cestistiche tanto da ospitare ormai da anni le partite interne della Blu Basket di Serie A2.

UFF.STAMPA BRIANZA CASA BASKET