Serie B – Il Palaberta sarà la nuova “casa” della Virtus Padova

È stato siglato con il Comune di Montegrotto, alla presenza dell’Assessore allo Sport Pier Luigi Sponton, l’importante accordo che consentirà a Virtus Basket Padova di avere il Palaberta di via Lachina, a Montegrotto, come nuova “casa” neroverde per tutta la stagione sportiva 2023/2024.

Grazie agli ampi spazi a disposizione, con i suoi mille posti, Virtus potrà dunque vivere la propria stagione all’interno di una struttura adeguata alle norme e alle attese della nuova B Nazionale.

Il Palaberta è già stato un luogo simbolo e cornice per lo spettacolare derby di ritorno dello scorso febbraio contro Petrarca, regalando emozioni uniche in un’atmosfera incredibile con il Palazzetto, sold out in ogni ordine di posto, che ha visto i neroverdi vincere anche la seconda stracittadina della Regular Season 2022/2023.

“Dopo anni fantastici ed emozioni incredibili nella nostra Tana del Palazzetto del Comune di Rubano, quest’anno la riforma dei campionati ci ha richiesto un cambio di Palazzetto per la nostra Serie B, altresì necessario per poter continuare il nostro progetto di crescita. Siamo molto felici di poter ufficializzare il Palaberta di Montegrotto come nuova casa per la Virtus in vista del campionato Nazionale. Un grande ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Montegrotto, al Sindaco Riccardo Mortandello, all’Assessore allo Sport Pier Luigi Sponton e alle Società che condivideranno con noi gli spazi di quella che sappiamo poter essere un fantastica cornice per lo spettacolo sportivo. Come Società vogliamo ringraziare anche il nostro Dirigente Andrea Bronzato che in queste settimane si è speso per rendere possibile questo importante accordo che ci permetterà fin da subito di iniziare ad allestire al meglio quella che sarà la nuova casa del basket neroverde.” – ha commentato Nicola Bernardi, Direttore Generale Virtus Basket Padova.

L’obiettivo della Società, infatti, è quello di rendere il Palaberta il palcoscenico migliore per una grande stagione di basket per tutto il territorio padovano perché, come conclude il DG neroverde: “Abbiamo a disposizione spazi consoni a quello che è il nostro progetto legato ad una Serie B Nazionale, che ci permetteranno di continuare a dare risalto al territorio e alle sue attività: vogliamo infatti far sì che il Palaberta, settimana dopo settimana, diventi punto di riferimento per appassionati e non che potranno così passare una bella giornata all’insegna del divertimento e dello sport gustandosi lo spettacolo della terza categoria nazionale di basket. Un ultimo ma importante grazie va al Comune di Rubano, il cui Palazzetto è diventato negli anni la nostra Tana e che continuerà a essere la sede per la maggior parte delle nostre attività sportive.”

UFF.STAMPA VIRTUS PADOVA