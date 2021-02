Serie B – Il punto dopo la dodicesima giornata

I team di Serie B sono scesi sul parquet per il 12° turno, ecco tutto quello che è successo nel week-end appena trascorso.

GIRONE A1

Il Covid è l’assoluto protagonista del raggruppamento con ben due partite (Alessandria-Faenza e Imola-Oleggio) rinviate. Nel doppio confronto tra romagnole e piemontesi ad avere la meglio sono le prime. Rimini (9-3) approfitta dello stop forzato di Faenza (7-2) è e allunga in classifica sconfiggendo a domicilio Omegna (7-4). Cesena (4-6) ritrova il successo e supera in volata Alba (5-7). I langaroli, dopo essere partiti in salita (sotto di 15 punti dopo 10 minuti) sono andati a un passo dalla rimonta che sarebbe valsa il 4° risultato utile consecutivo, a interrompere il sogno albese è il canestro a bersaglio di Frassinetti nel finale.

Le partite:

RivieraBanca Basket Rimini-Paffoni Fulgor Omegna 79-62

Bernardo Alba-Tigers Cesena 78-80

Fortitudo Alessandria-Rekico Faenza rinviata al 03/03/2021 18:00

Andrea Costa Imola Basket-Mamy Oleggio rinviata al 14/03/2021 18:00

Classifica:

RivieraBanca Basket Rimini 18 9-3

Rekico Faenza 14 7-2

Paffoni Fulgor Omegna 14 7-4

Andrea Costa Imola Basket 12 6-4

Mamy Oleggio 10 5-6

S. Bernardo Alba 10 5-7

Tigers Cesena 8 4-6

Fortitudo Alessandria 0 0-11

Prossimo turno:

27/02/2021 18:00 Mamy Oleggio-S.Bernardo Alba – Diretta streaming su LNP PASS

27/02/2021 18:00 Fortitudo Alessandria-Andrea Costa Imola Basket

27/02/2021 20:30 Paffoni Fulgor Omegna-Tigers Cesena – Diretta streaming su LNP PASS

28/02/2021 18:00 RivieraBanca Basket Rimini-Rekico Faenza – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE A2

In questo girone ci sono 3 big (San Miniato, Chiusi e Livorno) che si stanno giocando la posizione più prestigiosa. L’Etrusca (10-2), ancora in vetta, ha fermato la sua corsa proprio contro la Libertas Livorno (8-4) che con un Marchini (19 punti – 7/11 dal campo) d’annata rosicchia qualcosa e continua a recitare il ruolo di “terza incomoda”. Terza perchè, con lo stesso record di San Miniato, c’è l’Umana San Giobbe Chiusi (10-2) che si sbarazza di Ozzano (4-8) grazie a una terza frazione condotta magistralmente (30-12). Vincono in trasferta Piombino (3-9) e Cecina (6-6) con rispettivamente Firenze (3-9) ed Empoli (4-8).

Le partite:

Use Computer Gross Empoli-Sintecnica Basket Cecina 60-69

All Food Enic Firenze-Solbat Golfo Piombino 59-80

Umana San Giobbe Chiusi-Sinermatic Ozzano 87-57

Opus Libertas Livorno 1947-Blukart Etrusca San Miniato 74-68

Classifica:

Blukart Etrusca San Miniato 20 10-2

Umana San Giobbe Chiusi 20 10-2

Opus Libertas Livorno 1947 16 8-4

Sintecnica Basket Cecina 12 6-6

Use Computer Gross Empoli 8 4-8

Sinermatic Ozzano 8 4-8

Solbat Golfo Piombino 6 3-9

All Food Enic Firenze 6 3-9

Prossimo turno:

27/02/2021 18:00 Use Computer Gross Empoli-All Food Enic Firenze – Diretta streaming su LNP PASS

27/02/2021 18:30 Sinermatic Ozzano-Opus Libertas Livorno 1947 – Diretta streaming su LNP PASS

28/02/2021 18:00 Umana San Giobbe Chiusi-Solbat Golfo Piombino – Diretta streaming su LNP PASS

28/02/2021 18:00 Sintecnica Basket Cecina-Blukart Etrusca San Miniato – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE B1

Il fattore campo, nonostante le gare a porte chiuse, non viene sfatato in nessuna delle 4 gare in programma e le squadre locali conquistano tutte i 2 punti in palio. Agrigento (10-2) mantiene saldo il primato con un buon Bologna Basket (6-6) che trova il fondo con continuità il fondo della retina nel quarto inaugurale e in quello conclusivo, ma si scontra, senza successo, con l’arcigna difesa siciliana in quelli centrali. Fondamentale il tandem Rotondo-Veronesi che confeziona 39 punti. Bernareggio (9-3) si aggiudica il derby lombardo con la Sangiorgese (4-8) e non perde terreno. Crema (7-4) – Torrenova (4-8), equilibrata e tesa dalla palla a due alla sirena finale, sorride ai cremaschi. Palermo (2-9) continua a faticare non poco in questa edizione della Serie B e Mastroianni (31 punti in 37 minuti) & Co. lo condannano alla nona sconfitta stagionale. Ragusa (5-7) con questa W si avvicina alla parte sinistra del mini-girone.

Le partite:

Vaporart Bernareggio-LTC Sangiorgese Basket 81-66

Moncada Energy Group Agrigento-Bologna Basket 2016 89-77

Pallacanestro Crema-Fidelia Torrenova 69-64

Virtus Kleb Ragusa-Green Basket Palermo 74-57

Classifica:

Moncada Energy Group Agrigento 20 10-2

Vaporart Bernareggio 18 9-3

Pallacanestro Crema 14 7-4

Bologna Basket 2016 12 6-6

Virtus Kleb Ragusa 10 5-7

LTC Sangiorgese Basket 8 4-8

Fidelia Torrenova 8 4-8

Green Basket Palermo* 3 2-9

*Green Basket Palermo 1 punto di penalizzazione

Prossimo turno:

26/02/2021 21:00 Bologna Basket 2016-Green Basket Palermo – Diretta streaming su LNP PASS

27/02/2021 19:00 Vaporart Bernareggio-Pallacanestro Crema – Diretta streaming su LNP PASS

28/02/2021 16:00 LTC Sangiorgese Basket-Virtus Kleb Ragusa – Diretta streaming su LNP PASS

28/02/2021 18:00 Fidelia Torrenova-Moncada Energy Group Agrigento – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE B2

Piacenza (10-2) espugna il campo di Piadena (3-9) e allunga perchè la seconda della classe, Vigevano (8-4) incappa nella sconfitta nel sentito derby con Pavia (6-6). Nasello (20 punti e 5 palle recuperate), Torgano (19 punti) e Donadoni (9 punti e 11 rimbalzi) costituiscono il letale tridente pavese. Cremona (7-5), in una partita a punteggio basso, conquista il bottino pieno con Olginate (5-7), grazie a una fase difensiva superlativa che concede appena 47 punti agli avversari. Fiorenzuola (4-8) batte Varese (5-7) e, seppur rimanendo dietro, si avvicina in classifica ai varesini.

Le partite:

Corona Platina Piadena MG.Kvis-Bakery Piacenza 65-81

Ferraroni Juvi Cremona 1952-Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 55-47

Pall. Fiorenzuola 1972-Coelsanus Robur et Fides Varese 81-53

Riso Scotti Punto Edile Pavia-Elachem Vigevano 1955 76-71

Classifica:

Bakery Piacenza 20 10-2

Elachem Vigevano 1955 16 8-4

Ferraroni Juvi Cremona 1952 14 7-5

Riso Scotti-Punto Edile Pavia 12 6-6

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 10 5-7

Coelsanus Robur et Fides Varese 10 5-7

Pall. Fiorenzuola 1972 8 4-8

Corona Platina Piadena MG.Kvis 6 3-9

Prossimo turno:

27/02/2021 18:00 Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate-Bakery Piacenza – Diretta streaming su LNP PASS

27/02/2021 18:30 Ferraroni Juvi Cremona 1952-Corona Platina Piadena MG.Kvis – Diretta streaming su LNP PASS

27/02/2021 20:45 Coelsanus Robur et Fides Varese-Elachem Vigevano 1955 – Diretta streaming su LNP PASS

28/02/2021 18:00 Pall. Fiorenzuola 1972-Riso Scotti Punto Edile Pavia

GIRONE C1

Tramarossa Vicenza (8-4) – Cividale (8-4) è l’incrocio più atteso del fine settimana del girone. Nel match clou del turno, vince chi gioca in trasferta grazie a una prima parte di gara condotta magistralmente e terminata con 20 punti di vantaggio (26-46). Dopo il giro di boa, Vicenza ci prova, ma è ormai troppo tardi. Il successo di Cividale e il contemporaneo colpo dell’Antenore Energia Padova (8-4) ai danni di Senigallia (6-6) disegnano una classifica che vede momentaneamente tre squadre (Vicenza, Cividale e Padova) in cima con lo stesso record. Non aggancia il treno di testa San Vendemiano (7-5) che cade sotto i colpi di Monfalcone (5-7). Pinton (23 punti, 6 recuperi e 6 assist) permette a Mestre (4-8) di superare il Guerriero Padova (2-10) che rimane il fanalino di coda.

Le partite:

Pontoni Falconstar Monfalcone-Belcorvo Rucker San Vendemiano 79-74

Tramarossa Vicenza-UEB Gesteco Cividale 58-77

Antenore Energia Padova-Goldengas Pallacanestro Senigallia 77-73

Vega Mestre-Guerriero UBP Padova 86-81

Classifica:

UEB Gesteco Cividale 16 8-4

Tramarossa Vicenza 16 8-4

Antenore Energia Padova 16 8-4

Belcorvo Rucker San Vendemiano 14 7-5

Goldengas Pallacanestro Senigallia 12 6-6

Pontoni Falconstar Monfalcone 10 5-7

Vega Mestre 8 4-8

Guerriero UBP Padova 4 2-10

Prossimo turno:

27/02/2021 18:30 Belcorvo Rucker San Vendemiano-Goldengas Pallacanestro Senigallia – Diretta streaming su LNP PASS

27/02/2021 19:30 Pontoni Falconstar Monfalcone-Antenore Energia Padova – Diretta streaming su LNP PASS

28/02/2021 18:00 Vega Mestre-Tramarossa Vicenza – Diretta streaming su LNP PASS

28/02/2021 18:00 Guerriero UBP Padova-UEB Gesteco Cividale – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE C2

Fabriano (9-3) è la regina indiscussa di questo raggruppamento di Serie B e lo dimostra anche con Jesi (5-7) rispondendo con prontezza a 10 minuti non proprio brillanti. Rimangono attardate Ancona (7-5) e Roseto (7-5), a secco in questo turno, che vengono sconfitte in esterna da Teramo (4-8) e Giulianova (6-6). Francesco Amoroso sigla una importante doppia doppia (12 punti e 10 rimbalzi) e la sua Civitanova (5-7) ha la meglio di Montegranaro (5-7) nello scontro diretto che vedeva opporsi due squadre nella stessa zona della griglia.

Le partite:

Rossella Virtus Civitanova Marche-Sutor Montegranaro 67-60

Rennova Teramo a Spicchi 2K20-Luciana Mosconi Ancona 66-57

Giulia Basket Giulianova-Liofilchem Roseto 66-59

Ristopro Fabriano-The Supporter Jesi 67-56

Classifica:

Ristopro Fabriano 18 9-3

Liofilchem Roseto 14 7-5

Luciana Mosconi Ancona 14 7-5

Giulia Basket Giulianova 12 6-6

Rossella Virtus Civitanova Marche 10 5-7

Sutor Montegranaro 10 5-7

The Supporter Jesi 10 5-7

Rennova Teramo a Spicchi 2K20 8 4-8

Prossimo turno:

28/02/2021 17:00 Sutor Montegranaro-Liofilchem Roseto – Diretta streaming su LNP PASS

28/02/2021 17:00 Luciana Mosconi Ancona-Rossella Virtus Civitanova Marche – Diretta streaming su LNP PASS

28/02/2021 18:00 Rennova Teramo a Spicchi 2K20-The Supporter Jesi – Diretta streaming su LNP PASS

28/02/2021 18:00 Giulia Basket Giulianova-Ristopro Fabriano – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE D1

Cassino (5-7) spaventa e non poco la capolista solitaria Rieti (11-1) e va a un passo da un risultato storico, ma i tiri dalla linea della carità nel finale conferiscono l’undicesimo successo alla Real Sabastiani. Alle spalle della corazzata regna l’insicurezza e nessuna delle compagini sembra poter sopravanzare con decisione le altre. Salerno (7-5), in questo momento seconda, non riesce ad espugnare Pozzuoli (4-8) per via soprattutto dei canestri (17) e degli assist (11) di un ispirato Savoldelli. Francesco Infante (20 punti e 11 rimbalzi di cui 5 offensivi) sale in cattedra e la LUISS Roma (6-5) fa la voce grossa con Formia (5-7). Sant’Antimo (5-7) vince e complica non poco la situazione della Scandone (4-7).

Le partite:

BPC Virtus Cassino-Real Sebastiani Rieti 71-73

LUISS Roma-Meta Formia 76-59

Virtus Pozzuoli-Virtus Arechi Salerno 74-64

Geko PSA Sant’Antimo-Scandone Avellino 73-69

Classifica:

Real Sebastiani Rieti 22 11-1

Virtus Arechi Salerno 14 7-5

LUISS Roma 12 6-5

Geko PSA Sant’Antimo 10 5-7

Meta Formia 10 5-7

BPC Virtus Cassino 10 5-7

Virtus Pozzuoli 8 4-8

Scandone Avellino* 2 4-7

*Scandone Avellino 6 punti di penalizzazione

Prossimi turni:

24/02/2021 18:00 Scandone Avellino-LUISS Roma – Diretta streaming su LNP PASS

13^ giornata:

27/02/2021 18:00 Real Sebastiani Rieti-LUISS Roma – Diretta streaming su LNP PASS

27/02/2021 19:00 Virtus Pozzuoli-BPC Virtus Cassino – Diretta streaming su LNP PASS

28/02/2021 18:00 Scandone Avellino-Virtus Arechi Salerno – Diretta streaming su LNP PASS

28/02/2021 18:00 Geko PSA Sant’Antimo-Meta Formia – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE D2

Taranto (12-0) è un rullo compressore e si libera anche di Catanzaro (3-9). Matrone e compagni sono l’unico team ancora a punteggio pieno in questa edizione della Serie B. Nardò (8-4) vince ampiamente a Ruvo (7-5) e, approfittando dello stop di Bisceglie (8-4) a Reggio Calabria con la Viola (3-9), conquista la seconda piazza del D2. Monopoli (2-10) cede il passo a Molfetta (5-7) e rimane da sola in fondo della classifica.

Le partite:

allacanestro Viola Reggio Calabria-Alpha Pharma Bisceglie 70-51

CJ Basket Taranto-Mastria Sport Academy Catanzaro 68-55

Pall. Pavimaro Molfetta-EPC Action Now Monopoli 78-69

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Frata Nardò 69-90

Classifica:

CJ Basket Taranto 24 12-0

Frata Nardò 16 8-4

Alpha Pharma Bisceglie 16 8-4

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 14 7-5

Pall. Pavimaro Molfetta 10 5-7

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 6 3-9

Mastria Sport Academy Catanzaro 6 3-9

EPC Action Now Monopoli 4 2-10

Prossimo turno:

28/02/2021 18:00 Alpha Pharma Bisceglie-Pall. Pavimaro Molfetta – Diretta streaming su LNP PASS

28/02/2021 18:00 EPC Action Now Monopoli-Tecnoswitch Ruvo di Puglia – Diretta streaming su LNP PASS

28/02/2021 18:00 Mastria Sport Academy Catanzaro-Frata Nardò

28/02/2021 18:00 Pallacanestro Viola Reggio Calabria-CJ Basket Taranto – Diretta streaming su LNP PASS

Immagine in evidenza, logo Serie B: sito LNP