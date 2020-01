Serie B – Il punto dopo la diciannovesima giornata

GIRONE A – Proseguono a braccetto al comando di questo girone Omegna e San Miniato. La Paffoni, trascinata dal trio Rizzitiello (21)-Grande (20)-Balanzoni (11+10r), si vendica dell’inaspettata sconfitta interna dell’andata e si aggiudica comodamente il match sul parquet di Valsesia concedendo agli avversari appena 53 punti e comandando la sfida sin dalle prime battute. Molto più sofferta invece è stata la vittoria dell’Etrusca Blukart che si impone nel sentito derby contro Empoli grazie ad un parziale di 20-11 nell’ultimo quarto con Carpanzano (23 con 9/10 da due) e Tozzi (16) migliori in campo per la sempre più convincente formazione guidata da coach Barsotti. Al terzo posto, sempre a -2 dalla vetta, rimane Firenze che passa a Montecatini al termine di una gara incredibile chiusasi dopo due tempi supplementari con la All Food Enic sempre sotto nel punteggio nei regolamentari, capace di impattare a -3″ grazie ad una tripla di Passoni (27 con 9/16 dal campo) e dominante nel secondo overtime con un decisivo break iniziale di 0-10 ed un Poltroneri (28+13r) sugli scudi. In quarta posizione, dopo il ko dell’Use Computer Gross, rimangono sole Palermo e Piombino. Il Green si aggiudica in trasferta il derby siciliano contro la Costa d’Orlando, all’ottava sconfitta consecutiva, con la scatenata coppia Pollone (20 con 7/11 dal campo)-Caronna (17 con 7/10 dal campo) assoluta protagonista mentre la Solbat, dopo un primo tempo molto equilibrato, allunga nel terzo quarto con un parziale di 0-12 sul parquet di Alessandria andando a conquistare un successo propiziato in particolare da un ottimo Mazzantini (24 con 5/9 da due e 4/7 da tre). In zona playoff servono quarantacinque minuti di grande battaglia ad Alba per superare davanti al proprio pubblico Cecina (Gay 27+9r+9a) grazie in particolare alla prova di Coltro (20 con 8/15 dal campo). Nella parte bassa della graduatoria invece l’unica a muovere la classifica è Oleggio che batte nel finale Lucca mandando in doppia cifra sei giocatori con Benzoni (18 con 4/5 da tre) top scorer. Chiudiamo col ricordare che questo turno ha riposato Torrenova.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE A 19^ giornata

Fortitudo Alessandria Sandàra-Solbat Basket Golfo Piombino 57-65

Blukart Etrusca San Miniato-Use Computer Gross Empoli 76-73

Irritec Capo d’Orlando-Green Basket Palermo 65-78

Gessi Valsesia Basket Borgosesia-Paffoni Fulgor Omegna 53-68

Mamy Oleggio-Geonova B.C. Lucca 86-78

Olimpo Basket Alba-Basket Cecina 86-80 d. 1 t.s.

Montecatiniterme Basketball-All Food Enic Firenze 85-93 d. 2 t.s.

Riposa: Levante Torrenova

Classifica:

Paffoni Fulgor Omegna 30, Blukart Etrusca San Miniato 30, All Food Enic Firenze 28, Green Basket Palermo* 26, Solbat Basket Golfo Piombino 26, Use Computer Gross Empoli 24, Olimpo Basket Alba 22, Geonova B.C. Lucca 14, Basket Cecina 12, Irritec Capo d’Orlando 12, Levante Torrenova* 10, Mamy Oleggio 10, Fortitudo Alessandria Sandàra* 8, Gessi Valsesia Basket Borgosesia 8, Montecatiniterme Basketball* 6

*Una partita in meno

GIRONE B – Non conosce ostacoli la fuga al comando di questo girone di Bernareggio che mantiene il +4 su San Vendemiano. La Vaporart per la verità, pur rimanendo quasi sempre avanti nel punteggio, soffre per tre quarti sul parquet di Crema dilagando invece nell’ultima frazione grazie agli ottimi Laudoni (24) e Saini (17). Anche per la Rucker non è stato facile andare a vincere in quel di Vicenza ma anche in questo caso è il quarto conclusivo a lanciare definitivamente i veneti trascinati dalla coppia Preti (20)-Gatto (16 con 7/8 dal campo). Resta al terzo posto ma perde contatto ancor di più con le due squadre che la precedono Padova, che perde il big match di giornata contro una finalmente brillante Vigevano la quale, in avvio di quarto periodo, con un parziale di 0-11 indirizza una sfida che ha visto come principale protagonista Dell’Agnello, autore di 20 punti con 8/12 da due. In quarta posizione si forma un terzetto composto da Lecco, Monfalcone e Pavia. La Gimar, grazie ad un secondo tempo da 48-31 ed agli ottimi Mascherpa (22) e Sanna (19+13r), si aggiudica lo scontro diretto con la Pontoni Falconstar non riuscendo solo per poco a ribaltare anche la differenza canestri nelle due sfide mentre l’Omnia risolve la partita con un break devastante di 2-23 sul finire di secondo quarto sul parquet di Soresina con la coppia Venucci-Torgano autrice di 35 punti. Nella combattuta lotta per l’accesso ai playoff successi importanti tutti interni per Sangiorgese, Mestre e Cremona. La LTC domina sin dalla prime battute la gara contro Olginate con Bocconcelli (19 con 8/13 dal campo) migliore in campo, la Vega non ha alcun problema a superare Piadena proseguendo nell’ottimo momento di forma (quinta vittoria nelle ultime sei sfide) grazie in particolare a Lazzaro (29 con 12/16 dal campo e 34 di valutazione) e Castelli (24 e 36 di valutazione), la Juvi infine infligge la settima sconfitta consecutiva ad una Varese mai realmente pericolosa, battuta dal solito Bona (21).

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE B 19^ giornata

Antenore Energia Padova-Elachem Vigevano 70-78

Juvi Ferraroni Cremona 1952-Coelsanus Robur et Fides Varese 76-64

Gimar Basket Lecco-Pontoni Falconstar Basket Monfalcone 82-71

LTC Sangiorgese Basket-Gordon Nuova Pallacanestro Olginate 66-54

Vega Mestre-Corona Platina Piadena MG.Kvis 94-73

Gilbertina Soresina-Omnia Basket Pavia 69-80

Pallacanestro Crema-Vaporart Bernareggio 73-95

Tramarossa Vicenza-Rucker Sanve San Vendemiano 63-72

Classifica:

Vaporart Bernareggio 34, Rucker Sanve San Vendemiano 30, Antenore Energia Padova 26, Gimar Basket Lecco 24, Omnia Basket Pavia 24, Pontoni Falconstar Basket Monfalcone 24, Elachem Vigevano 20, LTC Sangiorgese Basket 18, Vega Mestre 18, Juvi Ferraroni Cremona 1952 18, Corona Platina Piadena MG.Kvis 16, Tramarossa Vicenza 14, Gordon Nuova Pallacanestro Olginate 14, Pallacanestro Crema 8, Coelsanus Robur et Fides Varese 8, Gilbertina Soresina 8

GIRONE C – Turno assolutamente tranquillo come nelle previsioni per le prime due della classe di questo girone Cento e Fabriano che vincono facilmente entrambe davanti ai propri tifosi. La Tramec capolista, dopo un primo quarto non semplice, dilaga contro il fanalino di coda Porto Sant’Elpidio con 21 punti (10/13 dal campo) di Moreno mentre la Ristopro comanda sin dalle prime battute la gara contro Teramo chiudendo con un eloquente +32 mandando in doppia cifra ben sei giocatori con Del Testa (13) miglior realizzatore per i cartai. Il big match di giornata era sicuramente quello che vedeva di fronte le due squadre prima di mercoledì appaiate al terzo posto e certamente le più in forma dell’intero girone ovvero sia Rimini e Cesena. Ad aggiudicarsi la posta in palio è stata l’Albergatore Pro che ha sempre condotto le danze chiudendo con grande autorità grazie ad una eccellente prova in particolare di Moffa (22 con 4/5 da due e 4/6 da tre). Ad agguantare al quarto posto a quota 26 in classifica l’Amadori Tigers è la Piacenza di un ottimo Cena (16) che fatica non poco ma alla fine supera una Montegranaro giunta alla sua sesta sconfitta consecutiva. In zona playoff importanti affermazioni interne per Civitanova e Ozzano. La Rossella Virtus piega dopo un tempo supplementare Ancona al termine di quarantacinque minuti che hanno visto gli ospiti arrivare a toccare anche le ventuno lunghezze di vantaggio sul finire del primo tempo per poi subire la grande reazione dei padroni di casa i quali, trascinati dalla coppia Rocchi (25 con 7/10 dal campo)-Francesco Amoroso (21 con 6/11 dal campo), impattano la gara a pochi secondi dalla fine e poi sono più lucidi nell’overtime anche se la Luciana Mosconi fallisce in chiusura con Centanni (22 con 7/13 dal campo) la tripla del nuovo pareggio. La Sinermatic (Corcelli 13-Morara 13) invece si aggiudica lo scontro diretto con Jesi grazie ad un parziale di 11-0 nell’ultimo quarto che spacca una partita fino a quel momento molto equilibrata. Si avvicina di nuovo alle prime otto posizioni, cogliendo un prestigioso successo, Faenza, che batte Chieti con un break di 6-0 negli ultimi cinquanta secondi firmato tutto dalla lunetta da Bruni e Edoardo Tiberti, quest’ultimo migliore in campo del match con 22 punti con 9/11 dal campo conditi da 12 rimbalzi per un eccellente 35 di valutazione. In chiave salvezza, a completare il quadro dell’en plein di successi interni in questo girone, Giulianova piega la resistenza di Senigallia dopo un overtime grazie alla coppia Piccone(24 con 6/7 da tre)-Shaquille Hidalgo (23 con 9/13 dal campo).

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE C 19^ giornata

Tramec Cento-Porto Sant’Elpidio Basket 91-58

Rekico Faenza-Esa Italia Chieti 73-68

Bakery Piacenza-Sutor Premiata Montegranaro 73-69

Albergatore Pro Rinascita Basket Rimini-Amadori Tigers Cesena 74-66

Sinermatic Ozzano-Aurora Basket Jesi 67-63

Rossella Virtus Civitanova Marche-Luciana Mosconi Ancona 89-86 d. 1 t.s.

Ristopro Fabriano-Adriatica Press Teramo Basket 1960 92-60

Giulianova Basket 85-Goldengas Pallacanestro Senigallia 102-97 d. 1 t.s.

Classifica:

Tramec Cento 32, Ristopro Fabriano 30, Albergatore Pro Rinascita Basket Rimini 28, Amadori Tigers Cesena 26, Bakery Piacenza 26, Rossella Virtus Civitanova Marche 24, Sinermatic Ozzano 22, Esa Italia Chieti 20, Rekico Faenza 18, Aurora Basket Jesi 18, Giulianova Basket 85 14, Sutor Premiata Montegranaro 12, Goldengas Pallacanestro Senigallia 12, Luciana Mosconi Ancona 10, Adriatica Press Teramo Basket 1960 8, Porto Sant’Elpidio Basket 4

GIRONE D – Poche difficoltà per la capolista Palestrina che continua a mantenere quattro punti di vantaggio sulle più dirette inseguitrici Salerno e Matera anche se la Virtus Arechi ha da recuperare una partita. La Citysightseeing, dopo un primo tempo equilibrato, si sbarazza agevolmente di Cassino con 15 punti con 4/6 da tre di Mastroianni mentre le due seconde della classe si impongono, anche loro davanti al proprio pubblico, rispettivamente contro Avellino e Nardò. La formazione campana allenata da coach Benedetto chiude i conti già nei venti minuti iniziali con un eloquente 47-23 di parziale e riesce a mandare in doppia cifra ben sei giocatori con Leggio (14+14r e 30 di valutazione) migliore in campo mentre la Bawer soffre e sta sotto nel punteggio per più di metà gara ma poi, grazie ad una ottima difesa (appena 23 punti subiti nel secondo tempo) e ad un Battaglia da 18 punti, rimonta e batte abbastanza facilmente una Frata giunta alla quinta sconfitta consecutiva. In quarta posizione si mantiene una bravissima Bisceglie, capace di andare a vincere sul parquet d Ruvo di Puglia (Laquintana 25) con 16 punti a testa di Cantagalli e Drigo. In chiave playoff preziosi successi per la Luiss e per Sant’Antimo. Gli universitari capitolini superano nel finale in rimonta Formia con un super Bonaccorso (20+10r con 6/11 dal campo e 31 di valutazione) mentre la Geko PSA si aggiudica il derby campano a Pozzuoli al termine di una gara praticamente chiusa già nel primo tempo (26-47 il parziale) con Matrone (20+14r con 7/8 da due e 37 di valutazione) assoluto dominatore del match. Infine Corato, più nettamente di quanto non dica il +6 finale, passa sul parquet di Scauri con 16 punti di Brunetti ed esce momentaneamente dalla zona playout approfittando del rinvio al 6 febbraio della gara fra la Stella Azzurra Roma e Valmontone.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 19^ giornata

Virtus Arechi Salerno-Scandone Avellino 92-59

Bava Virtus Pozzuoli-Geko PSA Sant’Antimo 68-77

Citysightseeing Palestrina-BPC Virtus Cassino 77-60

Bawer Olimpia Matera-Frata Nardò 64-51

LUISS Roma-Meta Formia 74-70

Tecno Switch Ruvo di Puglia-Lions Bisceglie 76-86

Silva Group Basket Scauri-Adriatica Industriale Basket Corato 64-70

Stella Azzurra Roma-Special Days Virtus Valmontone rinviata al 06/02/2020 20:30

Classifica:

Citysightseeing Palestrina 34, Virtus Arechi Salerno* 30, Bawer Olimpia Matera 30, Lions Bisceglie 26, LUISS Roma 22, Geko PSA Sant’Antimo 22, Tecno Switch Ruvo di Puglia 20, Frata Nardò 20, Special Days Virtus Valmontone* 18, Bava Virtus Pozzuoli 18, Adriatica Industriale Basket Corato 16, Stella Azzurra Roma* 14, Meta Formia 12, Scandone Avellino 10, BPC Virtus Cassino* 4, Silva Group Basket Scauri 4

*Una partita in meno