Serie B – Il punto dopo la diciassettesima giornata

GIRONE A – Non senza soffrire la capolista Omegna supera Lucca e resta in solitudine in vetta alla classifica. Come dicevamo non è stata una passeggiata per la Paffoni che, priva di Grande, ha subito parecchio nel primo tempo i rimaneggiati toscani (non hanno giocato Vico e Genovese probabilmente vicini a trasferirsi in altre squadre) finendo anche sotto in doppia cifra di svantaggio ma nell’ultimo periodo ha fatto valere il maggiore tasso tecnico trascinata da Balanzoni (17) e Arrigoni (16 con 6/8 dal campo). Rimane unica squadra al secondo posto San Miniato che alla distanza supera una ottima Alba al termine di un match molto combattuto e di grande intensità con gli uomini di coach Barsotti decisamente più lucidi nelle fasi salienti ancora una volta trascinati da una grande difesa (soli 23 punti subiti nel secondo tempo) e da un Benites da 17 punti. Una strepitosa Palermo travolge Firenze in quella che era sicuramente la sfida più interessante di questa giornata e che invece non è praticamente mai iniziata visto che i siciliani hanno dominato sin dalle prime battute con uno stellare Pollone (28 e 36 di valutazione). La formazione allenata da Bassi resta così al quarto posto (con una partita in meno) in compagnia di Piombino e Empoli, entrambe vincenti in trasferta. La Solbat dilaga in quel di Capo d’Orlando infliggendo ai padroni di casa un pesantissimo +27, lasciandoli ad appena 46 punti segnati con Iardella (13) e Procacci (12) in evidenza mentre l’Use Computer Gross solo negli ultimi settanta secondi piega la resistenza di Torrenova con nelle fila dei toscani ben sei giocatori in doppia cifra e Gaye (13) e Perin (13) migliori realizzatori. Nella parte bassa della classifica preziosa affermazione per Valsesia la quale, reduce da cinque sconfitte consecutive, si impone su Cecina toccando anche il +25 a sette minuti dal termine e controllando poi il vantaggio che si riduce alla sirena finale a sole tre lunghezze. Protagonisti del successo della squadra guidata da coach Bolignano sono stati indubbiamente Cazzolato (28 con 7/11 da tre) e Ingrosso (20) mentre per i toscani bene Guaiana (23) e Banti (21). Infine nel delicato posticipo del lunedì fra Montecatini ed Oleggio sfida tiratissima e successo nel finale dei termali che, trascinati da Amedeo Tiberti (20 e autore della stoppata decisiva a 4″ dalla fine sul tentativo di impattare la gara da parte di Giacomelli) e Mercante (17) fanno un altro passo avvicinandosi ora a -2 dalle squadre che li precedono in classifica. Chiudiamo con il ricordare che Alessandria ha osservato questo fine settimana il turno di riposo.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE A 17^ giornata

Irritec Capo d’Orlando-Solbat Basket Golfo Piombino 46-73

Paffoni Fulgor Omegna-Geonova B.C. Lucca 73-66

Blukart Etrusca San Miniato-Olimpo Basket Alba 68-58

Gessi Valsesia Basket Borgosesia-Basket Cecina 87-84

Levante Torrenova-Use Computer Gross Empoli 66-70

Green Basket Palermo-All Food Enic Firenze 92-67

Montecatiniterme Basketball-Mamy Oleggio 76-73

Riposa: Fortitudo Alessandria Sandàra

Classifica:

Paffoni Fulgor Omegna 28, Blukart Etrusca San Miniato 26, All Food Enic Firenze 24, Green Basket Palermo* 22, Solbat Basket Golfo Piombino 22, Use Computer Gross Empoli 22, Olimpo Basket Alba 18, Irritec Capo d’Orlando 12, Geonova B.C. Lucca 12, Basket Cecina 12, Levante Torrenova 10, Mamy Oleggio 8, Fortitudo Alessandria Sandàra* 8, Gessi Valsesia Basket Borgosesia 8, Montecatiniterme Basketball 6

*Una partita in meno

GIRONE B – Svolta importante nella lotta per il primo posto di questo girone con Bernareggio che allunga sul +4 sulle inseguitrici San Vendemiano e Padova che perdono a sorpresa entrambe davanti al proprio pubblico. Iniziamo però dalla sempre più lanciata Vaporart che coglie sul parquet di Soresina la settima vittoria consecutiva al termine di una sfida dominata sin dalle prime battute dagli uomini di coach Cardani trascinati dai 22 punti a testa per gli eccellenti Gatti (4/5 da tre) e Laudoni. Prima sconfitta interna stagionale per la Rucker battuta da una ritrovata Monfalcone la quale, dopo un primo tempo molto equilibrato, dà la svolta al match ad inizio terzo quarto portandosi sul +11, non facendosi più rimontare con in evidenza Casagrande (22) e Schina (19) e portandosi ora in solitudine in quarta posizione in classifica. Certamente più inatteso ariva il ko interno, il secondo, per l’Antenore Energia che nonostante un ottimo Bianconi (28+12r) si fa sorprendere dall’Olginate di Bugatti (14) che allunga nell’ultimo periodo dopo aver avuto il merito di restare sempre a contatto. Al quinto posto appaiate si trovano ora Lecco e Pavia. La Gimar si impone in una sfida dal basso punteggio contro la Sangiorgese grazie ad un parziale nell’ultimo minuto di 6-0 con Mascherpa (16 con 3/4 da tre) e Bloise (15 con 4/6 da tre) grandi protagonisti mentre l’Omnia perde in casa di una Mestre trasformata che coglie il settimo successo nelle ultime otto partite giocate avvicinandosi alla zona playoff per merito sì della coppia Castelli (22 con 3/5 da due e 4/4 da tre)-Malbasa (22 con 8/11 dal campo) anche se il match winner è stato l’appena arrivato Perez che sigla il canestro decisivo quasi sulla sirena. Altra pesante sconfitta per Vigevano che continua ad avere grosse difficoltà a risalire la classifica in piena lotta adesso per un posto nella post-season dopo il ko sul parquet di una Piadena che mette a segno un break di 14-0 tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo quarto per poi controllare il vantaggio nei minuti conclusivi con Olivieri (15) miglior realizzatore. Un’altra sesnsazionale prova di Bona, autore di 32 punti con 13/17 da due per un 36 di valutazione, permette a Cremona di aggiudicarsi facilmente il derby in trasferta contro Crema e di portarsi a ridosso della zona playoff che ora è un po’ meno lontana anche per la Vicenza di Corral (23) che nel secondo tempo si sbarazza di una Varese alla nona sconfitta esterna su nove ed ancora ovviamente in lotta per non retrocedere.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE B 17^ giornata

Rucker Sanve San Vendemiano-Pontoni Falconstar Basket Monfalcone 68-69

Corona Platina Piadena MG.Kvis-Elachem Vigevano 79-70

Gilbertina Soresina-Vaporart Bernareggio 50-84

Gimar Basket Lecco-LTC Sangiorgese Basket 66-61

Vega Mestre-Omnia Basket Pavia 80-79

Pallacanestro Crema-Juvi Ferraroni Cremona 1952 51-73

Antenore Energia Padova-Gordon Nuova Pallacanestro Olginate 70-77

Tramarossa Vicenza-Coelsanus Robur et Fides Varese 86-67

Classifica:

Vaporart Bernareggio 30, Rucker Sanve San Vendemiano 26, Antenore Energia Padova 26, Pontoni Falconstar Basket Monfalcone 22, Gimar Basket Lecco 20, Omnia Basket Pavia 20, Corona Platina Piadena MG.Kvis 16, Elachem Vigevano 16, Vega Mestre 16, Juvi Ferraroni Cremona 1952 16, LTC Sangiorgese Basket 14, Tramarossa Vicenza 14, Gordon Nuova Pallacanestro Olginate 12, Pallacanestro Crema 8, Coelsanus Robur et Fides Varese 8, Gilbertina Soresina 8

GIRONE C – Vincono tutte le prime cinque in classifica di questo girone ma non mancano certo gli spunti di interesse. La capolista Cento, di scena a Giulianova, dopo una prima parte di gara equilibrata, si sbarazza con grande disinvoltura nel secondo tempo degli avversari con Leonzio (16) top scorer per la formazione allenata da Mecacci. A pari punti con la Tramec resta Fabriano la quale, davanti ai propri tifosi contro Chieti in un match sulla carta molto insidioso, sfodera una prestazione quasi perfetta dopo il ko della settimana scorsa in quel di Ancona e si impone nettamente chiudendo già praticamente il discorso nel primo periodo (26-12 il parziale) con un eccellente Garri protagonista della sfida con una doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi con 8/11 dal campo ed una valutazione di 36. In terza posizione a -4 dalla vetta della graduatoria resta in piedi il terzetto formato da Cesena, Rimini e Piacenza. I Tigers proseguono nel loro ottimo momento di forma (nona vittoria nelle ultime dieci) andando ad espugnare con disarmante facilità il parquet di Jesi (Magrini 24) con uno Scanzi da 16 punti ed una dimostrazione di forza veramente da sottolineare. Settima affermazione di fila per una devastante Albergatore Pro che travolge Teramo mandando in doppia cifra ben sei giocatori con Moffa (22 con 9/11 dal campo e 32 di valutazione) in grande evidenza. La Bakery invece conferma l’imbattibilità casalingo superando con pochissime difficoltà Senigallia grazie in particolare ai 15 punti a testa realizzati da Bruno e da De Zardo. Resta ora in solitudine al sesto posto Civitanova che non ha problemi a battere il fanalino di coda Porto Sant’Elpidio con Rocchi (19) protagonista per la Rossella Virtus che continua a precedere in classifica una Ozzano che supera anche in questo caso con una certa disinvoltura Ancona con Montanari (20 con 6/10 dal campo) e Crespi (19 con 9/13 da due) in grande evidenza. Vittoria nettissima e convincente per Faenza che sembra aver trovato la strada giusta dopo un inizio di 2020 rivedibile con la sconfitta di Teramo. La Rekico ha la meglio nettamente su Montegranaro lasciando agli avversari appena 45 punti con Petrucci (15) e Edoardo Tiberti (15 con 7/11 da due) migliori in campo.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE C 17^ giornata

Sinermatic Ozzano-Luciana Mosconi Ancona 74-64

Bakery Piacenza-Goldengas Pallacanestro Senigallia 84-68

Aurora Basket Jesi-Amadori Tigers Cesena 67-76

Ristopro Fabriano-Esa Italia Chieti 82-68

Giulianova Basket 85-Tramec Cento 54-75

Rekico Faenza-Sutor Premiata Montegranaro 69-45

Albergatore Pro Rinascita Basket Rimini-Adriatica Press Teramo Basket 1960 100-69

Rossella Virtus Civitanova Marche-Porto Sant’Elpidio Basket 83-73

Classifica:

Tramec Cento 28, Ristopro Fabriano 28, Amadori Tigers Cesena 24, Albergatore Pro Rinascita Basket Rimini 24, Bakery Piacenza 24, Rossella Virtus Civitanova Marche 20, Esa Italia Chieti 18, Sinermatic Ozzano 18, Rekico Faenza 16, Aurora Basket Jesi 16, Sutor Premiata Montegranaro 12, Goldengas Pallacanestro Senigallia 12, Giulianova Basket 85 10, Luciana Mosconi Ancona 10, Adriatica Press Teramo Basket 1960 8, Porto Sant’Elpidio Basket 4

GIRONE D – Non cambia niente al vertice di questo girone se non che le prime tre in classifica allungano notevolmente sul resto della compagnia. Nessun problema per la capolista Palestrina che si conferma al comando battendo facilmente Formia (Longobardi 26) grazie alle ottime prestazioni di Bartolozzi (16+14r con 8/11 da due) e Gianmarco Rossi (16 con 6/8 da due). Le due seconde della classe Matera e Salerno soffrono non poco ma alla fine escono vittoriose dai rispettivi incontri. La Bawer (Panzini 19+10r e 33 di valutazione) coglie l’undicesimo successo consecutivo e mantiene l’imbattibilità casalinga superando una mai doma Corato (Brunetti 23+11r e 31 di valutazione) al termine di una sfida equilibratissima decisa nel tempo supplementare dagli otto punti di Buono mentre la Virtus Arechi solo nell’ultimo minuto piega la resistenza di una ottima Sant’Antimo, battuta dalla coppia Diomede (20)-Tortù (18+11r). Clamorosa sconfitta interna per Bisceglie che veniva da sei affermazioni consecutive e che si fa sorprendere dal fanalino di coda Cassino il quale dal canto suo sfodera la prestazione perfetta e si impone nel finale per merito in particolare di Callara (21) e Fioravanti (20). I Lions conservano comunque in solitudine la quarta posizione precedendo le ora appaiate Luiss Roma e Nardò che hanno dato vita ad uno scontro diretto vinto dai padroni di casa capitolini i quali, trascinati dagli ottimi Martino (19 con 7/10 dal campo) e Bonaccorso (19), sono riusciti anche a ribaltare il -10 dell’andata imponendosi con undici lunghezze di margine. Nella serrata lotta per ottenere un posto nei playoff e non aver problemi di essere risucchiate in zona playout, importanti affermazioni per Ruvo di Puglia e Pozzuoli. La Tecno Switch dopo un primo quarto e mezzo di grande sofferenza riesce a ribaltare la gara e ad imporsi con grande autorevolezza sul parquet di Scauri con 28 punti del solito eccellente Laquintana mentre la Virtus Bava, con un parziale di 46-28 nel secondo tempo, supera facilmente Valmontone con 22 punti di un ispirato Tredici. Chiudiamo con il rinvio già programmato a mercoledì della sfida tra la Stella Azzurra Roma ed Avellino per gli impegni dei giovani della squadra romana nella Next Generation Tournament di Monaco di Baviera.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 17^ giornata

LUISS Roma-Frata Nardò 82-71

Bava Virtus Pozzuoli-Special Days Virtus Valmontone 84-68

Citysightseeing Palestrina-Meta Formia 84-68

Bawer Olimpia Matera-Adriatica Industriale Basket Corato 71-66 d. 1 t.s.

Silva Group Basket Scauri-Tecno Switch Ruvo di Puglia 72-83

Virtus Arechi Salerno-Geko PSA Sant’Antimo 87-81

Lions Bisceglie-BPC Virtus Cassino 89-96

Stella Azzurra Roma-Scandone Avellino posticipata al 22/01/2020 20:00

Classifica:

Citysightseeing Palestrina 30, Bawer Olimpia Matera 28, Virtus Arechi Salerno 28, Lions Bisceglie 22, LUISS Roma 20, Frata Nardò 20, Tecno Switch Ruvo di Puglia 18, Geko PSA Sant’Antimo 18, Bava Virtus Pozzuoli 18, Special Days Virtus Valmontone 16, Stella Azzurra Roma* 14, Adriatica Industriale Basket Corato 12, Meta Formia 10, Scandone Avellino* 8, Silva Group Basket Scauri 4, BPC Virtus Cassino 4

*Una partita in meno