Serie B – Il punto dopo la diciottesima giornata

GIRONE A – Una semplicemente eccezionale Palermo travolge la capolista Omegna rimescolando le carte in vetta a questo girone che ora vede al comando, in compagnia dei piemontesi, San Miniato. Al PalaMangano, dopo un avvio equilibrato, nel secondo tempo si scatena la formazione guidata da coach Bassi che tocca in breve la doppia cifra di vantaggio e allunga ancora più nettamente con un perfetto ultimo quarto chiuso sul 32-13 con Caronna (24 con 10/11 da due, 1/1 da tre e 31 di valutazione) e Di Viccaro (18 con 7/10 dal campo) protagonisti di un successo che mantiene il Green al quarto posto a -4 ora dalla vetta. Brutta caduta invece per una irriconoscibile Paffoni soprattutto in fase difensiva dove ha subito troppo le ottime giocate degli avversari e come dicevamo viene raggiunta adesso in testa alla graduatoria dalla Blukart Etrusca che passa sul parquet di Cecina vendicando la sconfitta dell’andata al termine di una partita combattutissima e molto bella decisa nel supplementare dalla maggiore lucidità degli ospiti che proseguono nella loro stupenda stagione. Da sottolineare nella fila della squadra allenata da Russo la impressionante prova di Turini che ne mette 40 con 11/17 da due e 4/8 da tre per un incredibile 42 di valutazione mentre per San Miniato splendide prove di Benites (25) e soprattutto di Tozzi (21 con 8/9 da due), autore fra l’altro del canestro che ha portato la sfida all’overtime a 2″ dalla fine dei quaranta minuti regolamentari. Al terzo posto, a -2 dalla coppia al comando, si porta una sempre convincente fra le mura amiche Firenze che batte senza troppi problemi Alessandria (26+10r con 8/10 dal campo e 31 di valutazione) grazie ad un ottimo Passoni (18). Si conferma un terzetto in quarta posizione formato sempre dalla già menzionata Palermo, da Piombino e da Empoli. La Solbat allunga a otto la propria striscia di successi superando agevolmente Torrenova con 15 punti di Sodero e 14 di Persico mentre l’Use Computer Gross non ha difficoltà a piegare Valsesia grazie ad un infallibile Perin (18 con 5/5 da due e 2/2 da tre) e continua a rappresentare una piacevole conferma ai piani alti della classifica di questo girone. Alba si aggiudica il derby piemontese sul parquet di Oleggio al termine di una sfida molto combattuta mandando in doppia cifra sei giocatori con Tarditi (20) e Terenzi (14+13r) in evidenza e rimane in settima posizione mentre nella lotta per l’ultimo posto disponibile per i playoff vista la già larga distanza con le squadre che le precedono, vittoria preziosa per Lucca la quale, al termine di una settimana a dir poco travagliata con le partenze di Vico e Genovese e i problemi societari che sono venuti a galla, sfodera una prestazione importante e batte nettamente una Costa d’Orlando in crisi nera (settima sconfitta di fila) con 23 punti di Bartoli e la doppia doppia di Del Debbio (20+11r) riuscendo anche a ribaltare comodamente il -7 della gara di andata. Chiudiamo con il ricordare che Montecatini ha osservato il consueto turno di riposo.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE A 18^ giornata

Geonova B.C. Lucca-Irritec Capo d’Orlando 77-51

All Food Enic Firenze-Fortitudo Alessandria Sandàra 79-70

Mamy Oleggio-Olimpo Basket Alba 89-94

Use Computer Gross Empoli-Gessi Valsesia Basket Borgosesia 80-66

Solbat Basket Golfo Piombino-Levante Torrenova 80-62

Basket Cecina-Blukart Etrusca San Miniato 82-84 d. 1 t.s.

Green Basket Palermo-Paffoni Fulgor Omegna 91-63

Riposa: Montecatiniterme Basketball

Classifica:

Paffoni Fulgor Omegna 28, Blukart Etrusca San Miniato 28, All Food Enic Firenze 26, Green Basket Palermo* 24, Solbat Basket Golfo Piombino 24, Use Computer Gross Empoli 24, Olimpo Basket Alba 20, Geonova B.C. Lucca 14, Basket Cecina 12, Irritec Capo d’Orlando 12, Levante Torrenova 10, Fortitudo Alessandria Sandàra* 8, Mamy Oleggio 8, Gessi Valsesia Basket Borgosesia 8, Montecatiniterme Basketball* 6

*Una partita in meno

GIRONE B – La capolista Bernareggio si mantiene al comando della classifica con quattro punti di vantaggio su San Vendemiano che resta solitaria al secondo posto staccando Padova. Iniziamo però dalla Vaporart che conquista davanti ai propri tifosi l’ottava vittoria consecutiva superando una Mestre in gran forma al termine di un match molto equilibrato ma che ha visto gli ospiti stare quasi sempre avanti nel punteggio fino agli ultimi tre minuti quando la prima della classe si è portata in vantaggio mantenendolo sino alla sirena finale con Quartieri (24 con 5/8 da tre e 31 di valutazione) in grande evidenza. Alla Vega non sono bastati invece i 38 punti della coppia Malbasa-Perez. Tutto facile per la Rucker che travolge Piadena con un ottimo Preti (19) e rimane da sola in seconda posizione vista la pesantissima e nettissima sconfitta dell’Antenore Energia sul parquet di una Pavia praticamente perfetta sin dalle prime battute e che ha controllato abbastanza agevolmente il largo margine già conquistato dopo il primo tempo (+23 all’intervallo) con Nasello (19 con 9/12 dal campo) top scorer. D’altra parte Padova, nonostante un Morgillo da 25 punti e 13 rimbalzi con 9/14 dal campo, esce molto male da questa difficile partita avvicinata ora in classifica da Monfalcone che parte benissimo e sembra chiudere la gara già nella prima metà (+18 al 20′) ma non ha fatto i conti con la reazione di Soresina che rientra senza però mai impensierire fino in fondo la Pontoni Falconstar di un eccellente Casagrande (25 con 5/7 da tre). Proseguono a braccetto in quinta posizione la già citata Pavia e Lecco che supera in trasferta senza troppe difficoltà Varese con un Bloise da 21 punti con 3/4 da tre. Vittoria molto netta ed importante per Vigevano la quale, trascinata da Dell’Agnello (25 con 12/16 dal campo), supera Vicenza e si porta in solitudine al settimo posto. Continua la grande lotta per cogliere l’ultimo posto utile per i playoff che coincide però con quella per evitare i playout e da questo punto di vista preziose affermazioni interne per la Sangiorgese che chiude già nel primo periodo (23-3 il parziale) la sfida contro Cremona ribaltando anche la differenza canestri nello scontro diretto grazie in particolare ad un ispirato Colombo (14 con 6/7 da due) e Olginate che, per merito dei 31 punti della coppia Bugatti-Basile, batte facilmente Crema.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE B 18^ giornata

Rucker Sanve San Vendemiano-Corona Platina Piadena MG.Kvis 85-49

Coelsanus Robur et Fides Varese-Gimar Basket Lecco 72-84

Pontoni Falconstar Basket Monfalcone-Gilbertina Soresina 83-77

Vaporart Bernareggio-Vega Mestre 86-83

Gordon Nuova Pallacanestro Olginate-Pallacanestro Crema 77-66

Elachem Vigevano-Tramarossa Vicenza 78-62

Omnia Basket Pavia-Antenore Energia Padova 83-58

LTC Sangiorgese Basket-Juvi Ferraroni Cremona 1952 71-52

Classifica:

Vaporart Bernareggio 32, Rucker Sanve San Vendemiano 28, Antenore Energia Padova 26, Pontoni Falconstar Basket Monfalcone 24, Gimar Basket Lecco 22, Omnia Basket Pavia 22, Elachem Vigevano 18, Juvi Ferraroni Cremona 1952 16, Corona Platina Piadena MG.Kvis 16, Vega Mestre 16, LTC Sangiorgese Basket 16, Tramarossa Vicenza 14, Gordon Nuova Pallacanestro Olginate 14, Pallacanestro Crema 8, Coelsanus Robur et Fides Varese 8, Gilbertina Soresina 8

GIRONE C – Al comando di questo girone resta in solitudine Cento che approfitta della sconfitta di Fabriano. La Tramec chiude i conti della propria sfida contro Faenza già nel primo quarto con un parziale di 25-5 che indirizza chiaramente il match con un eccellente Ranuzzi (20+11r con 6/8 dal campo e 31 di valutazione) in grandissima evidenza. Il big match della giornata si giocava sicuramente a Cesena tra i padroni di casa e la Ristopro ed ha visto la vittoria di misura dei padroni di casa al termine di quaranta minuti spettacolari, spigolosi, fisici, combattuti, insomma bellissimi con i cartai che sono partiti benissimo portandosi addirittura sul +16 al 6′ prima di subire l’immediata reazione dell’Amadori Tigers che nel finale grazie a quattro punti di Scanzi e all’errore di Petrucci si è aggiudicata la posta in palio con Frassineti (19) decisamente protagonista. Con questa affermazione la squadra allenata da coach Di Lorenzo mantiene la terza posizione insieme a Rimini che coglie in quel di Ancona l’ottava vittoria consecutiva. L’Albergatore Pro, dopo trentacinque minuti di grande equilibrio, risolve la sfida in proprio favore grazie ad un parziale di 0-9 con Rinaldi (16) in grande evidenza mentre nelle fila della Luciana Mosconi da sottolineare l’ottima prova di Centanni (19). Un’altra gara molto attesa di questa giornata era senza dubbio quella di Chieti (Ponziani 15) con i padroni di casa che superano Piacenza al termine di un match caratterizzato dall’incredibile equilibrio con la Bakery che fallisce nel finale con Cena il canestro che avrebbe rimandato il verdetto al supplementare. Con qualche sofferenza di troppo nel finale, dopo una partita che l’ha vista condurre a larghi tratti con una doppia cifra di vantaggio, Civitanova espugna il parquet di Teramo (Di Bonaventura 24+11r) con Valerio Amoroso (18) top scorer per i suoi e resta da sola al sesto posto in classifica. In zona playoff si mantiene Ozzano che vince nettamente in quel di Porto Sant’Elpidio con un Crespi da 15 punti e 10 rimbalzi e continua a precedere in graduatoria Jesi che, con un ultimo quarto da 12-23 e i 31 punti messi a segno dalla coppia Magrini-Lovisotto, passa sul parquet di Senigallia. Chiudiamo con il ritorno al successo dopo cinque sconfitte consecutive di Giulianova la quale, trascinata dal nuovo arrivato Genovese (22 con 5/8 da tre) e da un ritrovato Shaquille Hidalgo (18) si aggiudica in volata lo scontro diretto contro una Montegranaro decisamente in calo dopo una promettente prima parte di stagione.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE C 18^ giornata

Amadori Tigers Cesena-Ristopro Fabriano 77-76

Tramec Cento-Rekico Faenza 76-55

Porto Sant’Elpidio Basket-Sinermatic Ozzano 52-70

Goldengas Pallacanestro Senigallia-Aurora Basket Jesi 72-78

Adriatica Press Teramo Basket 1960-Rossella Virtus Civitanova Marche 62-66

Esa Italia Chieti-Bakery Piacenza 67-64

Luciana Mosconi Ancona-Albergatore Pro Rinascita Basket Rimini 71-76

Sutor Premiata Montegranaro-Giulianova Basket 85 73-77

Classifica:

Tramec Cento 30, Ristopro Fabriano 28, Amadori Tigers Cesena 26, Albergatore Pro Rinascita Basket Rimini 26, Bakery Piacenza 24, Rossella Virtus Civitanova Marche 22, Esa Italia Chieti 20, Sinermatic Ozzano 20, Aurora Basket Jesi 18, Rekico Faenza 16, Giulianova Basket 85 12, Sutor Premiata Montegranaro 12, Goldengas Pallacanestro Senigallia 12, Luciana Mosconi Ancona 10, Adriatica Press Teramo Basket 1960 8, Porto Sant’Elpidio Basket 4

GIRONE D – Non possiamo non iniziare il commento a questo girone con l’incredibile incidente avvenuto a meno di due minuti dal termine del primo tempo della sfida tra Cassino e Salerno con il cedimento strutturale di un canestro in seguito ad una schiacciata di Sylvere Bryan al quale sono seguiti attimi di grande paura per il giocatore che è riuscito comunque dopo un po’ a rialzarsi ed è stato prontamente trasportato in ospedale. La partita ovviamente dopo questo episodio è stata sospesa in accordo tra le due squadre. Per quanto concerne le altre gare in vetta alla classifica allunga a +4 Palestrina approfittando della sconfitta di Matera e appunto del forzato riposo della Virtus Arechi. La Citysightseeing si impone con grande fatica sul parquet di Avellino al termine di un match che sembrava chiuso in avvio di secondo tempo con il +14 dei prenestini raggiunti però e anche superati nel corso dell’ultimo periodo dagli irpini che hanno solo sfiorato l’impresa, battuti da un ottimo Bartolozzi (17 con 6/9 dal campo). Si ferma a undici la striscia di successi consecutivi della Bawer che viene superata con pieno merito da una Valmontone praticamente perfetta che sfrutta l’eccezionale serata di Bisconti (29+18r e 49 di valutazione) per cogliere una vittoria di prestigio che la mantiene a stretto contatto con la zona playoff. Resta sempre più saldamente in quarta posizione Bisceglie che si aggiudica in trasferta l’atteso derby pugliese contro una Nardò (Coviello 23+12r e 38 di valutazione) ufficialmente in crisi al termine di una partita decisa dal parziale di 0-14 messo a segno dagli ospiti sul finire del terzo quarto con Marini (22) e Drigo (19) grandi protagonisti. Nella serrata lotta per un posto tra le prime otto, vittorie interne fondamentali per Ruvo di Puglia e Sant’Antimo. La Tecno Switch di uno strepitoso Laquintana (28) batte la Luiss Roma con un decisivo break di 11-1 nell’ultimo periodo confermandosi quasi imbattibile davanti al proprio pubblico (8-1 il record in casa) mentre la Geko PSA (Matrone 18) fatica non poco e piega solo nel finale grazie ad un canestro di Sergio la resistenza di una mai doma Scauri. In zona playout successi per Formia e Corato. La Meta supera a sorpresa una Pozzuoli che arrivava a questo incontro in gran forma ma che è crollata nel secondo tempo, superata dagli ottimi Longobardi (21) e Gentili (17) mentre l’Adriatica Industriale torna al successo dopo cinque sconfitte consecutive e lo fa in maniera piuttosto clamorosa recuperando da -17 al 34′ una partita che sembrava ormai persa contro la Stella Azzurra Roma e che invece, grazie ad un incredibile parziale di 31-6 negli ultimi sei minuti più il tempo supplementare, regala ai pugliesi una importante affermazione propiziata in particolare dalla coppia Serroni-Brunetti, autrice di 34 punti.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 18^ giornata

Scandone Avellino-Citysightseeing Palestrina 57-60

Tecno Switch Ruvo di Puglia-LUISS Roma 79-71

BPC Virtus Cassino-Virtus Arechi Salerno sospesa al 18° sul 36-44 per cedimento strutturale di un canestro

Geko PSA Sant’Antimo-Silva Group Basket Scauri 78-75

Special Days Virtus Valmontone-Bawer Olimpia Matera 75-66

Adriatica Industriale Basket Corato-Stella Azzurra Roma 74-66 d. 1 t.s.

Frata Nardò-Lions Bisceglie 66-71

Meta Formia-Bava Virtus Pozzuoli 72-61

Classifica:

Citysightseeing Palestrina 32, Virtus Arechi Salerno* 28, Bawer Olimpia Matera 28, Lions Bisceglie 24, LUISS Roma 20, Tecno Switch Ruvo di Puglia 20, Frata Nardò 20, Geko PSA Sant’Antimo 20, Bava Virtus Pozzuoli 18, Special Days Virtus Valmontone 18, Stella Azzurra Roma 14, Adriatica Industriale Basket Corato 14, Meta Formia 12, Scandone Avellino 10, BPC Virtus Cassino* 4, Silva Group Basket Scauri 4

*Una partita in meno