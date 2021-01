Serie B – Il punto dopo la settima giornata

Ecco tutte le partite disputate nel week-end appena trascorso, le classifiche e i prossimi appuntamenti delle squadre di Serie B.

GIRONE A1

Il canestro, a pochi secondi dalla sirena finale, di Simone Pierich regala la vittoria a Faenza (6-1) e la vetta del Girone A1 di Serie B, quello che interessa le piemontesi e le romagnole, Oleggio (4-3), dopo il passo falso con l’Olimpo Basket dell’ultimo turno, si ferma ancora. Il derby piemontese tra Omegna (4-3) e Alba (2-5) sorride ai padroni di casa, anche se il +15 finale non rispetta pienamente ciò che si è visto sul parquet: infatti i ragazzi di coach Jacomuzzi sono rimasti incollati alla partita per 35 minuti. Mattatore del match Jacopo Balanzoni, il centro della Fulgor ha terminato la sua gara con 30 punti e 15 rimbalzi, totalizzando un sontuoso 46 di valutazione. Nessun problema per Cesena (2-5) che in trasferta rifila 30 lunghezze ad Alessandria (0-7), sempre più ultima in graduatoria, tra i tanti protagonisti Tigers spicca Giacomo Dell’Agnello (21+10). Non basta la doppia doppia (13 punti e 14 rimbalzi) di Morara a Imola (5-2), che si vede raggiungere in classifica da Rimini che domina l’overtime (19-7).

Le partite:

Fortitudo Alessandria-Tigers Cesena 51-81

Mamy Oleggio-Rekico Faenza 79-80

Paffoni Fulgor Omegna-S.Bernardo Alba 82-67

RivieraBanca Basket Rimini-Andrea Costa Imola Basket 90-78 d. 1 t.s.

Classifica:

Rekico Faenza 12 6-1

RivieraBanca Basket Rimini 10 5-2

Andrea Costa Imola Basket 10 5-2

Paffoni Fulgor Omegna 8 4-3

Mamy Oleggio 8 4-3

Tigers Cesena 4 2-5

S. Bernardo Alba 4 2-5

Fortitudo Alessandria 0 0-7

Prossimo turno:

23/01/2021 18:00 Fortitudo Alessandria-Mamy Oleggio

24/01/2021 18:00 S.Bernardo Alba-Rekico Faenza – Diretta streaming su LNP PASS

24/01/2021 18:00 Andrea Costa Imola Basket-Paffoni Fulgor Omegna – Diretta streaming su LNP PASS

24/01/2021 18:00 Tigers Cesena-RivieraBanca Basket Rimini – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE A2

San Miniato (6-1) non si ferma più e centra la terza vittoria consecutiva, che corrisponde anche alla più prestigiosa, vincendo a Chiusi, contro un’Umana (4-2) che non perdeva da quattro partite. Centro “lontano” dalle mura amiche anche Livorno (5-2) che conduce a Empoli (3-4) dall’inizio alla fine. De Gregori, con 26 punti (8/10 da 2 e 10/10 ai liberi) spinge Firenze (2-5) a un importante successo a Ozzano (3-3). Cecina (3-4) sconfiggendo il fanalino di coda Piombino (1-6) è l’unica formazione a difendere con successo il fattore campo.

Le partite:

Use Computer Gross Empoli-Opus Libertas Livorno 1947 72-85

Sinermatic Ozzano-All Food Enic Firenze 72-82

Sintecnica Basket Cecina-Solbat Golfo Piombino 77-68

Umana San Giobbe Chiusi-Blukart Etrusca San Miniato 65-70

Classifica:

Blukart Etrusca San Miniato 12 6-1

Opus Libertas Livorno 1947 10 5-2

Umana San Giobbe Chiusi 8 4-2

Sinermatic Ozzano 6 3-3

Use Computer Gross Empoli 6 3-4

Sintecnica Basket Cecina 6 3-4

All Food Enic Firenze 4 2-5

Solbat Golfo Piombino 2 1-6

Prossimo turno:

23/01/2021 18:00 Use Computer Gross Empoli-Sinermatic Ozzano – Diretta streaming su LNP PASS

23/01/2021 18:30 All Food Enic Firenze-Sintecnica Basket Cecina – Diretta streaming su LNP PASS

24/01/2021 18:00 Solbat Golfo Piombino-Blukart Etrusca San Miniato – Diretta streaming su LNP PASS

24/01/2021 18:00 Opus Libertas Livorno 1947-Umana San Giobbe Chiusi – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE B1

Se il Basket Bologna (5-2) dilaga con Crema (4-3) lo deve soprattutto alla prestazione del suo centro Eugenio Beretta. L’ex Ferrara si concede la sesta partita in doppia cifra per punti messi a referto (26 punti) e la prima doppia doppia del campionato catturando anche 18 rimbalzi per un portentoso 45 di valutazione. A contendere il primato ai bolognesi c’è Agrigento (5-2) che si aggiudica in trasferta lo scontro con l’altra big del raggruppamento Bernareggio (4-3). Il derby siculo che oppone Torrenova (3-4) e Ragusa (4-3) sorride agli uomini di coach Condello. Ancora difficoltà per Palermo (1-6) al terzo ko di fila con la Sangiorgese (2-5).

Le partite:

Bologna Basket 2016-Pallacanestro Crema 87-68

Vaporart Bernareggio-Moncada Energy Group Agrigento 78-94

Fidelia Torrenova-Virtus Kleb Ragusa 71-57

LTC Sangiorgese Basket-Green Basket Palermo 69-65

Classifica:

Moncada Energy Group Agrigento 10 5-2

Bologna Basket 2016 10 5-2

Vaporart Bernareggio 8 4-3

Virtus Kleb Ragusa 8 4-3

Pallacanestro Crema 8 4-3

Fidelia Torrenova 6 3-4

LTC Sangiorgese Basket 4 2-5

Green Basket Palermo* 1 1-6

*Green Basket Palermo 1 punto di penalizzazione

Prossimo turno:

23/01/2021 16:00 Vaporart Bernareggio-Fidelia Torrenova – Diretta streaming su LNP PASS

24/01/2021 18:00 Moncada Energy Group Agrigento-Green Basket Palermo – Diretta streaming su LNP PASS

24/01/2021 18:00 Pallacanestro Crema-LTC Sangiorgese Basket – Diretta streaming su LNP PASS

24/01/2021 20:30 Bologna Basket 2016-Virtus Kleb Ragusa – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE B2

Cremona (4-3) va a un passo dall’impresa di condannare alla prima sconfitta Vigevano (7-0), ma dopo 45 minuti ed essere davanti di una lunghezza a 80″ dalla fine dell’overtime, l’Eleachem timbra allo scadere il settimo sigillo. Rimane per la Juvi un ispirato Masciarelli da 31 punti in 36 minuti. Allegretti segna 29 dei 66 punti di Varese e la Robur (3-4), con un parziale di 24-8 nell’ultimo periodo, spegne Pavia (2-5). Se Vigevano continua a volare, non perde terreno Piacenza (6-1) che espugna il PalaMagni di Fiorenzuola (2-5). Olginate (2-5) torna a sorridere piazzando 91 punti a Piadena (2-5).

Le partite:

Ferraroni Juvi Cremona 1952-Elachem Vigevano 1955 73-75 d. 1 t.s.

Coelsanus Robur et Fides Varese-Riso Scotti Punto Edile Pavia 66-57

Pall. Fiorenzuola 1972-Bakery Piacenza 69-78

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate-Corona Platina Piadena MG.Kvis 91-73

Classifica:

Elachem Vigevano 1955 14 7-0

Bakery Piacenza 12 6-1

Ferraroni Juvi Cremona 1952 8 4-3

Coelsanus Robur et Fides Varese 6 3-4

Riso Scotti-Punto Edile Pavia 4 2-5

Pall. Fiorenzuola 1972 4 2-5

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 4 2-5

Corona Platina Piadena MG.Kvis 4 2-5

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Prossimo turno:

23/01/2021 18:00 Corona Platina Piadena MG.Kvis-Coelsanus Robur et Fides Varese

23/01/2021 21:00 Bakery Piacenza-Elachem Vigevano 1955 – Diretta streaming su LNP PASS

24/01/2021 18:00 Riso Scotti Punto Edile Pavia-Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate – Diretta streaming su LNP PASS

24/01/2021 18:00 Pall. Fiorenzuola 1972-Ferraroni Juvi Cremona 1952

GIRONE C1

I Falconstar Monfalcone (2-5) fermano a sorpresa la capolista Vicenza (5-2). Del passo falso dei vicentini, ne approfitta San Vendemiano (4-2) che si porta a soli due punti dalla vetta, con una partita in meno. La Rucker “spacca” la partita con Cividale (4-3) nel 3° parziale, chiuso 22-9, che le fa toccare il massimo vantaggio di giornata sul +15. La Antenore Energia Padova (1-4) si regala il primo sorriso del campionato, battendo dopo un tempo supplementare Mestre (3-4). La Guerriero Padova (3-2), bisticcia costantemente con i ferri (26.1% al tiro) ed è costretta a cedere il passo a Senigallia (3-3).

Le partite:

Pontoni Falconstar Monfalcone-Tramarossa Vicenza 71-66

Guerriero UBP Padova-Goldengas Pallacanestro Senigallia 52-68

Vega Mestre-Antenore Energia Padova 91-96 d. 1 t.s.

Classifica:

Tramarossa Vicenza 10 5-2

Belcorvo Rucker San Vendemiano 8 4-2

UEB Gesteco Cividale 8 4-3

Antenore Energia Padova 6 3-2

Goldengas Pallacanestro Senigallia 6 3-3

Vega Mestre 6 3-4

Pontoni Falconstar Monfalcone 4 2-5

Guerriero UBP Padova 2 1-4

Prossimi turni.

Recupero 3^ giornata:

20/01/2021 20:30 Guerriero UBP Padova-Antenore Energia Padova – Diretta streaming su LNP PASS

8^ giornata:

23/01/2021 19:30 Pontoni Falconstar Monfalcone-Vega Mestre – Diretta streaming su LNP PASS

24/01/2021 18:00 Antenore Energia Padova-Belcorvo Rucker San Vendemiano – Diretta streaming su LNP PASS

24/01/2021 18:00 Tramarossa Vicenza-Guerriero UBP Padova – Diretta streaming su LNP PASS

24/01/2021 18:00 Goldengas Pallacanestro Senigallia-UEB Gesteco Cividale – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE C2

Ancona (5-2) – Fabriano (5-2) è la gara più attesa del mini-girone e non delude le aspettative. Al termine della battaglia ad avere la meglio è Ancona. Da segnalare i 26 punti di Leggio e i 9 assist di Centanni, che da solo distribuisce lo stesso numero di assistenze di tutta la squadra di Fabriano. Dopo un inizio complicato caratterizzato da 5 sconfitte, la Sutor (2-5) conquista il secondo successo di misura consecutivo, questa volte a farne le spese è Jesi (3-4). Sugli scudi la coppia Bonfiglio-Gallizzi, autrice di 46 punti (23 a testa). Roseto (4-2) passa a Teramo (3-4). L’esperto centro Valerio Amoroso è una sentenza: per il classe 1980 sono 26 punti (3/5 dall’area e 6/8 dall’arco). Rinviata invece Giulianova-Civitanova Marche.

Le partite:

Luciana Mosconi Ancona-Ristopro Fabriano 76-72

Sutor Montegranaro-The Supporter Jesi 88-85

Rennova Teramo a Spicchi 2K20-Liofilchem Roseto 78-85

Giulia Basket Giulianova-Rossella Virtus Civitanova Marche rinviata al 27/01/2021 20:30 – Diretta streaming su LNP PASS

Classifica:

Luciana Mosconi Ancona 10 5-2

Ristopro Fabriano 10 5-2

Liofilchem Roseto 8 4-2

Rennova Teramo a Spicchi 2K20 6 3-4

The Supporter Jesi 6 3-4

Giulia Basket Giulianova 4 2-3

Rossella Virtus Civitanova Marche 4 2-4

Sutor Montegranaro 4 2-5

Prossimi turni:

Recupero 5^ giornata:

20/01/2021 20:00 Liofilchem Roseto-Giulia Basket Giulianova – Diretta streaming su LNP PASS

8^ giornata:

24/01/2021 17:30 Rossella Virtus Civitanova Marche-Rennova Teramo a Spicchi 2K20 – Diretta streaming su LNP PASS

24/01/2021 18:00 Giulia Basket Giulianova-Luciana Mosconi Ancona – Diretta streaming su LNP PASS

24/01/2021 18:00 Ristopro Fabriano-Sutor Montegranaro – Diretta streaming su LNP PASS

24/01/2021 18:00 The Supporter Jesi-Liofilchem Roseto – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE D1

Rieti (7-0) è micidiale anche per la seconda del raggruppamento, Salerno (4-3) e si conferma una delle più brillanti dell’intera Serie B. La Real Sabatini va negli spogliatoi davanti di 10 punti, tocca il +20 e gestisce nel finale. La capolista è l’unico sodalizio a non perdere in casa nella giornata. Avellino (2-5) crolla al Pala Del Mauro già nella prima metà, terminata con Cassino (3-4) sopra di ben 28 punti (33-61). La Virtus è trascinata dal duo Lestini-Grilli da 55 punti (29 per il primo e 26 per l’esterno). Successi di misura di Formia (3-4) su Pozzuoli (2-5) e della LUISS Roma (3-4) su Sant’Antimo (2-5).

Le partite:

Virtus Pozzuoli-Meta Formia 64-71

Real Sebastiani Rieti-Virtus Arechi Salerno 86-73

Geko PSA Sant’Antimo-LUISS Roma 68-71

Scandone Avellino-BPC Virtus Cassino 61-94

Classifica:

Real Sebastiani Rieti 14 7-0

Virtus Arechi Salerno 8 4-3

BPC Virtus Cassino 6 3-4

LUISS Roma 6 3-4

Meta Formia 6 3-4

Geko PSA Sant’Antimo 4 2-5

Virtus Pozzuoli 4 2-5

Scandone Avellino* 2 4-3

*Scandone Avellino 6 punti di penalizzazione

Prossimo turno:

23/01/2021 18:00 BPC Virtus Cassino-Geko PSA Sant’Antimo – Diretta streaming su LNP PASS

23/01/2021 18:00 LUISS Roma-Virtus Arechi Salerno – Diretta streaming su LNP PASS

23/01/2021 19:00 Virtus Pozzuoli-Real Sebastiani Rieti – Diretta streaming su LNP PASS

24/01/2021 18:00 Meta Formia-Scandone Avellino – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE D2

Il fattore campo, giocando a porte chiuse, non è più particolarmente determinate e le 4 vittorie esterne di questo gruppo lo dimostrano. Bisceglie (5-1) – Taranto (7-0) contrappone due team che non hanno ancora assaggiato il sapore della sconfitta. La partita è equilibrata, ma nei 40 minuti Taranto è la squadra che sembra averne di più. Ruvo (5-2) si conferma la miglior squadra dietro alle due big ed espugna il Pala Pentimele di Reggio Calabria (2-5). Vince in trasferta anche Nardò (4-3) ai danni di una Monopoli (0-6) alla ricerca del primo sigillo stagionale. Visentin e Bini tracciano la strada del successo a Molfetta (3-4) sul campo di Catanzaro (1-6), ancora ferma una sola vittoria in 7 uscite.

Le partite:

Alpha Pharma Bisceglie-CJ Basket Taranto 81-86

EPC Action Now Monopoli-Frata Nardò 59-71

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 57-62

Mastria Sport Academy Catanzaro-Pall. Pavimaro Molfetta 76-80

Classifica:

CJ Basket Taranto 14 7-0

Alpha Pharma Bisceglie 10 5-1

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 10 5-2

Frata Nardò 8 4-3

Pall. Pavimaro Molfetta 6 3-4

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 4 2-5

Mastria Sport Academy Catanzaro 2 1-6

EPC Action Now Monopoli 0 0-6

Prossimi turni:

Recupero 2^ giornata:

20/01/2021 19:00 EPC Action Now Monopoli-Alpha Pharma Bisceglie – Diretta streaming su LNP PASS

8^ giornata:

24/01/2021 18:00 Pall. Pavimaro Molfetta-Tecnoswitch Ruvo di Puglia – Diretta streaming su LNP PASS

24/01/2021 18:00 Mastria Sport Academy Catanzaro-Pallacanestro Viola Reggio Calabria

24/01/2021 18:00 EPC Action Now Monopoli-CJ Basket Taranto – Diretta streaming su LNP PASS

24/01/2021 18:00 Frata Nardò-Alpha Pharma Bisceglie – Diretta streaming su LNP PASS

Ecco cosa è successo nel 6° turno di Serie B

