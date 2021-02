Serie B – Il punto dopo l’undicesima giornata

I team di Serie B sono scesi sul parquet per l’11° turno, ecco tutto quello che è successo nel week-end appena trascorso.

GIRONE A1

Nel raggruppamento delle formazioni piemontesi e romagnole si sono giocate solamente due partite. Rimini (8-3) ha superato lontano dalle mura amiche Oleggio (5-6). Al PalaCadorna i padroni di casa non evitano la terza sconfitta consecutiva, decisivi per il risultato finale sono i quarti dispari, dominati da Simoncelli e compagni. Alba (5-6) approfitta della sconfitta di Oleggio e la raggiunge in classifica. Il team allenato da Luca Jacomuzzi è una delle squadre di Serie B più in forma in questo periodo e supera in maniera agevole Alessandria (0-11). Prestazione di livello per gli albesi del giovane Francesco Reggiani, che chiude con 23 punti, 5 rimbalzi e 4 palle recuperate.

Le partite:

Mamy Oleggio-RivieraBanca Basket Rimini 50-59

S.Bernardo Alba-Fortitudo Alessandria 86-72

Rekico Faenza-Paffoni Fulgor Omegna rinviata al 10/03/2021 18:00

Tigers Cesena-Andrea Costa Imola Basket rinviata a data da destinarsi

Classifica

RivieraBanca Basket Rimini 16 8-3

Rekico Faenza 14 7-2

Paffoni Fulgor Omegna 14 7-3

Andrea Costa Imola Basket 12 6-4

S. Bernardo Alba 10 5-6

Mamy Oleggio 10 5-6

Tigers Cesena 6 3-6

Fortitudo Alessandria 0 0-11

Prossimo turno:

20/02/2021 18:00 Fortitudo Alessandria-Rekico Faenza

21/02/2021 18:00 RivieraBanca Basket Rimini-Paffoni Fulgor Omegna – Diretta streaming su LNP PASS

21/02/2021 18:00 S.Bernardo Alba-Tigers Cesena – Diretta streaming su LNP PASS

21/02/2021 18:00 Andrea Costa Imola Basket-Mamy Oleggio – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE A2

Carpanzano e Tozzi fanno volare San Miniato (10-1) contro una buona Ozzano (4-7). L’Etrusca mantiene una vittoria di vantaggio sulla diretta inseguitrice Chiusi (9-2). L’Umana batte in trasferta Cecina (5-6) e ottiene la terza vittoria in 8 giorni. Bene anche la Libertas (7-4) che, dopo un periodo non proprio brillante, sembra ritornata quella di inizio stagione, Livorno vince la sfida con Firenze (3-8) con un’ottima difesa nell’ultima frazione (soli 14 punti concessi). Successo netto di Piombino (2-9) che rimane all’ultimo posto, ma fa una grande prova con Empoli (4-7).

Le partite:

Opus Libertas Livorno 1947-All Food Enic Firenze 84-74

Sintecnica Basket Cecina-Umana San Giobbe Chiusi 68-85

Solbat Golfo Piombino-Use Computer Gross Empoli 72-49

Blukart Etrusca San Miniato-Sinermatic Ozzano 76-67

Classifica:

Blukart Etrusca San Miniato 20 10-1

Umana San Giobbe Chiusi 18 9-2

Opus Libertas Livorno 1947 14 7-4

Sintecnica Basket Cecina 10 5-6

Use Computer Gross Empoli 8 4-7

Sinermatic Ozzano 8 4-7

All Food Enic Firenze 6 3-8

Solbat Golfo Piombino 4 2-9

Prossimo turno:

20/02/2021 18:00 Use Computer Gross Empoli-Sintecnica Basket Cecina – Diretta streaming su LNP PASS

20/02/2021 18:30 All Food Enic Firenze-Solbat Golfo Piombino – Diretta streaming su LNP PASS

21/02/2021 18:00 Umana San Giobbe Chiusi-Sinermatic Ozzano – Diretta streaming su LNP PASS

21/02/2021 18:00 Opus Libertas Livorno 1947-Blukart Etrusca San Miniato – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE B1

Bologna Basket (6-5) – Bernareggio (8-3) è la gara più attesa del gruppo in questo turno e non tradisce le attese. I lombardi, sull’insidioso campo bolognese, resistono alla pericolosissima rimonta dei locali e rimangono (con una partita in più) in testa con Agrigento (8-2). Gli agrigentini, nel derby con Ragusa (4-7), cominciano con 28 punti nella prima frazione e indirizzano la disputa su binari a loro favorevoli. Sfiora la doppia-doppia Veronesi che ai 25 punti aggiunge 8 rimbalzi. La Sangiorgese (4-6) conquista un importante successo nello scontro diretto con Torrenova (4-7), che mantiene accese le speranze di raggiungere la post-season. È stata invece rinviata Green Palermo-Pallacanestro Crema.

Le partite:

Bologna Basket 2016-Vaporart Bernareggio 82-83

LTC Sangiorgese Basket-Fidelia Torrenova 96-80

Moncada Energy Group Agrigento-Virtus Kleb Ragusa 89-52

Green Basket Palermo-Pallacanestro Crema rinviata al 03/03/2021 18:30

Classifica:

Moncada Energy Group Agrigento 16 8-2

Vaporart Bernareggio 16 8-3

Pallacanestro Crema 12 6-4

Bologna Basket 2016 12 6-5

LTC Sangiorgese Basket 8 4-6

Fidelia Torrenova 8 4-7

Virtus Kleb Ragusa 8 4-7

Green Basket Palermo* 3 2-8

*Green Basket Palermo 1 punto di penalizzazione

Recupero 9^ giornata:

17/02/2021 20:00 LTC Sangiorgese Basket-Moncada Energy Group Agrigento – Diretta streaming su LNP PASS

12^ giornata:

20/02/2021 19:00 Vaporart Bernareggio-LTC Sangiorgese Basket – Diretta streaming su LNP PASS

21/02/2021 12:30 Moncada Energy Group Agrigento-Bologna Basket 2016 – Diretta streaming su LNP PASS

21/02/2021 16:00 Pallacanestro Crema-Fidelia Torrenova – Diretta streaming su LNP PASS

21/02/2021 19:00 Virtus Kleb Ragusa-Green Basket Palermo – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE B2

Cadono, entrambe in casa, le due compagini che per ora avevano dimostrato di essere le più preparate del girone. La capolista Piacenza (9-2) viene sconfitta da una Pavia (5-6) in grado, dopo un primo quarto non eccelso, di trovare nei 3 successivi periodi la via del canestro con continuità. Per gli uomini allenati da coach Di Bella sale in cattedra Nasello (27 punti, 7 rimbalzi, 4 assist e 3 palle recuperate). Olginate (5-6) passa a Vigevano (8-3) grazie a un superbo primo tempo, chiuso sul 52-38. Piadena (3-8) di un ispirato Malagoli (16 punti e 13 rimbalzi) batte Fiorenzuola (3-8) e abbandona momentaneamente l’ultima casella della classifica, raggiungendo proprio i fiorenzuolani. Allegretti tocca quota 20 a referto e Varese (5-6), particolarmente brillante in difesa, ferma Cremona (6-5).

Le partite:

Corona Platina Piadena MG.Kvis-Pall. Fiorenzuola 1972 85-68

Coelsanus Robur et Fides Varese-Ferraroni Juvi Cremona 1952 64-57

Bakery Piacenza-Riso Scotti Punto Edile Pavia 79-86

Elachem Vigevano 1955-Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 77-84

Classifica:

Bakery Piacenza 18 9-2

Elachem Vigevano 1955 16 8-3

Ferraroni Juvi Cremona 1952 12 6-5

Riso Scotti-Punto Edile Pavia 10 5-6

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 10 5-6

Coelsanus Robur et Fides Varese 10 5-6

Corona Platina Piadena MG.Kvis 6 3-8

Pall. Fiorenzuola 1972 6 3-8

Prossimo turno:

20/02/2021 18:00 Corona Platina Piadena MG.Kvis-Bakery Piacenza

20/02/2021 18:30 Ferraroni Juvi Cremona 1952-Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate – Diretta streaming su LNP PASS

21/02/2021 18:00 Pall. Fiorenzuola 1972-Coelsanus Robur et Fides Varese

21/02/2021 18:00 Riso Scotti Punto Edile Pavia-Elachem Vigevano 1955 – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE C1

La Tramarossa Vicenza (8-3) si aggiudica la sfida al vertice con la Virtus Padova (7-4) e si conferma in vetta al raggruppamento, Hidalgo è il mattatore della gara e firma 20 punti, 10 assist e 7 rimbalzi (35 di valutazione). Non approfitta del passo falso della Virtus Padova San Vendemiano (7-4), che perde in volata con il Guerriero Padova (2-8). Senigallia (6-5) con Monfalcone (4-7) interpreta i quarti centrali del match in modo impeccabile (62 punti realizzati in 20 minuti) e complica non di poco la situazione in classifica della Pontoni. Cividale (7-4) ottiene la settima W stagionale con Mestre (3-8).

Le partite:

Goldengas Pallacanestro Senigallia-Pontoni Falconstar Monfalcone 91-82

UEB Gesteco Cividale-Vega Mestre 84-67

Tramarossa Vicenza-Antenore Energia Padova 94-83

Guerriero UBP Padova-Belcorvo Rucker San Vendemiano 60-55

Classifica:

Tramarossa Vicenza 16 8-3

Belcorvo Rucker San Vendemiano 14 7-4

Antenore Energia Padova 14 7-4

UEB Gesteco Cividale 14 7-4

Goldengas Pallacanestro Senigallia 12 6-5

Pontoni Falconstar Monfalcone 8 4-7

Vega Mestre 6 3-8

Guerriero UBP Padova 4 2-9

Prossimo turno:

20/02/2021 19:30 Pontoni Falconstar Monfalcone-Belcorvo Rucker San Vendemiano – Diretta streaming su LNP PASS

21/02/2021 18:00 Tramarossa Vicenza-UEB Gesteco Cividale – Diretta streaming su LNP PASS

21/02/2021 18:00 Antenore Energia Padova-Goldengas Pallacanestro Senigallia – Diretta streaming su LNP PASS

21/02/2021 18:00 Vega Mestre-Guerriero UBP Padova – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE C2

Garri, 15 punti, 4 rimbalzi e 3 stoppate, fa valere la sua esperienza, Fabriano (8-3) espugna Civitanova (4-7), si conferma una dei team più interessanti di questa Serie B e mantiene il primo posto. Sorride fuori casa anche Ancona (7-4) sul campo di Roseto (7-4). Montegranaro (5-6), spinta dalla coppia di terminali offensivi composta da Bonfiglio e Cipriani (36 punti in due), difende con successo il fattore campo ai danni del fanalino di coda Teramo (3-8) e guarda con interesse ai play-off . Jesi (5-6), dopo aver toccato anche il +21 nelle ultime battute del terzo quarto con Giulianova (5-6), rischia di lasciar andare i 2 punti, ma evita una rimonta che avrebbe avuto dell’incredibile.

Le partite:

Sutor Montegranaro-Rennova Teramo a Spicchi 2K20 75-71

Rossella Virtus Civitanova Marche-Ristopro Fabriano 55-78

Liofilchem Roseto-Luciana Mosconi Ancona 83-87

The Supporter Jesi-Giulia Basket Giulianova 66-64

Classifica:

Ristopro Fabriano 16 8-3

Liofilchem Roseto 14 7-4

Luciana Mosconi Ancona 14 7-4

Sutor Montegranaro 10 5-6

The Supporter Jesi 10 5-6

Giulia Basket Giulianova 10 5-6

Rossella Virtus Civitanova Marche 8 4-7

Rennova Teramo a Spicchi 2K20 6 3-8

Prossimo turno:

21/02/2021 17:30 Rossella Virtus Civitanova Marche-Sutor Montegranaro – Diretta streaming su LNP PASS

21/02/2021 18:00 Rennova Teramo a Spicchi 2K20-Luciana Mosconi Ancona – Diretta streaming su LNP PASS

21/02/2021 18:00 Giulia Basket Giulianova-Liofilchem Roseto – Diretta streaming su LNP PASS

21/02/2021 18:00 Ristopro Fabriano-The Supporter Jesi – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE D1

Nel classico “testa-coda” tra Scandone (4-6) – Real Sebastiani (10-1) non ci sono sorprese e gli ospiti raggiungono quota 10 successi in Serie B. Tra Rieti e la sua più diretta inseguitrice, Salerno (7-4), ci sono già 6 lunghezze. La Virtus Arechi comunque non molla la presa e vince il derby con Sant’Antimo (4-7) dopo un tempo supplementare. Alle spalle dei salernitani, vincono LUISS Roma (5-5) e Formia (5-6) ai danni di, rispettivamente, Pozzuoli (3-8) e Cassino (5-6).

Le partite:

LUISS Roma-Virtus Pozzuoli 76-67

Meta Formia-BPC Virtus Cassino 74-68

Scandone Avellino-Real Sebastiani Rieti 77-87

Virtus Arechi Salerno-Geko PSA Sant’Antimo 78-73 d. 1 t.s.

Classifica:

Real Sebastiani Rieti 20 10-1

Virtus Arechi Salerno 14 7-4

LUISS Roma 10 5-5

Meta Formia 10 5-6

BPC Virtus Cassino 10 5-6

Geko PSA Sant’Antimo 8 4-7

Virtus Pozzuoli 6 3-8

Scandone Avellino* 2 4-6

*Scandone Avellino 6 punti di penalizzazione

Prossimo turno:

20/02/2021 18:00 BPC Virtus Cassino-Real Sebastiani Rieti – Diretta streaming su LNP PASS

20/02/2021 18:00 LUISS Roma-Meta Formia – Diretta streaming su LNP PASS

20/02/2021 19:00 Virtus Pozzuoli-Virtus Arechi Salerno – Diretta streaming su LNP PASS

21/02/2021 18:00 Geko PSA Sant’Antimo-Scandone Avellino – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE D2

22 punti in 11 uscite. Taranto (11-0) prosegue imbattuta il suo cammino nella Serie B 20-21. Nulla può Ruvo (7-4). Perde terreno la seconda della classe, Bisceglie (8-3), che viene superata da Catanzaro (3-8) che centra così il terzo successo stagionale. Nardò concede pochissimo (appena 55 punti in 40 minuti) a Molfetta (4-7) e lancia un altro bel segnale a questo campionato. Giovanni Laquintana segna 31 punti, la perfetta metà di quelli totali della sua squadra, e Monopoli (2-9) sconfigge Reggio (2-9).

Le partite

CJ Basket Taranto-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 76-61

EPC Action Now Monopoli-Pallacanestro Viola Reggio Calabria 62-52

Frata Nardò-Pall. Pavimaro Molfetta 76-55

Mastria Sport Academy Catanzaro-Alpha Pharma Bisceglie 73-69

Classifica:

CJ Basket Taranto 22 11-0

Alpha Pharma Bisceglie 16 8-3

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 14 7-4

Frata Nardò 14 7-4

Pall. Pavimaro Molfetta 8 4-7

Mastria Sport Academy Catanzaro 6 3-8

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 4 2-9

EPC Action Now Monopoli 4 2-9

Prossimo turno:

21/02/2021 18:00 Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Alpha Pharma Bisceglie – Diretta streaming su LNP PASS

21/02/2021 18:00 CJ Basket Taranto-Mastria Sport Academy Catanzaro – Diretta streaming su LNP PASS

21/02/2021 18:00 Pall. Pavimaro Molfetta-EPC Action Now Monopoli – Diretta streaming su LNP PASS

21/02/2021 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Frata Nardò – Diretta streaming su LNP PASS

Immagine in evidenza, logo Serie B: sito LNP