Serie B – Il supplementare sorride a Fabriano, si arrende la Virtus Padova

Altro match fondamentale per la stagione dei biancoblu: la 26ª giornata di Serie B Old Wild West veste la

Ristopro ospite della Virtus Padova al PalaBerta, squadra che all’andata si era imposta con vigore a

Cerreto D’Esi, battendo i cartai 70-86 nel segno dell’ex Andrea Scanzi.

Si preannunciava una battaglia e così è fin dalle prime battute di gioco. Fabriano parte con il piglio giusto e

mette subito un possesso di distanza tra le due compagini, Padova è brava a rimanere a contatto e non

ampliare il gap. Ferrari e Cecchinato ne segnano 7 e 6 punti, anche Granic ne mette 7 a referto, ma sono i

padroni di casa ad aggiudicarsi il primo quarto sul 26-20.

Nella seconda frazione la Virtus vuole provare a prendere le distanze, affidandosi a Bianconi; la squadra di

De Nicolao sembra aver preso in mano il pallino del gioco allungando fino al +7, ma un gigantesco

Giombini (7 rimbalzi dal 10’ al 20’) e un sempre energico Gnecchi permettono ai cartai di non mollare la

presa e di ricucire leggermente il margine. Proprio il canestro del numero 8 chiude il primo tempo sul

punteggio di 41-36.

Al rientro sul paquet i padroni di casa partono con il piede giusto e arrivano a toccare il massimo vantaggio

del match (+9) sul canestro di Scanzi. Proprio nel momento di maggiore difficoltà, Gnecchi dà il via alla

rimonta degli ospiti, segnando un totale di 9 punti nel terzo periodo. Centanni la impatta, Negri riporta in

vantaggio i suoi, ma Bianconi firma il 53-53 dopo 30’.

L’ultimo quarto è una montagna russa di emozioni per le due compagini: questa volta è Fabriano a dare

l’impressione di potersi accaparrare i due punti, quando si porta sul +7 con la tripla di Negri, ma ancora una

volta la situazione si ribalta, Padova contro-sorpassa e arriva a 5 lunghezze di vantaggio. Bedin realizza

nel pitturato, seguito dalla fondamentale tripla di Negri: 69-69 con 30” rimasti. Né la Virtus né i biancoblu

riescono a trovare il canestro decisivo, si va ai supplementari.

Le due triple di Antelli in apertura potrebbero essere una doccia fredda per chiunque, ma Fabriano dimostra

ancora una volta forte mentalità e spirito combattivo; tripla di Gnecchi, liberi di Negri e di Centanni (nel

mezzo un rimbalzo offensivo fondamentale di Bedin), vince la Janus dopo 45 folli minuti. Questa volta

l’extra-time sorride ai ragazzi di coach Niccolai, che si assicurano due punti cruciali.

Virtus Padova – Ristopro Fabriano 79-82 (26-20, 15-16, 12-17, 16-16, 10-13)

Pallacanestro Virtus Padova: Michele Ferrari 15 (3/8, 0/0), Michele Antelli 15 (3/9, 3/5), Lorenzo Molinaro

13 (3/8, 1/3), Andrea Scanzi 10 (1/7, 2/7), Corrado Bianconi 10 (2/5, 2/8), Giacomo Cecchinato 6 (0/2, 2/9),

Isacco Marchet 4 (1/1, 0/0), Matteo Cagliani 3 (1/1, 0/2), Federico Schiavon 3 (0/0, 1/2), Francesco

Padovani 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 21 – Rimbalzi: 46 19 + 27 (Michele Ferrari, Corrado Bianconi 9) – Assist: 12 (Giacomo

Cecchinato 4)

Ristopro Fabriano: Matteo Negri 18 (3/11, 2/10), Francesco Gnecchi 18 (3/5, 2/4), Simone Centanni 15

(4/8, 1/7), Alberto Bedin 11 (5/8, 0/0), Nicolas Stanic 7 (3/6, 0/4), Vlatko Granic 7 (2/6, 1/1), Yannick

Giombini 6 (2/6, 0/0), Paolo Bandini 0 (0/0, 0/0), Samuel florent Nkot nkot 0 (0/0, 0/0), Samuele Romagnoli

0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 33 – Rimbalzi: 47 18 + 29 (Yannick Giombini 16) – Assist: 10 (Nicolas Stanic 4)

Ufficio Stampa | Janus Basket Fabriano