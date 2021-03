Stavolta Lazio fatale per il CJ Basket Taranto che a una settimana di distanza dal blitz di Rieti finisce ko sul parquet della BPC Virtus Cassino vittoriosa 82-76. Giornataccia per i rossoblu di coach Olive che hanno cominciato male, sono rimasti in partita per tutti i 40’ minuti dando sempre la sensazione di poterla rovesciare da un momento all’altro, quasi riuscendoci nell’ultimo quarto. Ed invece, sia in difesa che al tiro è sempre mancato qualcosa, rispetto alle altre gare, che stavolta non ha fatto la differenza con un Cassino letale con i vari Visnjic 22 punti, Cusenza 15, Grilli 15. Per Taranto, privo di Tato Bruno, non sono bastati i 22 di Morici, 17 di Stanic e 13 di Diomede. Si tratta comunque solo della seconda sconfitta stagionale, Taranto resta in testa alla classifica del girone D al pari di Rieti. Alle porte, adesso, le finali di Coppa Italia nel prossimo week end tra Rimini e Cervia, un appuntamento storico per il sodalizio tarantino dove potersi riscattare ampiamente.

BPC VIRTUS CASSINO – CJ BASKET TARANTO 82-76

BPC Virtus Cassino: Njegos Visnjic 22 (9/11, 1/1), Daniele Grilli 15 (3/6, 2/7), Kevin Cusenza 15 (6/7, 1/2), Federico Lestini 11 (3/6, 1/5), Simone Rischia 11 (2/4, 2/4), Michael Teghini 8 (4/6, 0/4), Matteo Fioravanti 0 (0/0, 0/2), Stefano Rubinetti 0 (0/0, 0/0), Matteo Rinaldi 0 (0/0, 0/0), Alessio Policari 0 (0/0, 0/0), Milan Manojlovic 0 (0/0, 0/0), Marco Gambelli 0 (0/0, 0/0). All. Vettese.

CJ Basket Taranto: Nicolas Morici 22 (5/7, 4/7), Nicolas Manuel Stanic 17 (1/7, 4/5), Bruno Duranti 13 (1/1, 3/5), Manuel Diomede 13 (4/6, 1/4), Ferdinando Matrone 6 (3/7, 0/0), Alessandro Azzaro 5 (2/5, 0/1), Nicola Longobardi 0 (0/0, 0/1), Riccardo Agbortabi 0 (0/0, 0/0), Andrea Pellecchia 0 (0/0, 0/0), Marco Manisi 0 (0/0, 0/0), Milos Divac 0 (0/0, 0/0). All. Olive.

Arbitri: Giuseppe Scarfo di Palmi (RC) e Samuele Riggio di Siderno (RC). Parziali: 24-18, 18-19, 20-19, 20-20. STAT VC: Tiri liberi: 7 / 9 – Rimbalzi: 30 11 + 19 (Njegos Visnjic 11) – Assist: 17 (Daniele Grilli 6). STAT CJ: Tiri liberi: 8 / 11 – Rimbalzi: 26 7 + 19 (Nicolas Morici 13) – Assist: 13 (Nicolas Manuel Stanic 6).

Coach Olive sempre senza Tato Bruno inizia con Duranti, Stanic, Matrone, Azzaro e Morici. Coach Lettese risponde con Grilli, Teghini, Cusenza, Visnjic e Lestini.

Partono bene i padroni di casa, 4-0 con Teghini e Cusenza. Il primo canestro ospite è di capitan Stanic che completa un gioco da tre punti con fallo e libero a segno. Meglio Cassino in avvio con ben due triple in fila di Cusenza e Grilli, 10-3. Si accende anche Morici, due triple, 8 punti in fila e CJ che torna sotto 14-11 ma Visnjic non è d’accordo, due canestri a segno prima dell’ingresso subito a punti di Diomede. Ancora Visnjic ma c’è la tripla di Duranti che serve però solo a ridurre il passivo perché Cusenza fissa il punteggio sul 24-18 del primo quarto.

Duranti bissa la tripla in avvio di secondo quarto dimezzando il gap ma Cassino è on fire e piazza un break di 11-2 con Cusenza e Visnjic a trascinare gli altri. Sul 35-23 coach Olive chiama time out per schiarire le idee dei suoi. Pit stop che sortisce gli effetti sperati, Morici Stanic e Azzaro scrivono un controbreak di 8-0, Teghini risponde con 4 punti in fila ma Taranto ora è in ritmo e in fiducia e accorcia con un’altra tripla di Stanic e va sul -2 con i liberi di Duranti prima della tripla di Rischia che fissa il punteggio sul 42-37 all’intervallo.

Visnjic apre le danze al rientro in campo, Matrone si sblocca con una schiacciata. Taranto resta in contatto anche se Visnjic continua a essere un fattore nella partita e quando non segna lui ci pensa Rischia con la tripla del +10. Il CJ non demorde, Morici suona la carica con un’altra schiacciata, capitan Stanic ne fa 6 con due triple ed è nuovamente -2 che costringe coach Lettese al time out. Finalmente è gara punto a punto, Diomede risponde a Lestini dall’arco per il 59-56, poi nel finale di terzo quarto mano fredda per entrambe le squadre, segna solo il solito Visnjic ed è una tripla pesante per il 62-56.

Matrone accorcia, Duranti avvicina, Diomede quasi impatta a inizio ultimo quarto con Taranto che si ritrova a -1. La rimonta sembra cosa fatta ed invece la tripla di Grilli ricaccia indietro i rossoblu che tornano terribilmente a non sentire la retina avversaria. A Cassino bastano un paio di canestri con Rischia e Cusenza per ritrovarsi magicamente a +8 a 3’ dalla fine. Coach Olive chiama time out cercando di spronare i suoi per gli ultimi possessi. Morici risponde presente ma non basta, Stanic esce per falli e Lestini inchioda l’80-71 che sa di punto esclamativo sulla sconfitta CJ che arriva col punteggio di 82-76.

Secondo stop in campionato per Taranto che adesso deve fare tesoro di questa sconfitta e ricavarne sprone per un pronto riscatto nel grande happening delle finali di Coppa Italia del prossimo fine settimana.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D – 3^ giornata Seconda Fase

Real Sebastiani Rieti-Pallacanestro Viola Reggio Calabria 68-65

Meta Formia-Mastria Sport Academy Catanzaro 75-71

BPC Virtus Cassino-CJ Basket Taranto 82-76

Virtus Pozzuoli-Frata Nardò 52-65

Virtus Arechi Salerno-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 79-82

Geko PSA Sant’Antimo-EPC Action Now Monopoli 87-81

Scandone Avellino-Pall. Pavimaro Molfetta 69-80

LUISS Roma-Alpha Pharma Bisceglie rinviata a data da destinarsi

CLASSIFICA:

CJ Basket Taranto 30 15-2

Real Sebastiani Rieti 30 15-2

Frata Nardò 26 13-4

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 22 11-6

Virtus Arechi Salerno 20 10-7

Alpha Pharma Bisceglie 18 9-7

Pall. Pavimaro Molfetta 16 8-8

Geko PSA Sant’Antimo 16 8-8

BPC Virtus Cassino 16 8-9

Meta Formia 14 7-10

LUISS Roma 12 6-7

Virtus Pozzuoli 10 5-12

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 8 4-13

Mastria Sport Academy Catanzaro 8 4-13

EPC Action Now Monopoli 6 3-13

Scandone Avellino* 6 6-11

*Scandone Avellino 6 punti di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

PROSSIMI TURNI:

Recuperi:

07/04/2021 18:30 LUISS Roma-Pall. Pavimaro Molfetta (1^ giornata seconda fase)

4^ giornata seconda fase:

10/04/2021 20:00 Alpha Pharma Bisceglie-Geko PSA Sant’Antimo

11/04/2021 18:00 Frata Nardò-Virtus Arechi Salerno

11/04/2021 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-LUISS Roma

11/04/2021 18:00 EPC Action Now Monopoli-Scandone Avellino

11/04/2021 18:00 Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Meta Formia

11/04/2021 18:00 Mastria Sport Academy Catanzaro-BPC Virtus Cassino

11/04/2021 18:00 CJ Basket Taranto-Virtus Pozzuoli

11/04/2021 20:00 Pall. Pavimaro Molfetta-Real Sebastiani Rieti