Serie B – Impresa Fiorenzuola contro Fabriano

28° Giornata Campionato Serie B Girone C Old Wild West

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 vs Janus Basket Fabriano 81-72

(19-20; 46-35; 58-54)

Fiorenzuola Bees: Casagrande ne; Re 10; Devic; Caverni 18; Pederzini ne; Giacchè 10; Preti 11; Biorac 2, Bettiolo 2; Ricci 23; Magrini 5. All. Lottici

Janus Basket Fabriano: Papa 8; Centanni 13; Stanic 18; Fall 8; Stazi; Petracca 13; Gianoli 3; Gulini 4; Patrizi; Azzano 5. All. Aniello

Arbitri: Di Luzio di Cernusco sul Naviglio e Marconetti da Rozzano

Fiorenzuola scatta con un quintetto base estremamente giovane contro la terza forza del campionato, Janus Fabriano, con Bettiolo, Re e Giacchè a comporre la scacchiera degli under in Starting 5 di coach Lottici.

Dopo la tripla iniziale di Preti con un buon entusiasmo gialloblu, Fabriano riesce a trovare la tripla in semi transizione di Stanic al 5’ e si porta avanti per 5-8.

Centanni conferma la sua pericolosità dall’arco (40% da 3 entrando in gara), ma Magrini risponde pan per focaccia. 10-13 al 7’.

Giacchè tiene cucite le distanze nonostante il cliente di fronte a lui sia uno dei playmaker migliori del campionato, con Ricci che sfrutta il cioccolatino di Magrini e fa 19-20 al termine di un primo quarto ad alta intensità.

Ricci e Caverni inaugurano il secondo quarto con 2 triple consecutive che riportano i Bees a volare alto e ad esaltare il PalArquato. 25-21 e timeout immediato di coach Aniello.

Ancora sull’asse Caverni – Ricci si combina il 31-23 che da un’altra iniezione di fiducia ai Bees e concede la doppia cifra personale al numero 41 (Ricci) dei gialloblu; Gulini si svita in area e riporta Fabriano sul -1 al 16’, ma ancora Caverni con la tripla costringe al secondo timeout nel quarto per la panchina di Fabriano. 34-27 al 17’.

Biorac inventa dai 3 metri un gran canestro che porta fino al +13 i Bees (40-27 al 18’), con Re che di pura voglia sbaglia il canestro a una manciata di secondi dall’intervallo, conquista il rimbalzo offensivo e realizza da sotto. I due liberi di Stanic sembrano fare ricucire sul finale, ma il coast to coast di Caverni chiude il primo tempo sul 46-35 per i Bees.

Al rientro dagli spogliatoi Centanni prova il jumper per svegliare Fabriano al 23’ (51-40), creando un parziale aperto che famelicamente Stanic prova a scavare riportando sotto la doppia cifra di vantaggio Fabriano fino alla tripla di Preti che fa esplodere il PalArquato. 54-44 al 25’.

Fabriano riesce a scavare nelle pieghe della partita riuscendo a serrare le fila difensive e tornando al -5 grazie a due iniziative di Papa (54-49 al 26’); Fiorenzuola viene caricata di falli (complessivamente 18-8 al 28’), con Stanic che dai liberi fissa il 56-52 al 28’.

Caverni con il terzo tempo mancino fa riallungare l’elastico per i Bees in un quarto dalle percentuali offensive scarse, con il terzo quarto che si chiude sul 58-54.

Re e Ricci inaugurano l’ultimo parziale nel migliore dei modi per i Bees, con due canestri di pura voglia nel pitturato che danno l’idea che Fiorenzuola voglia dare battaglia fino in fondo. Stanic per Fabriano, ancora in semi transizione, scaglia la bomba del 64-59 rendendo gli 8 minuti finali intensissimi e bellissimi.

Petracca spalle a canestro lavora e conclude il canestro del -3 (66-63) al 34’, ma Caverni è veramente ispirato e fa tornare i Bees avanti di 2 lunghezze.

E’ ancora Caverni con il jumper dalla media distanza a scrivere il nuovo +10 dei Bees al 38’, con Fabriano chiamata al timeout per provare un assalto finale.

Centanni trova la tripla della speranza per Fabriano, ma sono Ricci e Preti a chiudere la gara con una grande vittoria per i Fiorenzuola Bees contro la terza forza del campionato; finisce 81-72.

UFF.STAMPA FIORENZUOLA BEES